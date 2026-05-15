大齡生子又罹癌、40歲才理財 她月擠2萬成千萬存股族

【撰文者／劉萍】

1.身為三明治族，在短短數年內產子、罹癌，還曾被一筆小支出打敗，讓瑞奇媽痛定思痛，重新檢視自己的財產與理財觀。 2.雙薪中產、有房，但為何現金流會卡住？看瑞奇媽如何因為認清自己的房貸迷思，生出足以投入存股的資金。

「我是一個很晚覺悟的理財苦手！」四十四歲的IG粉專主瑞奇媽說。

她也是理財晚鳥。五年前，為了回禮一個紅包，她竟得停扣投資，才能調出現金支付！

突然卡關的現金流，讓她決定要認真理財。不過，在跨向下一步前，她竟先開通IG帳號發文：「希望在五十歲時，能脫離社畜，存股一千五百萬。」會這麼做，是因她覺得：「昭告天下後，就沒有懶惰的藉口。」

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從小被教育「說到做到」的瑞奇媽，真的沒有怠惰，還提前做到！

五年下來，超過二百五十篇發文，記錄著她如何打破存死錢還房貸的迷思、滿懷信心啟動的存股計畫，又如何在罹癌、辭職低谷中仍匍匐前進，在今年終於理出市值逾一千九百萬元的股票資產，可年領八十多萬元股息的現金流。

瑞奇媽證明，只要設定目標、紀律執行，再動態修正，即使是理財晚鳥，也能翻轉財富曲線。

決心改變、直球面對問題

夫妻年薪兩百萬，現金流仍卡關

時間回到五年前。

她決心改變後，啟動第一個行動就是：直面問題。

其實，瑞奇媽當時已是部門小主管，與先生為長輩和自己買了兩間自住房，以兩人年薪合計約莫有兩百萬元，支付房貸仍綽綽有餘，但家庭現金流卻卡關。

「因為媽媽常叮嚀，房貸要趕快還！」瑞奇媽說，所以房貸只選二十年期，每月還房貸之外，一有存到錢或領到獎金，全先拿去還本金，也是理所當然。但隨著孩子出生、瑞奇媽請了育嬰假，支出大增、收入減少，現金流就越來越吃緊。

她上網爬文、聽Podcast想找出答案，大量消化吸收後，她很快鎖定方向：持續買進高股息ETF。

公勝財富管理顧問公司資深顧問張家豪指出，中年才理財，有許多的優勢，包括能直面現況問題，同時手上有資源，可以做更有意義的配置。

她開始設計家庭理財報表。由於婚後先生就要求記帳，工作上需要編年度預算、看每月損益表，她結合運用，就可以確實追蹤執行成效，並做動態調整。

理財也必須斷捨離 果斷整頓不良配置、拋房貸迷思

以收支管理為例。國際認證高級理財規畫顧問吳盛富指出，要有效管理總支出，基本公式是：收入減去儲蓄、理財，剩下是支出。

瑞奇媽則用了自創的強效版，收入減去儲蓄、理財和生活固定開銷，最後才是支出。透過這個公式，她每月可擠出兩到三萬元，定期定額ETF。

很多工作的心法也可以用在理財，比如取捨。

瑞奇媽首先整頓的是房貸，她看了《窮爸爸．富爸爸》，才意識到自己急著減債，等於排擠掉可生息、累積複利的資金。於是，她把房貸期限從二十年延長到三十年，同時再增加貸款金額，就有更多資金買股息型ETF。後來她也會適度用ETF質借，再多買幾張ETF。

她也果斷處理過去聽媽媽、主管喊就亂買的股票和基金，把它轉向ETF。

二○二四年，瑞奇媽在擠薪水、借房貸、處分爛投資、股息再投入等資金火力全開下，累積超過兩百張股息型ETF，台股市值逼近千萬同時，也開始往美股、債券布局。

因對理財更有概念，瑞奇媽為時間複利長的孩子、仍在工作的先生，規畫投資成長性高的市值型ETF，果然兩人資產快速增加。

信心滿檔的她預期，原訂的十年計畫，在二○二五年應會提前達標，而若加計先生的理財部位，可先讓她脫離社畜、享受財富自由！

生病後調整生活重心

健康第一，還考取業務員證照

但在此時，瑞奇媽意外發現罹癌，當下崩潰、感到世界灰暗。但受到先生和親友關心包圍，加上早期發現，復原機率高，她才打起精神面對治療。

在半年的化療期間，瑞奇媽啟動了第三個行動，調整生活重心。健康是第一要務，喜愛的工作辭了，股息和股票張數都沒達標也沒關係，「心要比財務先自由！」瑞奇媽說。

所以，當去年四月關稅戰引發股災，瑞奇媽資產縮水四百萬元，她仍留在市場、持續投入閒置資金。結果沒多久，市場就快速反彈，到了年底，她的資產和股息輕鬆正式達標！

不過，她更開心的是，過去四年自學的理財力，讓她拿到了證券商高級業務員證照，還成為保險業務員，接下來還想考退休規畫師，她說，「理財，讓我自己變得更好，也想讓家人和朋友可以變得更好。」

最後，瑞奇媽想對晚理財的中年世代說，「現在是長壽時代，不要為錯失前面四十年，放棄未來四、五十年的時間複利。趕快出發，五十歲的你會感謝你今天的決定！」

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