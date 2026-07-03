全球七成匹克球拍他做的！台裔舵手「社群思維」後進者稱王

【撰文／陳盈螢】

1 曾10年未出新品的老牌桌球廠優拉，如今在台裔老闆領軍下大翻身。看它如何靠匹克球拿下全球近7成市占率。 2 面對早5年卡位的群雄，後進者優拉不搶既有玩家。揭開它把球王變合夥人，靠3大策略打造專屬社群的逆襲關鍵。 3 遭遇巨額退款的認證危機，旗下贊助球星不僅沒離開，營收更逆勢飆升50%。這家企業證明把餅做大才是最強護城河。

現在滑開社群軟體，你是不是也發現周邊朋友都開始打「匹克球」？包含微軟創辦人比爾·蓋茲、台灣富邦集團董事長蔡明忠等也都在打匹克球。因為它新手友善、門檻極低，是全球新社交媒介。

但你知道嗎？現在全球最大、全世界市占率逼近七成的匹克球拍品牌——優拉（JOOLA），公司的幕後推手，不只會說中文、而且爸媽還都是台灣人！

優拉是一間德國的老牌桌球用具公司，曾經整整十年未曾研發新品，卻在二○一九年，被擔任北美地區經銷商十三年的台裔美籍老闆李德溥（Richard Lee）收購，開創出匹克球新事業，營收更在短短四年內暴增五倍。

小檔案_優拉

成立：1952年 執行長：李德溥 主要產品：匹克球、桌球用具 成績單：2022年開始匹克球事業，營收成長5倍 地位：全球市占率第一匹克球拍品牌

李德溥是在美國出生長大的台裔，畢業於美國約翰霍普金斯大學資工系，從小每年暑假都會回台，並曾將他為美國桌球協會開發的賽事積分管理系統，提供相關技術支援給台灣桌球協會應用。

一次，他回到台灣時，收到美國桌球協會前主席的邀約，希望由他接手舉辦大型賽事。畢業後，他果真創辦一家體育賽事管理公司，不僅舉行比賽，也成為優拉北美總經銷商，並在一九年後收購這家桌球用品公司，投入老公司新事業計畫。

根據業界推估，優拉年營收約為新台幣三十二億元左右。儘管他們不公布確切數字，但李德溥在接受商周獨家專訪時證實，優拉的匹克球拍，在全球市占率已直逼七○％。同業也都證實，優拉確實是球拍界的龍頭。

然而，它其實是這個領域的後進者。早在它問世前，市場上已經有數十個匹克球球具品牌，例如強調美國研發製造的Paddletek、跨界與特斯拉聯名的Selkirk等，都比它早布局至少五年。

優拉究竟如何從後進者變成全球第一？答案是：當其他品牌都在爭奪既有玩家時，它選擇先創造新的玩家。

把球王變利益共同體

參與分潤、產品開發

他們的第一步，不是賣球拍，而是建立信任。

二○二一年，優拉連一支球拍都還沒上架，就與全球男子混合雙打世界排名第一的美國匹克球選手班·約翰斯（Ben Johns）共同開發第一代Hyperion系列球拍。球迷高度關注，上市首週即銷售一空，於是簽下終身合約。

是不是只要砸錢，就能搶下球王，贏得關注？這個問題，李德溥搖頭說道：「我們不把球員當行銷預算的一部分！」

原來，當多數品牌與選手簽約，談的是一年提供多少球衣、球拍與贊助費用上限；自己也曾擔任桌球青少年國手的李德溥，著重的卻是「把球員變成生態合夥人」，例如主動與球王分潤、邀請參與產品開發，更替每一位贊助的美國選手配置一名體能訓練師。

根據全球最大匹克球社群《The Kitchen》統計，優拉目前贊助的世界前二十名男、女子雙打選手數量居所有品牌之冠，也是二○二五年美國職業巡迴賽奪牌數最多的品牌。

為愛好者辦嘉年華

把運動賽事變社群派對

但如果只有球星，還遠遠不夠。他們的第二步，是建立社群。

當多數品牌都在舉辦匹克球錦標賽，優拉卻硬把比賽辦成「嘉年華」——他們租下位在美國奧蘭多、迪士尼園區旁的飯店度假村，舉辦為期四天的匹克球競賽與課程。

當多數運動賽事都是淘汰賽，輸了就得回家，他們改採「循環賽制」，規定報名團隊至少參加六場比賽，讓每個人都能持續上場。因為他們發現，許多人愛上匹克球，不只是為了競爭，而是因為這項運動讓不同年齡、不同程度的人，都能從中獲得成就感。

這場嘉年華已經連續舉辦四年，去年付費參與人數超過九百人，更有不少回頭客。

天使投資人，也是匹克智治區球場負責人的劉元平分析，這樣的做法是槓鈴策略：一邊簽下世界球王，一邊耕耘初期使用者，球星吸引玩家，玩家又推升球星影響力，最終形成品牌的複利循環。

解決球友痛點

用基礎設施為社群鋪路

第三步，把餅做大，它主動為社群解決痛點。

李德溥告訴商周，很多品牌都會到俱樂部賣球拍，但他們說的是：「請幫我賣球拍吧！」然而優拉是：「有什麼痛點，我們可以幫忙？」

例如，新興運動剛起步，不見得處處有匹克球場，大家通常是在網球場上畫線練習。但因為網球網架遠比匹克球網架高，成為不少人的打球痛點。於是，優拉推出一款可折疊攜帶式球網，讓球友隨時能把網球場等變成匹克球場。

乍看之下，這是在賣球網，但實則為社群打好了基礎設施。漸漸的，當新手玩家問俱樂部教練：「你有沒有推薦的球拍？」優拉就成為最容易被想起的名字。

但，就在匹克球為優拉帶來營收翻倍成長時，他們卻在二○二四年，深陷「認證危機」。

這檔爭議兩派各說各話，不過優拉表示，由於內部行政疏失，團隊送交認證的球拍型號與實際上市版本不符，因此導致新產品遭美國匹克球協會（USAP）取消了認證資格。

品牌事發即啟動退款計畫，不僅必須承受上百萬美元的退費和賠償，也遭受競爭對手質疑與攻擊。「我最心痛的是打官司的時候，人家罵我們『欺騙消費者』，」李德溥回憶。

長達兩週，經營團隊陷入自責，氣氛一片低迷。直到一通深夜的電話逆轉情勢。

當時，三名高階主管聚在李德溥家裡開會，產品體驗長戈登·凱伊（Gordon Kaye）的手機突然響了，螢幕顯示是品牌代言人、網球巨星阿格西（Andre Agassi）經紀人來電，氣氛緊張。但沒想到，對方完全沒有討論合約或咎責，而是簡單轉達阿格西說的話：「他很喜歡你們正在打造的東西！」

這通電話，讓團隊打起精神，加速推出新品。三個月後，即填平因為退費造成的業績缺口，甚至在二四年，營收依舊逆勢成長五○％。

但他們更珍惜的是，在品牌最脆弱的時刻，沒有任何一名贊助球員離開優拉，顯示球員認同品牌。

當所有人都在研究如何賣出更多球拍時，它研究的是如何多一個打球的人。優拉的崛起，最終證明了一件事：最好的競爭，從來不是打敗對手；而是當對手還在分餅時，你已經把餅做大。

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