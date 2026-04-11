從泰山長孫到蹲水溝旁的創業家 詹岳霖告白：痛苦換來現在的自由

1.「之前我是空降長孫，這次我要歸零」泰山前董事長詹岳霖從百億帝國下台，如今成為賣貓飼料、每分錢都踩在地上賺的創業家。 2.「我學會了謙虛，做事先做人」這堂十年的補修課，他決心要證明，上半輩子學到的經驗，不是一場空。

泰山前董事長詹岳霖是詹家第三代長孫，曾被戲稱為「1-1-1」（意即大房長子長孫）。他曾主導「泰山純水」開發、力排眾議購入全家股權立下戰功，卻也因強勢作風、中國虧損與六年不發股利，二○一六年，堂兄弟以經營績效不佳為由，聯手政變讓他下台。

小檔案＿詹岳霖

出生：1967年 學歷：加州大學洛杉磯分校生化系、杜蘭大學EMBA 經歷：泰山總經理、董事長 現職：愛貓一生創辦人、副董事長

這場巨變讓他墜入數年須靠藥物支撐的心理黑洞。後來他與父親賣光持股，脫離家族，隔年，泰山經營權易主。

十年一覺，從站在雲端的領導者，到蹲在水溝旁的創業者；詹岳霖透過這場十年的補修課，重新理解損益與人際。如今他帶著寵物新品牌「愛貓一生」重回商場，不是王子復仇記，而是一位曾被堂弟譏為「晉惠帝」的家族企業經營者，找回自由與價值的自我救贖之路。以下為詹岳霖第一人稱告白：

剛好十年了。二○一六年的春天，我正準備上台對業界發表關於「台灣食品安全，泰山怎麼做」的演講，上台前一刻同事傳訊給我，說董事會裡堂兄弟打算聯合把我拉下台。我還是照流程演講完，但整個人是懵的，你要說我當時是個「小白」也可以，我分不清市場派與公司派，連經營權防衛戰該怎麼打都不知道。

「那一刻我很慌」

從日理萬機變坐在家中

我坐在位子上自問：「What am I fighting for?（我到底為誰而戰？）」我很清楚，很多事我做得不夠好。但當初父親讓公司上市，就是讓不認同經營的人可以退出；既然你們不認同我，那我就離開。

但離開之後的日子，我其實沒有準備好。

前一天我的時間是用小時切割的行程，會議一場接一場；隔天我坐在家裡，發覺自己什麼角色都沒有了，跟太太說：「以後就是這樣了。」那一刻，我很慌。

前三年，我的情緒起伏很大，不得不去看醫師、吃藥，時間突然變得很漫長，長到不得不強迫自己回頭看。

回頭看，才真正看得清楚。過去在泰山，我太強勢、太直接，推動老臣退休、砍不賺錢的子公司，以為自己在做事，卻不懂要做事得先做人。六年沒發股利，堂兄弟們看到的是帳面上的錢，而我當時只看著遠方的大戰略。

「做事前先顧好人」

離開後才搞清楚做錯了

這些領悟不是當下就有的，是離開後，一段一段慢慢對照出來的。

為了搞清楚自己做錯什麼，我去上瑞銀的家族企業課程，把所有權跟經營權結構重新學過一遍，後來到基金會帶新創團隊，教他們看損益表、訂策略。很多時候，我一邊講，一邊在想，這些東西我以前是怎麼搞的。

教別人的過程，其實是在對著鏡子自問：如果重來一次，我還會那樣做嗎？以前我做事很快，也很兇，很多事是硬輾過去的。事情會完成，但人不一定會留下來。後來我慢慢理解，事情做完是一回事，人願不願意再次跟你一起做，是另一回事。

現在回頭看，我想提醒當時的自己：做事之前，先顧好人。能站在巨人的肩膀上是幸運，不是理所當然；如果可以重來，我不要再當壞人。

外界每次都在猜我什麼時候要上演王子復仇記，我從來沒想過。什麼叫復仇，回去把他們統統趕走就好了嗎？我股票也賣了，幹嘛還要背著家族包袱，再回去那攤渾水裡？

我跟堂兄弟後來只見過一次，是保力達想收購股權時。那天氣氛很緊繃，他們怕我站在對手那邊，找朋友約我見面。我說那跟我毫無關係，最後提醒他們，若想保住經營權，不要用槓桿借錢買股票，風險太高。然後我說：「OK，交給你們囉，拜拜。」

詹岳霖（右4）與隆順漁業集團總經理王志遠（後排右6）合資的屏東新廠落成，包括農業部長、屏東縣長都到場祝賀。(攝影者：程思迪)｜放大原圖

日子還是要往前走。二○二二年底，我認識了擁有遠洋船隊的隆順漁業總經理王志遠，聊到他手中的鮪魚原物料優勢，又看到台灣貓數量持續成長，且貓對食物極其挑剔，這門檻激起了我的挑戰欲，於是合作成立了「愛貓一生」。

從過去百億企業的規模，到一個從零開始的品牌，很多人覺得落差很大。

「什麼都要自己懂」

要證明經驗不是一場空

老實說，之前我是一個空降的長孫，事情有很多人幫忙做。但，這一次我要歸零，什麼我都要自己懂，不然怎麼重生？

第一個員工是我自己上網找來面試的，在工廠，我跟同仁蹲在水溝旁，研究擋水閥怎麼改，把原本兩小時的清洗設備流程，慢慢縮減到半個小時。

商業模式也徹底翻轉。我改走D2C（直營電商），原因很簡單，以前有一次我代表泰山去和某大型量販店談判，對方只給我三分鐘，冷冷的說：「沒簽約就明天再來。」把產品全退回工廠。

那種被通路掐住脖子的痛苦，我不想再經歷第二次。

所以我放棄傳統通路，把通路抽成的利潤，用更好的原料做出最高等級的貓食。對我來說，數位系統才是商業模式的基礎。

我在屏東科技園區租地建廠，組織也改用任務型的「變形蟲」架構，鼓勵員工身兼多職，連客服同仁也要了解商標與產品開發。大企業的病根往往出在部門隔閡跟推諉卸責，這一次，我不要那種文化。

你問我，現在看著幾萬元的訂單，跟以前看百億營收有什麼不同？我現在每天盯著損益平衡點，知道一天要有多少訂單才能生存。以前我站在雲端，現在每一分錢都踩在地上賺來的，非常踏實。

我學會了謙虛，學會了做事先做人。我的下半輩子，是要證明上半輩子學到的經驗，不是一場空。這件事不能光靠說的，要用實踐來證明。

前幾年的痛苦，終究換來了我現在的自由。

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