12年苦熬解決護國神山「插針」痛點，它從瀕臨倒閉到登上千金股

【撰文／張如嫻 】

1.一家曾瀕臨倒閉、連銀行都不願借錢的百人小廠創新服務，如何靠解決晶圓代工龍頭最頭痛的「插針」難題，12年後翻身千金股？ 2.它從光學鏡頭設備跨域，跟著產業龍頭客戶磨技術，挑戰把比頭髮還細的探針精準插入電路板中，成為全球最大自動植針機供應商。

彎進台中大甲一處低調的巷弄，一棟橘紅相間的建築映入眼簾，很難想像，這是一家台股新科「千金股」的總部，該公司員工僅一百多人，卻是晶圓代工龍頭的「自動植針機」獨家供應商，連全球第二大探針卡廠Technoprobe都投資它。

這家公司叫創新服務，它擅長的機台，是把超過十萬根比頭髮還細的探針，每一根精準且平均的插進一張電路板上，藉此打造用來測試晶片功能的探針卡。

小檔案_創新服務

成立：2004年 董事長：吳智孟 主要業務：探針卡製造設備 成績單：2025年營收7.16億元、稅後淨利2.27億元 地位：全球最大MEMS探針卡自動植針機供應商

過去，一張插滿十五萬根針的探針卡，需要工人頭戴放大鏡、手持器具一根一根插針，這個繁瑣的工作，得一天輪三班，超過兩個月才能完成；然而，採用創新服務開發的自動植針機，最快只要十五天就能完成作業。

接下護國神山戰帖

解決「插針」耗時難題

但其實，這家技術超群的公司，十二年前卻一度瀕臨倒閉，它究竟歷經什麼樣的轉型考驗，才在微機電（MEMS）探針卡產業，成為全球最大的自動植針機供應商？

時間回到二○○四年，由前董事長丘于川成立的創新服務，發明出全球第一台光學鏡頭剪切組裝設備，熱銷兩岸三地，鴻海、玉晶光都曾經是客戶，當年還在鏡頭代工廠上班、現任創新服務董事長吳智孟，因此結識這家公司。

二○一四年，本就有創業夢的吳智孟，在丘于川邀請下加入創新服務，沒想到，迎向他的不是一片光明坦途，而是一場經營危機。

吳智孟到任後才發現，創新服務被捲入客戶間的競爭糾紛，還因此吃上官司，一名大客戶更藉此拒絕付款，甚至挖走公司十多位包括總經理在內的員工。就在丘于川想收掉公司之際，吳智孟卻認為，公司的技術強，不該放棄，於是他自掏腰包拿出數百萬元，並說服兩名董事，一起把公司頂下來、接手經營。

當時，台灣光學產業遭中國激烈競爭，正在思考如何讓公司轉型的吳智孟，在一次偶然機會中，得知晶圓代工龍頭正在廣發武林帖，尋找能解決一項「痛點」的供應商。

這個痛點，就是製造探針卡、曠日費時的「插針」難題。

這家大廠本身也有製造探針卡，當時，面對上萬根針，光是人工插針就要耗費一個月，始終難以加速，導致客戶抱怨連連，它在全球找了兩年，還是沒找到解方。

「因為一支針十美元，輕輕碰就可能弄壞，誰敢挑戰？」雖然吳智孟這麼說，他卻是當時第一個接下戰帖的人，只是一家鏡頭設備廠，為何有能力跨域？

原來，創新服務的光學鏡頭組裝機，考驗的，就是把又薄又易裂、至少五副鏡片在內等八至九個零組件，全部精準的「塞」在一起、疊成鏡頭模組，如何拿捏力道不讓鏡片碎裂、又要讓每副鏡片都對準同一個中心點，本來就是它的專業。

而自動植針機要做的，就是把一支方形針頭邊長僅四十五微米、相當於頭髮一半粗的探針準確插入電路板中，就需要追求精準的技術。

做廣不如做深

讓龍頭客戶包所有產能

不過，嘗試下去之後，吳智孟才發現難度比想的更難。

一開始，光要讓機械手抓捏起探針就很困難，「針很脆弱，超過兩克的力量一定壞！」他說甚至連微風吹、地板震動，都可能讓針歪掉，所以，他們的植針機透過○．一克的力量感應，就像是蝴蝶停在手上的重量，來判斷何時要出力向下插針、何時該停。

花了大約一年，一五年，創新服務打造的植針機，終於通過認證，但此時，另一個難題又來了，這家晶圓代工龍頭希望能「包下」創新服務所有的機台產能。

起初，吳智孟十分猶豫，後來回想到在光學產業的經驗，最終點了頭，「以前，我們把設備賣給所有鏡頭廠，結果客戶反而因為擔心技術外流給對手，處處提防我們，」他說，這讓公司難以乘著客戶的翅膀精進技術，最後落得被殺價的命運。

做廣、不如做深，是他後來的結論，他希望正在轉型的創新服務，能跟著有產業龍頭地位的客戶，將自己的技術打磨到世界第一。

只是，這對於當年的創新服務仍是一個賭注。

因為，與客戶簽下「包產能」的合約前，該公司已有一年半沒收入，「我們已經餓到，連信保銀行都不借我錢⋯⋯，」吳智孟說，儘管他告訴銀行已拿下訂單，依舊沒人相信他們會活下來，甚至只要客戶延後付款，他就得回頭請供應商寬限幾天。

更難的還在後頭。探針，是吹一口氣就會彎的脆弱材料，使得半導體龍頭收到的探針，甚至高達三成都是彎的。一開始，客戶回頭要求探針供應商改善，但狀況始終沒起色，這讓吳智孟決定自我挑戰：一根針就算往旁彎折一百二十「微米」，也要能插針。但在一片探針卡上，針與針之間的距離只有六十微米，彎曲的針一不小心就會碰到旁邊的針，或插進別的孔。

「吳總很想證明公司的價值，即便針歪掉，我們都能把它植進去！」創新服務業務副總經理林俊忠回憶，吳智孟帶著團隊經常加班，甚至過年期間還親自到工廠盯場，終於在一年半後，正式出貨第一台植針機，自此成為護國神山供應鏈。

創新服務的自動植針機可省9成人力，但仍須工程師先透過顯微鏡把關探針擺放方向。(攝影者：陳宗怡)

全球探針卡二哥入股

被包產能事蹟擴大客群

二一年，吳智孟認為公司的馬步已紮穩，決定解除長達五年的獨家代工合約，開始將自家新產品賣給更多的探針卡廠，當時，因為創新服務被包產能的事蹟傳遍業界，帶動客戶群逐漸擴大，去年，全球第二大探針卡Technoprobe，更決定對其入股，持有該公司一成股權。

一名探針卡廠高層指出，早期能夠做植針機的廠商很少，所以他看好創新服務的技術，甚至一度考慮投資。

不過，他也提醒，現在植針機的技術門檻沒有以前高，競爭者越來越多，一定要多角化經營、拓寬自己的護城河。

就連華新麗華創辦人、人稱「焦師傅」的知名企業家焦廷標，都奉行「做大不如做小，做小不如做好」的商業精神，創新服務把它發揮到極致。

它用十二年轉型，先跟著巨人的步伐前行，勇敢面對巨人給的難題，結果證明，只要撐過了、見招拆招，就是一片海闊天空。

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