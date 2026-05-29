是落後還是布長線？看懂Google發布會三大AI新戰場

【 撰文／何佩珊 】

1.Google憑藉Gemini 3.5 Flash發動性價比作戰，將資本支出拉高至一千九百億美元，在模型運行速度上成功領先。 2.透過「通用購物車」與「世界模型」進行短中長期布局，這家科技巨頭在兩大對手上市夾擊下，正加速建構台廠供應鏈下一個黃金十年的實體AI帝國。

近三年成為Google AI火力展示主舞台的I/O年度開發者大會，於日前落幕，從會後平淡的股價表現與市場討論來看，今年的發表似乎缺乏驚喜。但從三大發布細究背後的策略紋理，可以看出這家全美市值第二大的科技公司，已經為短、中長期的AI競賽，做好全盤布局。

首先，是在模型端發動性價比作戰。相比於去年Gemini 3模型發表，讓Google後來居上、站上AI世界的頂峰，這次大會上卻未見新旗艦模型發表，也讓OpenAI、Anthropic得以持續在模型排名保持領先。

然而Google這次的落後，很可能是刻意的。

(圖表製作者：何佩珊)

模型主打性價比

滿足需求又不用常課金

劍指代理人商務商機

就如Google台灣前董事總經理簡立峰所說，這次沒有看到能力更強大的Gemini 4模型出現，可能會讓市場有點失望，不過，在這個時間點，主打性價比的模型，其實是更務實的打法。他指出，現階段AI的商業回報還不明朗，但社會大眾卻存在一種人人覺得「AI對我好像有用」的氛圍，積極嘗試，也讓市場對算力的需求有如無底洞，永遠填不滿。

雖然Google擁有包括自研晶片在內，從海底電纜到終端應用的一條龍布局，在AI算力成本更具優勢。然而，也因為他們採取「生態系」戰略，所以每次AI升級，算力需求帶來的考驗也更大。

所謂「生態系戰略」，是指Google以AI模型Gemini為引擎，藉由模型更新，同步驅動該公司旗下搜尋、地圖等服務升級；但因為這每一項服務的用戶規模，皆是數以億計，可以想見，釋出的模型參數越大、能力更強，對算力的需求就更驚人。這對今年度資本支出已經上看一千九百億美元的Google來說，絕對是必須納入的重點考量。

面對眼前這一仗，營運效率的優先性，顯然比爭奪AI模型排行榜更高。以這次發表的Gemini 3.5 Flash來說，模型運行速度比自家前一代旗艦模型快了四倍，價格卻更便宜，是市場上相對具有性價比的選擇。

站在使用者立場，當AI代理人應用開始進入生活和工作實務，「燒token（算力消耗的最小單位）」的速度越來越快、錢花得越來越多，一個既能滿足需求、又不必經常被「課金」的模型，對用戶而言，是目前更具吸引力的選項。

而一個效能更好，但算力成本相對低的模型，也讓Google在走向全面代理人化作戰時，更有底氣。

乍看之下，Google這次不論是將搜尋代理人化、或是推出個人代理產品Gemini Spark，都好像只是在追趕年初的「龍蝦」熱；然而，同樣是AI代理應用，若發生在Google生態系，卻會產生不同的連鎖效應，譬如對線上購物的顛覆。

(圖表製作者：何佩珊)

通用購物車野心大

搜尋後就推限時特價

幫賣家也扮演買

要談這場顛覆，得從本屆I/O大會上，相對不受關注的「通用購物車」（Universal Cart）談起。

簡單來說，這個服務的出現，可以將整個網路變成一個大商店。

想像未來當你在搜尋框輸入：「我想買價格五千元以內，有二十六號尺碼庫存的Adidas慢跑鞋，以及價格兩千元以內，有M號庫存的黑色瑜伽褲」，AI代理就可以將在A商店和B商店找到的商品，放進同一個通用購物車，完成付款。

這個購物車讓Google將「手」深入消費者購物決策的最後一哩，Google能夠銷售的，就不再只是前端搜尋結果出現的關鍵字廣告；如近期Google推出的「直接優惠」（Direct offer）功能，就是一種將廣告業務延伸至後端購物結帳頁的做法。

舉例來說，如果AI代理人在五個購物網站上找到符合消費者需求的相同商品，放入通用購物車，這時候如果有商家發動直接優惠機制，在購物車內曝光獨家折扣，就能觸發決策，搶下訂單。

