黃仁勳只訪台韓，但晶片不能沒日本 解密亞洲行的AI鏈靜默王者

【撰文者： KP】

在黃仁勳亞洲行後，《日本經濟新聞》指出日本在輝達AI生態系中面臨「邊緣化」。「日本到底還有多少家公司，能吸引黃仁勳親自登門拜訪？」文章甚至這麼問。

台韓搶產能、日本卡咽喉

沒有它，AI晶片供應鏈得停工

二○二六年，全球科技巨頭對GPU需求極大；而要組裝出一顆合格的AI加速器，有兩個關鍵瓶頸：

第一，是先進製程與先進封裝，尤其是台積電的CoWoS。沒有台灣的晶圓代工與封裝生態系，輝達的晶片就只是設計圖。第二，是HBM（高頻寬記憶體），這是GPU運算效能的命脈，SK海力士和三星掌控全球最頂尖的HBM產能。

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在這個GPU產能擴張期，日本確實尷尬——沒有能與台積電抗衡的先進邏輯晶片晶圓廠，也沒有能與韓系巨頭爭鋒的HBM產線。在黃仁勳急需「能立刻塞滿資料中心」的硬體產能時，日本無法提供直接的解決方案。

但，這代表日本在AI時代出局了嗎？恰恰相反。當我們把產業鏈往上游拆解就會發現，沒有日本，全球AI晶片產線一天也開不下去。

像是半導體設備，東京威力科創（TEL）、愛德萬測試（Advantest）和佳能（Canon）。從塗布、顯影、蝕刻到晶片測試，日本設備在各大晶圓廠的滲透率極高。

還有關鍵材料與化學品，日本不僅在矽晶圓（企業有信越化學、SUMCO）與特殊氣體上具絕對優勢，更壟斷了最核心的晶片命脈。例如，七奈米以下必備的「EUV光阻劑」，日本市占高達九○％以上；而先進封裝不可或缺的「味之素ABF薄膜」，市占更超過九五％。這些關鍵材料保質期極短、無法長期囤積，一旦日本供應出現一絲風吹草動，台積電產線與輝達的交貨節奏將瞬間停擺。

這些上游材料與設備的特點是：技術壁壘高、客戶黏著度深，擁有極高毛利率與無可替代的「瓶頸權力」。

黃仁勳不拜訪日本，是因為這些日本材料與設備巨頭，早就與台積電和三星的研發體系深度綁定。輝達不需要直接去和信越化學談判，台積電自然會把這些上游供應鏈打理得妥妥貼貼。

先進封裝絕緣膜ABF幾乎由味之素壟斷，高階EUV光阻劑逾9成在日本廠手中。

下一階段才是日本主場

機器人與能源超強，還回防半導體

AI的演進，不會永遠停留在「純算力與資料中心」。當大模型訓練告一段落，AI開始走向邊緣端、走向物理世界與機器人。這，正是日本的強項。

像是具身智能（Embodied AI）。輝達近年極力推廣的Omniverse與機器人平台，其最終落地的載體，必須依賴日本在精密機械、自動化與汽車工業累積數十年的技術。發那科（Fanuc）、安川電機（Yaskawa）正是其中代表。機器人最核心的「關節」——諧波減速器，日本哈默納科（Harmonic Drive Systems）一家，全球市占高達八○％。輝達與富士通在機器人領域的深度結盟，正是這一趨勢的預演。

還有能源與基礎設施。AI的盡頭是電力，日本在核能技術、高效能冷卻系統以及精密製造上的實力，正是未來解決資料中心「熱與電」瓶頸的關鍵。黃仁勳甚至曾親自向日本首相遊說電力合作，正反映出他對未來能源瓶頸的焦慮。

面對所謂的「邊緣化」危機，日本政府與產業界正在發動一場日本半導體史上規模最大、也最激進的防禦性反擊。

這場反擊的核心，叫作Rapidus。

這家公司的終極目標非常明確：打破台積電在先進邏輯晶片上的壟斷，直接切入二奈米甚至更先進製程，這是日本試圖重新奪回晶片製造主導權的關鍵一步。

到了二○二六年中，這場國家級計畫的輪廓與進度已經越發清晰。日本政府在今年四月再度追加六千三百一十五億日圓的補貼，使得承諾的公共資金總額正式突破二兆三千五百億日圓（約合逾一百四十五億美元、新台幣四千三百五十億元）。這種資金灌注的規模與速度，在日本財政史上極為罕見。

與此同時，Rapidus正在一條極其緊湊的時間線上奔跑。位於北海道千歲市的試產線已於二○二五年正式啟動並展開測試生產，目標是在二○二七年實現二奈米晶片的商業化量產。

在資金與時間表背後，是日本頂級產業力量的集體結盟。

Rapidus的初始股東包含了豐田、NTT、索尼和軟銀等八家日本產業巨頭，近期本田也加入投資行列。

在技術端，由於缺乏先進製程的積累，Rapidus選擇與IBM合作，引進其二奈米技術原型，並專攻未來晶片設計不可或缺的Chiplet（小晶片）封裝技術。

這項計畫的核心意圖，是為日本打造一面「矽盾」。

地緣政治加劇，各國都在尋找台積電之外的先進製程備用方案。如果Rapidus成功，日本不僅能大幅降低在AI、國防和高效能運算上對外部產能的依賴，更能重新奪回與矽谷晶片設計巨頭談判的籌碼。

Rapidus試圖在短短幾年內跨越這道鴻溝，無疑是一場極限挑戰。但這高達一百多億美元的投資，已清楚傳遞一個訊號：日本不甘於只扮演「隱形地基」，他們正在努力回到半導體最核心的競技場。

聚光燈全給了台韓

但掌握定價權的日本巨頭將反擊

黃仁勳的亞洲行程確實是一張成績單，但其背後反映的，其實是特定階段的市場指標。

當前，台灣與韓國無疑是舞台上最耀眼的明星。黃仁勳的時間分配，只是極其理性的遵循了資本市場「當下交貨、兌現營收」的現實。

但在AI的發展中，台灣、韓國、日本三者缺一不可。拿掉任何一個，全球的AI擴張步伐都會瞬間停滯。

《日本經濟新聞》的批判，逼著日本政府與企業去直面自身在軟體生態、新創活力以及頂尖AI人才吸引力上的弱點。

如果日本只甘於當一個上游材料商或純消費市場，那麼在未來的AI財富分配中，確實只能分到利潤較薄的一杯羹。這也是為什麼Rapidus的突破與更激進的數位轉型政策，對日本而言十分重要。

但當市場的焦點從「資料中心裡有多少顆GPU」轉向「AI如何與物理世界、精密工業、機器人與能源基礎設施融合」的下一階段時，遊戲規則將會重新改寫。

到了那個時候，那些隱藏在聚光燈背後、默默支配著全球半導體物理極限的日本精密工業與材料巨頭，將會展現驚人的韌性與無可替代的定價權。

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