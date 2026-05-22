台股年漲9成掀融資買股潮 借錢進場，必做4項財務體檢

【撰文／韓化宇】

1.台股過去一年飆漲9成，融資、信貸買股潮也同步升溫！不少人甚至解除定存、儲蓄險投進股市。但借錢投資前，你真的準備好了嗎？ 2.是為了長期投資，還是害怕錯過行情？若股市反轉，空頭時你的現金流夠支撐嗎？央行今年預備升息，會壓垮生活？專家提醒先想清4件事再進場。

過去一年，台股大漲約九成，這場多頭行情，不只讓股市熱了，也讓借貸市場跟著沸騰。

儘管在通膨升溫的疑慮下，全球股市出現回檔，卻仍未動搖散戶搶賺這波多頭行情的信心。

統計顯示，券商融資餘額、銀行個人信貸的申請金額，也隨著股市大漲快速攀升；就連各券商推出的「不限用途款項借貸」額度，都已幾乎額滿。

圖表製作者：韓化宇

甚至更極端的，不少人開始提前解除定存、解約儲蓄險，形同是把「棺材本」也投進股市。

不過，總體經濟學之父凱因斯（John Keynes）曾說過一句名言：「欠銀行一百英鎊，煩惱的是你。」

這並不是說，借錢買股票一定不對。但在你借錢進場之前，不妨先按下暫停鍵，透過以下四個問題，誠實問問自己：這筆錢，到底該不該借？

畢竟槓桿會放大獲利，但也會加快虧損速度。

Q1：我現在借錢買股，是為了長期投資準備，或只是害怕錯過行情？

史丹佛大學的神經科學研究發現，當人們預期自己將獲得金錢報酬時，大腦的獎賞迴路就會被啟動，光是「想像獲利」這個動作，就足以讓大腦開始分泌多巴胺，放大對報酬渴望的同時，並壓低對風險的警覺。

這導致股市暢旺時，很多人以為自己在冷靜分析市場，但其實是被一種「不想錯過行情」的情緒牽著走，這是「錯失恐懼症」（FOMO）最危險之處，它會讓人誤把情緒高漲當成判斷清晰。

所以第一個靈魂拷問是：在過去一年、台股大漲約九成的多頭行情裡，當你打算借錢投入股市，有沒有冷靜下來問自己：你是已經制定一套嚴謹的長期投資計畫，還是只是不想成為那個唯一沒賺到的人？

Q2：我要解掉儲蓄險、定存來投資台股嗎？

財經作家李柏鋒表示，如果真的打算把定存解掉，投資人要先做好一件事：不要一頭熱的把所有資金全部丟進股市。

因為在行情如此熱絡的情況下，若你手上仍有兩百萬元放在定存，這代表你原本的投資屬性，其實偏向保守。

問題是，當一個人原本只是穩定存款，卻突然決定把這兩百萬全部解掉、一次投入股市，代表他的投資屬性正在短時間內劇烈轉變。

而這種轉變，本身就是極高的風險。因為一旦市場突然反轉，你的情緒、投資節奏，甚至對風險的承受能力，都可能在短時間內被徹底打亂。

因此，即使真的要解掉定存、儲蓄險，可以先拿三成、四成投入股市，剩下六、七成則配置債券，建立一個相對保守，但仍然保有進攻能力的投資組合。

這樣一來，就算市場反轉，債券部位仍能提供一定程度的防禦。至少不會讓你的心理壓力一下子失控。

Q3：如果股市反轉，空頭時間超過一年，你的現金流足夠支撐嗎？

散戶借錢投資股票，主要分成兩種路徑，而風險的形狀，幾乎完全不同。

第一種，是向券商申請融資，或以股票質押借款。這類借貸有「擔保維持率」機制，當股價下跌、擔保品價值跌破門檻，券商就會自動出售你的持股來還債，也就是俗稱的「斷頭」。

國際認證高級理財規畫顧問吳盛富舉例，有對老師夫妻，原本投資房地產，後來轉戰股市，於是向券商借錢投資台積電。

結果去年四月，碰到川普的對等關稅，台積電罕見跌停，他們的維持率很快跌破警戒線，當天緊急補了兩百萬元進去，希望能把部位撐住。但隔天市場依然沒止跌，股價繼續往下殺，最後還是被券商強制平倉，幾年累積的獲利，一口氣吐回去大半。

然而，如果是向銀行申請個人信用貸款，再拿去買股票，也並非沒有風險，而是風險從短期價格波動，轉變成長期的現金流壓力與心理負擔。

一名大型證券商董事長解釋，向銀行借錢，雖然沒有斷頭機制，但因為少了這道強制煞車，只能一邊看著帳面虧損不斷擴大，一邊每個月準時從薪水裡挖出本金與利息，償還給銀行。

關鍵問題就在這裡，你一定得誠實問自己：你的月薪，究竟夠不夠撐住這場持久戰？

以月薪四萬元為例，扣掉房租、餐飲、交通等基本生活開支後，剩下一萬元，但個人信貸每月要繳的本息，可能就高達六千到八千元。

帳面上看起來雖然勉強為正，只要股市繼續上漲，獲利了結，就能還清借款，問題看似不大。

但，萬一股價不漲反跌，你將陷入一個極度艱難的抉擇：是要認賠殺出，還是苦撐等反彈？

認賠，意味著你得用虧損後剩下的資金，去償還還沒結束的貸款；苦撐，則代表你每個月都得繼續從薪水裡擠出本息，在不知道市場何時回頭的情況下，用時間去換空間。

根據台灣股市的歷史，二○○○年網路泡沫，台股自高點重挫逾六成，超過一年半才觸底；○八年金融海嘯，也花了近十三個月才跌到谷底；就連相對短暫的二○二二年升息熊市，市場也花了將近一年修正。

換句話說，借錢等反彈，等的可能不是兩個月，而是一年、甚至更久。

借錢理財務必做好最壞打算。圖非投資人。(攝影者：楊文財)｜放大原圖

Q4：如果央行突然升息，你個人或家庭的還款負擔，會排擠其他支出嗎？

根據聯徵中心統計，截至今年一月底，同時背負房貸、個人信貸的「雙貸族」人數達四十一萬七千人，續創歷史新高。

但同時背負兩筆債務，自身的財務韌性，會不會變得很脆弱？

做個簡單試算便能得知：假設月薪四萬元，背負五百萬房貸，利率二．七％、分三十年償還。

他又跟銀行借了五十萬元個人信貸投入股市，利率七％、分四年還清。

兩筆債務加總，每個月光是還債，就得支出逾三萬一千元。這個數字，已接近他月薪的八成。如果再扣掉基本生活開銷，現金流幾乎所剩無幾。任何一點利率波動，都可能成為壓垮現金流的最後一根稻草，例如升息。

中信金總經理高麗雪表示，預計央行今年將於六月、年底各升息半碼，合計升息一碼。

假設升息半碼，他每月還款合計將增加約四百元；升息一碼，則增加約八百元。從絕對數字來看或許不算多，但在現金流幾乎歸零的情況下，央行每一次升息，帶來的壓力都會被放大。

市場順風時，槓桿像助力；但當行情反轉，它也可能成為壓在人身上的重量。

所以，當你決定要借錢投資股市，一定要想清楚：萬一市場退潮，你是否還能保有生活的餘裕、選擇的空間，還有繼續走下去的底氣。

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