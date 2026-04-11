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瑞幸、凱娜克紛紛插旗台灣 全家路易莎為何老神在在

聯合新聞網／ 商業周刊
面對海外品牌競爭，路易莎董事長黃銘賢（圖）認為，近年推動餐飲多品牌、建置中央廚房，都是重要護城河。(攝影者．郭涵羚)
面對海外品牌競爭，路易莎董事長黃銘賢（圖）認為，近年推動餐飲多品牌、建置中央廚房，都是重要護城河。(攝影者．郭涵羚)

面對海外咖啡新軍插旗，全家靠數位寄杯數據與冷鏈物流穩守平價市場，路易莎則以餐飲多品牌策略與中央廚房建構護城河。但在紅海戰略與重視「情緒價值」的新創品牌夾擊下，這套防禦體系足以應對未來的戰爭嗎？

國際咖啡品牌都在今年來台，對於台灣本土連鎖品牌來說，他們看到什麼樣的威脅？大家打算怎樣應對？

平價咖啡》超商
物流鏈是競爭力
但少「情緒價值」故事性

台灣超商總數已經超過一萬四千間，就是台灣最大的連鎖咖啡店。

去年底，瑞幸咖啡傳出即將登台時，全家便利商店生鮮現做調理部門部長林鴻成直指，「對超商不會有太大影響。」

他的自信，來自全家App所蒐集到的數據。

首先，全家長期布局數位寄杯，消費者可以一次購買多杯，取得優惠價格，再分次領取。如今，在全家的咖啡銷售中，已有約四成是透過手機App寄杯兌換，更高單價的單品咖啡，這個數字更高達七成。

一名超商高層更直言，面對這一場咖啡大戰，「超商這一盤真的滿穩的。」從中央倉儲到門市的低溫配送體系，原本就是為了支撐多元商品而建立，鮮奶做為咖啡的核心原料，自然納入既有冷鏈中一併運送，不僅供應更穩定，也能有效分攤物流成本，形成一般咖啡連鎖難以複製的優勢。

亞太行銷數位轉型聯盟協會創會長高端訓分析，唯一需要擔心的破口，會是在「情緒價值」。「這種新創品牌（如凱娜克），它有創辦人的故事、品牌的故事，現在消費者重視情緒價值，會更容易埋單。」超商咖啡雖然具備便利與平價優勢，但在品牌深度與引發消費者情感共鳴的能力上，可能顯得較為薄弱。

中階咖啡》路易莎
用多樣態生意防守
最擔心被紅海戰略輾壓

在全台擁有逾五百六十間門市的路易莎，是最大的本土咖啡連鎖品牌。

面對外來品牌的挑戰，董事長黃銘賢顯得相當從容。他直言：「目前為止，有哪個海外品牌進來台灣是成功的？台灣就是全世界最難的市場！」

言下之意，是台灣市場各價位帶已相當完整。要喝平價的，有全日營業的超商咖啡。中價位有路易莎等擁有數百家門市、提供內用空間的連鎖品牌，也有大量風格鮮明的獨立咖啡館。

但，黃銘賢也坦言，「如果做直營我不擔心，我只擔心它做加盟，就只擔心這一件事；瑞幸可以用紅海戰略，可以到處開，讓大家都不要活了。」

現在他的防禦措施是，從咖啡館轉向餐飲集團，如今旗下已經有吃到飽、火鍋、美式餐廳等多業態，他的盤算是，自己擁有完整的中央廚房，且讓不同餐飲品牌共用資源，就能擁有採購綜效。

「如果有一天，我們多品牌可以到六十至七十億、路易莎二十億，它搶我五億，影響還可以；但如果我沒有其他品牌、只有路易莎，我就很痛了。」黃銘賢說。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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