兩千億買盤湧向神山？中小股慘了？4問解讀「台積電條款」資金洗牌

【 撰文/陳慶徽 】

1.「台積電條款」出爐，AI飆股跌停！2,500億買盤真會湧向護國神山？衝擊時間、族群一次剖析。 2.當台積電吸納了更多市場資金，中小型個股的「排擠效應」必然會出現。專家點出，決定資金去向的關鍵。

台積電董事長暨總裁魏哲家在4月法說上指出，高速運算與AI應用仍會持續支撐台積電成長動能，也因此在會中上修了2026年美元營收展望。(攝影者．郭涵羚)

「台積電條款」準備上路，會為台股以及這支被譽為護國神山的權值股，帶來哪些變化？

金管會在四月底，公告若公司符合占加權指數比重超過一成者，可放寬國內台股基金與主動式ETF投資單一持股原本的一○％上限至二五％，由於目前只有台積電符合條件，因此被外界視為「台積電條款」。

這項條款一出，台積電股價就在隔週一舉上攻與股號二三三○相同的二千三百三十元，同時間，數檔中小型個股，即使是今年最火熱的AI題材如光通訊代表聯亞、波若威等個股都以跌停作收，這樣的效應是否會延續，這又會為台股帶出哪些骨牌效應？

商周採訪數位專家，以下以問答形式回答投資人的疑惑：

問：台積電條款問世後，共同基金與主動式ETF經理人真的會開始大舉買入台積電，讓股價持續上升？

答案是，的確可能會出現，但不會是現在，上限開放至二五％，也不代表所有負責主動式產品操盤的經理人都會把台積電持股比重拉到這個水位。

「快則兩、三個月，慢則半年。」一位本土投信台股經理人指出，儘管金管會已宣布放寬，但實務上，投信必須在修改產品合約細節後，才能正式到市場中提高自己手中的持股部位。

群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政解釋，過去由於有單一持股一○％上限，當個股持續上漲時，經理人會被迫需要賣出手中持股、出場停利，在個股表現極佳時，這種做法反倒會影響投資人潛在可獲得的報酬，當法規放寬，代表未來經理人可以更有餘裕去調整手中的台積電持股部位。

一位本土投信主動式ETF經理人舉例，若台股盤勢陷入空頭，一般經理人會購入像是中華電等股價相對穩定的個股，來做為防禦性的布局，但未來，台積電就可成為另一種空頭市場下，資金暫時停泊的選擇。

不過，前述基金經理人提醒，即使條件放寬，也不代表所有經理人，都會把台積電部位買滿至二五％。

也就是說，原本外界推算，現在總規模約新台幣一兆元的共同基金，可能會產生二千五百億的台積電買盤想像，並不會全數兌現。

法規發酵時程會遞延、買盤規模不一定如同想像，也正是因為這兩原因，台積電在四月寫下每股二千三百三十元的新高價後當週，股價是以回落收場。

儘管主動式基金的新錢活水不一定如預期多，但，同樣不能忽略的股價支撐力道，是來自於被動式ETF產品的資金流。

截至目前，就有超過二十檔的被動式ETF，台積電的持股占比已超過三成。

以元大台灣五○為例，現在單月定期定額流入的金額就有新台幣一百億元的規模，其中有六成，會成為定期買入台積電的資金。

問：除了資金面潛在的買盤外，台積電的基本面是否足以支撐起未來的上漲呢？

「現在台股本益比已經到近三十倍，台積電未來預期本益比才二十倍出頭，所以台積電相較下確實比較便宜。」中信台灣卓越成長主動式ETF經理人張書廷分析，由於台積電屬於高度被市場關注的個股，不管是未來營收、獲利等數字，都被外界高度掌握與精準預估，這樣的預測透明性，是市場看好它的理由。

滙豐銀行報告便指出，在台積電技術持續領先同業的背景下，給出二千八百元的目標價，目前，外資投行與國內券商的未來目標價區間約略落在二千五百元至二千八百元之間。

「若現在要所有經理人選一支（股票）抱到明年，應該只有它（台積電）是首選。」前述基金經理人直言，結合基本面的獲利可預期性，台積電就是眼下包含中東戰爭、AI技術競爭更迭等背景因素干擾下，市場共識維持最高的公司。

問：當越多資金匯聚到台積電一家個股上，對台股其他股票，會產生什麼影響？

一位本土投信副總經理直言，當台積電吸納了更多市場資金，中小型個股的「排擠效應」就一定會出現。

不過，決定資金去向的更重要關鍵，仍是個股獲利的成長性。

張書廷認為，台積電條款，將更考驗主動經理人的持股眼光，未來經理人審視手中持股的標準，將變成「這公司成長性是否有比台積電更好」，若沒有的話，還不如在持股中直接增加台積電的部位，「沒成長力道的公司，將受傷比較嚴重」。

他舉例，與AI題材無關及成長性疲弱的消費性電子類股，就可能是最先被賣出、減少持股，換取資金買台積電的標的。

若用更大的格局去看，除了台積電可以吸納更多來自台灣自己人的資金外，這也象徵著台股正走上能吸引更多外資的國際化道路上。

單在二○二六年，台股就連續超越英國與加拿大，成為全球市值第六大股市，持續上攀的台積電股價，無疑是背後最大的動力來源。

四月，台灣證交所也獲得英國稅務海關總署認證，開放英國投資人可以藉由該國個人儲蓄帳戶（ISA），配置台股的標的就是一例。

問：在這項條款上路後，身為投資人，未來思考布局配置時需要多注意什麼？

一位本土投信產品經理表示，觀察上詮、聯亞、波若威等，眼下最火熱的AI光通訊題材類股代表，在台積電條款出爐後卻出現跌停就可看出，未來投資人更該注意短期股價過熱的中小型類股。

上述三檔個股，在四月底的股價本益比都來到超過一百倍的評價水準，其中，上詮的本益比甚至超過四千倍，不僅遠遠高於台積電，也高於其他AI題材類股，也因此，當市場資金要尋找安全港，這些過熱個股，就是會被市場賣出的對象。投資人應該注意大小型股之間的資金流動，避免自己的持股受到波及。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

不只叫車，順便訂房、買早餐！揭開Uber七大新功能背後野心

讓懂的人來定價！台泥赴歐上市，55萬股東必知效應

下一座護國神山，從金融鬆綁開始？3改變正重塑台灣競爭力