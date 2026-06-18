財力、推案量非第一卻打動80多國 台中豪宅女王登頂「不動產聯合國」

【 撰文者／林洧楨】

在一個會員遍及八十多國、全球最具影響力的房地產組織，面對明爭暗鬥的國際角力，誰能幫台灣正名、並取得過半會員支持，登頂成為這個「不動產聯合國」的最高領導者？

今年七十二歲的台中豪宅女王——龍寶建設董事長張麗莉辦到了！六月十二日，她在奧地利首都維也納宣示就職，成為世界不動產聯合會（FIABCI）史上首位的台灣女性世界總會長。

小檔案＿張麗莉 出生：1954年 學歷：美國麻州大學洛爾分校企管系 經歷：台中市不動產建築開發公會理事長、台灣身心障礙藝術發展協會理事長 現職：世界不動產聯合會總會長、龍寶建設董事長

在她之前，大陸工程創辦人殷之浩、現任董事長殷琪的父親，也曾擔任FIABCI世界總會長；殷之浩卸任三十七年後，終於又有台灣人站上這全球最高殿堂。

全台兩百家建商力挺

在國際組織幫台灣正名

走進就職現場，中華民國駐奧地利大使劉玄詠迎面走來，包括中台灣推案量名列前茅的豐邑集團總經理邱崇喆、親家建設董事長張鈞豪等，諸多台灣一線建商都盛裝入場。

放眼全場，台灣人幾乎占據四分之一的席次。原來，為了慶賀張麗莉就職，全台逾兩百家建商，分頭飛到維也納力挺。

力挺她的不只台灣建商，還有該組織的眾多核心成員，像是甫卸任世界會長安東尼奧（Antonio Campagnoli）說：「我們認為，她不只是最完美的人選，更是我們此時此刻最需要的那位領導者。」

「我就是靠大家挺出來的。」張麗莉開心的說。

這個創立於一九五一年、總部設於法國巴黎的全球最古老不動產國際組織，是全球唯一獲得聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）特殊諮詢地位的全球性不動產組織，由於會員國規模多達八十餘國，被稱為「不動產聯合國」。

它也是聯合國人類居住規劃署（UN-Habitat）推動全球平價住房、低碳建築等理念的重要機構，不僅是議題倡議，還能串接資源。像去年FIABCI就協助烏干達引進歐洲長期資本，建立住房擔保與抵押貸款基金，計畫將烏干達二○％高房貸利率降至一○％以下。

它也與拉丁美洲房地產聯合會（CILA）共同建立綠色建築與低碳材料標準，引導綠色債券、ESG基金等進入該地區的都市開發中，解決建築高碳排問題。

FIABCI還設有堪稱建築業奧斯卡獎的「卓越建設獎」，鼓勵全球建築業永續創新。像是今年獲得銀獎的台中四季藝術兒童教育機構，就是因為該校園建築不僅做到節能減碳，還符合生物多樣性的聯合國環境指標而獲獎。

FIABCI歷任世界總會長個個來頭不小，要想登上大位，候選人必須先通過副總會長選舉，且必須在過去五年內，至少擔任過兩年的國際理事會成員或國際委員會主席，更難的是，需要獲得會員國過半同意，才能當選。

然而，台灣因為敏感的兩岸問題，在國際僅剩十二個邦交國，且張麗莉雖然是中台灣出名的豪宅建商，但無論身家財力、推案規模，都遠不及多位地產巨擘。

她到底憑什麼讓這個逾八十個會員國的國際組織服氣，先是在二○一七年，將中國台灣（Chinese Taiwan）正名改回台灣，後在今年就任世界總會長？

答案是，親力親為與世界各國搏感情。

飛行近50趟參加活動

遇到戰爭也不缺席

根據張麗莉的秘書統計，她從二○一二年進入該組織算起，總計十四年間，為了該組織累積飛出國近五十趟，參加全球二十七國地產活動。

就算是在最危險的美伊戰爭前夕，中東內戰造成航班大亂，她照樣出席沙烏地阿拉伯分會舉辦的二○二六年不動產未來論壇，分享自己不只是蓋房子，而是在經營一種「幸福的生活形態」的建築理念，力挺會員好友的同時，也讓該國看見台灣建築實力。

不僅如此，在俄烏戰爭時期，對於同是該組織成員的烏克蘭分會代表卡特琳娜（Kateryna Pylypchuk），張麗莉也主動透過在台募款，將對方每天目睹的災難，彙整出書並來台舉辦簽書會，展現台灣能幫忙的熱心。

同業指出，這位豪宅女王最難學習的，不是硬體多高端，或設計多花俏，而是她負責到底的永續保固服務理念。她與住戶的關係不只是買賣房子而已，而是連入住後有什麼做不好的地方，她都願意自掏腰包，打掉蓋到好，同時她還年年辦住戶大會、運動會等活動，到第一線傾聽客戶意見。

此外，每一個案子的地下室都會預留空間做DIY零件庫房的售後服務，來幫住戶預留一定數量的消耗型建材備品，方便未來替換使用。

同樣的細膩陪伴也出現在她的國際外交上，就像在美國紐約行時， 她在該國的好友、世界不動產聯合會榮譽會長（PWP）蘇珊．葛林菲德（Susan Greenfield）就曾提過，這位台灣好友從她女兒生病，一直到過世，都像家人般的陪伴，是她能度過那段痛苦無助時期的重要幫助。

世界不動產聯合會新任世界總會長張麗莉（中）就職後，在全球分會代表簇擁下，切蛋糕慶祝活動成功。(來源：世界不動產聯合會台灣分會提供)

「只要決定要做，我就一定會拚到底。」張麗莉說。

為什麼她拚到睡眠不足、病痛纏身，也要做這些乍看跟拚企業成長獲利無關的事？

游泳慘敗卻贏得掌聲

被肯定讓她想做更多

她的動力，竟然來自一場慘敗的游泳賽。

曾是游泳校隊的張麗莉說，當時教練明知她還游不完四十公尺，卻幫她報名參加五十公尺比賽，結果她不僅最後一名，還在最後十公尺就游不動。

就在她最失望的時刻，沒想到全場觀眾卻響起加油聲，當她用狗爬式狼狽掙扎抵達終點後，贏得的掌聲比第一名選手還大。

她逐漸認識自己，「我覺得我很在乎別人對我的肯定，很在乎別人給我的掌聲。」

當年的掌聲激勵著她，不只讓她後來連三年打破全國大專運動會游泳賽事的蛙式紀錄、成為不動產業的世界總會長，還成為與聯合國人居署簽約推動可負擔住宅等政策的國際代表。

擔任總會長後，進一步，她想讓全球看見台灣。今年九月，她將在台中舉辦世界不動產聯合會國際貿易交流會，讓世界看見台灣建築產業的專業實力，同時她還想引進國際官民合作經驗，建立更完整的可負擔住宅供應鏈，逐步化解台灣高房價、買不起房的社會問題，把當年溫暖的掌聲支持，回饋給更多人。

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