正如簡立峰所說：「Universal Cart讓Google變成既是幫賣家，也是扮演買家的角色。」

然而，要實現上述新商機，還必須靠這次I/O大會同步推出，被Google稱為「二十五年來最大變革」的搜尋革新。

Google這次的搜尋革新，大致有兩大改變：第一，搜尋不再只是文字，也可以輸入圖片、文件、影像等多元內容，同時搜尋結果不再是連結，也不僅止於文字摘要，而是可以產出客製化搜尋結果。

第二，他們發表了「資訊代理人」功能，透過AI代理人技術，替使用者解決某個長期性、重複性的搜尋任務，譬如，全天候不間斷追蹤某一個特定商品的價格，或是追蹤已經完售的演唱會，是否還有新釋出的門票。

這兩項改變，一方面可以讓Google更精準掌握使用者的搜尋意圖、並建立新的搜尋行為，另一方面，加深消費者對AI代理搜尋的依賴。而且在搜尋情境之外，熟知使用者個人需求的AI代理人Gemini Spark，也可以主動執行採買任務。

先讓消費者習慣將購物任務交託給AI代理，通用購物車才能發揮價值。

整體來說，Google發表的一系列AI代理應用，正在加速「代理商務」時代的到來，而他們也正在為自己預先占得好位置。

最後，這次Google還有一個更長遠的野心，就藏在這次發表的新模型Gemini Omni身上。很多人只注意到這個模型的強大影音生成功能，但實際上，該模型肩負著Google實現通用人工智慧（AGI）、搶攻實體AI市場的重任。

世界模型真實落地

任何輸入生成任何輸出

AI眼鏡是台廠黃金商機

這個模型有什麼特別？Google DeepMind 執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）稱，這是一個可以「從任何輸入生成任何輸出」（create anything from any input）的世界模型。

之所以稱為世界模型，是因為有別於現有的大語言模型，學習素材主要來自存在網路上的數位知識，再強大，也走不出對話螢幕；而世界模型，卻能夠模擬、理解真實世界，譬如重力、摩擦力，進而扮演機器人的大腦，讓AI在真實世界落地。

可以說，世界模型，就像是打開實體AI的一把鑰匙。

舉例來說，世界模型能做的，不只是幫你辨識出眼前畫作來自哪一個創作者、有什麼背景故事，還能進一步指導站在畫作前面的你，應該以什麼角度、運用多少力道，才能毫髮無傷的將作品取下。

「這（指世界模型）是實現AGI的關鍵，對於從構建AI助理、到訓練機器人的所有事情，都至關重要。」哈薩比斯表示，這是他正在積極解答的課題。

同樣在解這一題的，還有輝達，他們推出的Cosmos，就是鎖定訓練機器人、自駕車所需的世界模型平台。另外，像AI教母李飛飛、圖靈獎得主楊立昆，他們都匯集了頂尖好手，以世界模型為題創業。

世界模型的重要性之高，也讓Google在這次大會裡發表的AI眼鏡更具戰略意義。因為訓練世界模型需要更多真實世界數據，而AI眼鏡就是可以貢獻大量第一人稱視角數據的關鍵角色。

就如同特斯拉的電動車，會透過車上鏡頭搜集、回傳的人們真實行車數據，成為他們用來訓練自動駕駛的最佳養分，為特斯拉取得市場領先地位；未來，Google透過AI眼鏡搜集的數據，也將扮演推進「世界引擎」的超級燃料。

雖然Google的AI眼鏡要到今年秋天才會上市，但基於對下一世代消費終端的掌握，以及對世界模型發展的策略價值，他們有極大推力必須促成AI眼鏡普及。

對台灣硬體供應鏈來說，這將是AI資料中心之後，關乎下一個黃金十年，必須密切關注的重點戰場。

或許，就技術面角度來說，今年稱不上是Google最精彩的一場I/O大會，然而，透過爬梳背後的策略思維，卻讓我們看見Google布局未來戰場的清楚藍圖。

當AI走向實務應用之戰，思考也不能再單以技術衝刺為中心。特別是Google的兩大對手在今年都可能藉上市充實銀彈、強化體質，如何利用現階段商業布局的餘裕，也將決定他們能在未來戰役建起多大的領先窗口。

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