熱潮退了，門市卻越開越多！胖老爹怎靠敢漲價、外送飆350店

【 撰文者：程倚華 】

1.連NBA球星也愛！胖老爹炸雞為何能在熱潮退後門市越開越多？店數是肯德基1.8倍，單店營業額比暴紅時成長超過六成！ 2.敢每兩年漲價讓加盟主賺，改推大套餐、靠外送撐起7成業績，本文將揭開台灣炸雞龍頭的長青密碼。

「我告訴你，那可能是有史以來最強炸雞店！」退役NBA球星霍華德（Dwight Howard），今年三月在YouTube節目中驚嘆。他說的，正是台灣本土炸雞連鎖店胖老爹。

小檔案＿胖老爹炸雞

成立 : 2008年（前身HOT199美式炸雞） 創辦人：古仁川 執行長：吳相儒 主要業務：連鎖加盟美式炸雞品牌 成績單：全台逾350間分店，是台灣最大規模連鎖加盟炸雞店，推估年營收約20億元

它崛起迅速，光二○一四年至一七年之間，加盟店就從三十五間爆衝到二百三十間。如今，門市幾乎已看不到排隊人龍，許多人都認為它退燒了。

但事實上，胖老爹在全台已突破三百五十間，是肯德基門市數一．八倍。更重要的是，相較於九年前暴紅時，它的單店營業額還成長逾六成！

但它也有踩過坑。

胖老爹創辦人古仁川回憶，當時，只有他自己處理所有加盟事宜。某次，一間門市已準備開張，他卻在忙亂中答應另一位加盟主於對街設點，直到兩邊掛上招牌，才發現彼此就在正對面。為避免「自己人打自己人」，他承擔該加盟主的店租押金、協助遷店經營，店還沒開，總部就先賠逾二十萬元。

「我手上曾經累積七十多間加盟店的訂金，真的無法消化，開不出店！」古仁川最後只好退回其中三十多間的押金。

顧好加盟主獲利

每兩年調價、品項單純

這樣的慘痛經驗帶給他體悟：總部的一個決策失準，會直接影響加盟主的生涯規畫，「加盟主是我們最重要的客戶啦！（做得好，）加盟主自然會去經營他的客戶，他要開一家店自己做，就是為了賺錢嘛！」

從此，他確立了品牌策略：鞏固好加盟主獲利，才是總部最重要的工作。

具體該怎麼做？首先，他敢訂出「漲價機制」。

胖老爹創立至今，炸雞全家桶售價從一百九十九元漲到三百六十元，漲幅逾八成，近年每兩年就調價一次。

胖老爹二代接班人、現任執行長吳相儒強調，「你必須讓加盟商有足夠的獲利空間，因為這才是維繫品質的關鍵。」

如果加盟主必須在微利中求生，可能鋌而走險，轉而更換廉價原物料，品牌信譽就會一夕崩解。

因此，他們評估漲價依據，是從加盟主的毛利率往回推算。胖老爹店鋪營運經理郭主恩表示，只要發現毛利率滑落到標準以下，「我就會說這一定要漲，不可能讓加盟店不賺錢。」

但客人不會反彈嗎？答案還是會。郭主恩同時也是四間胖老爹的加盟主，他坦言，每逢調價，總部都會提醒加盟主「業績可能會短暫下滑五％」。總部會輔以數據，向加盟主說明何為業績常態，例如開店三個月的甜蜜期結束後，業績可能瞬間腰斬，大約多久後會回升、多久漸趨穩定。但漲價背後最大原則，是品質不能動。

再來，銷售品項要單純。一位連鎖速食品牌高階主管觀察，「它的優點是很專注，不會有漢堡、早餐等，集中火力在攻吃炸雞的人。」相較於肯德基，幾乎每月都有新口味，胖老爹每年最多調整一、兩樣點心。

七成業績靠外送

改推大套餐，守住獲利

也因此，加盟主更容易維持品質，每店一至兩人即可開張。且總部至今維持十人輕量規模，就能管理全台門市。

最後，是高達七成業績轉向外送。

隨著外送平台崛起，胖老爹的服務半徑從一公里延伸到五公里，加盟主固然可以將店開在非鬧區，降低成本，但平台抽成，也壓縮了門市利潤。

對此，吳相儒除了集結三百多家門市，向平台爭取條件，更重新設計產品組合。

例如，由於外送訂單多為聚會、辦公室下午茶，他們改主推大套餐。當商品從單點轉為聚餐組合，消費者對單份價格的敏感度隨之下降，不僅減少排隊人潮，也守住了獲利。

當如今商業世界越來越複雜，多數人都在思考如何平均分配資源時，胖老爹卻選擇專注，只瞄準一件與它利益最相關的事。短暫熱潮，也能變成長出三百家店的底氣。

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