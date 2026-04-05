AI創新百強》面試率多2倍、企業找人更快 104怎用AI破解履歷通膨時代？

撰文者： 鄭郁萌

當生成式AI讓人人都能在十分鐘內幻化出一份華麗的履歷，人才媒合的遊戲規則還算數嗎？

面對履歷通膨與篩選機制的失靈，一○四人力銀行嘗試從求職者、企業、內部組織三個戰場，打破過去三十年的舊框架，讓人才媒合從「拚量」到「拚品質」。

例如，過去求職者找工作，會到網站下拉選單，圈選「台北市」、輸入「專案經理」，在茫茫字海中篩選職缺。這套邏輯的根本盲點是：我們只能把複雜的需求濃縮在幾個關鍵字裡，因為系統只懂關鍵字，聽不懂人話。

跳脫關鍵字搜尋

讓AI聽懂你要什麼工作

「我們在頻道中切出五％流量進行POC（概念驗證），讓求職者用自然語言找工作。」一○四資訊科技總經理黃于純說。未來搜尋指令將變成：「我想找一份兩天遠端工作、有挑戰性、底薪至少五萬的網路行銷」，由AI直接拆解語意，精準對接職缺。

這些改變直接反映在數據上：求職者透過「AI推薦工作」獲得面試邀約的機率，是自行搜尋的三．二倍；站內的履歷健檢功能，三秒內給出客製化建議，近四成使用者藉此更新履歷後，面試機會提升了兩成，履歷製作時間也大幅縮短逾七成。

同時，系統將企業邀約分為「專屬」與「一般」，將求職者從無效訊息之海拯救出來，把精力集中在值得回覆的邀約上。

這只是起點。一○四著手打造專屬的AI求職顧問，黃于純形容，這顧問剛推出來時只是一個國小生，未來會逐步成長為國高中生、大學生。它會透過對話深挖求職者真正的意圖，甚至在被拒絕時主動追問原因，動態調整推薦策略。

拉高獵頭新手戰力

讓資深顧問從文書解放

如果對C端（個人用戶）的革新是讓求職者「說人話找工作」，那對B端（企業用戶）的獵才業務，就是AI替一○四帶來商業效益的戰場。

過去，培養一名新手獵頭顧問動輒三年，門檻不是技術，而在深似海的產業知識。同樣是產品經理，電商與傳產的職能需求天差地遠，顧問若不懂產業，推薦函就搔不到癢處，不只效率低，成交率更難看。

導入AI後，大幅拉高新人的基礎戰力，更讓資深顧問從龐雜的文書中解放。如今，導入這套AI系統僅三個月，促成的成交案就等同一位新進顧問全年業績目標的一半。這套系統未來也有機會包裝成服務，開放給外部企業人資使用，形成新的B2B收益來源。

「但是AI無法取代核心的能力。資深顧問跟企業人資聊時，他們能『閱讀空氣』，嗅出沒有說出的真正需求。」一○四人資長江錦樺點出了關鍵。

這套「AI處理數據、真人處理細節」的賦能模式，不僅讓獵才業務脫胎換骨，更順勢延伸至企業培訓市場。一○四研發的AI機器人SAM試圖解決另一個痛點：企業人資常接到老闆一句指令「幫我找個AI課程」，卻因太模糊而不知如何著手。

當人資啟動對話，SAM能透過自然語言問答逐步釐清需求，自動推薦合適講師，並產出服務報價與費用。江錦樺解釋，SAM內建超過一千二百門課綱，身兼業務、助理與導師三角，能透過自然語言釐清需求並推薦講師。過去企業人資找講師，得耗費四到五個工作天，現在縮短到只要三十分鐘。

基礎建設是所有應用得以遍地開花的根本。黃于純強調，公司一定要先把基礎建設布局好，員工才有安全的環境去探索和自造工具：「就像把土壤清乾淨，種子才可能開花結果。」

為了化解「禁止用ChatGPT」與「偷用怕洩密」的資安兩難，內部先建置專屬對話平台Lobe Chat，在這個安全沙盒裡，各部門員工開始自造武器。

公關部用這平台開發機器人，每天自動抓取全網輿情並推播至公司的Teams；資深會計打造自動化流程，將繁瑣的報表製作時間硬生生砍掉七成五；負責業務開發的員工寫出「招商機器人」，成交從三十天縮短成五天⋯⋯。光是對外，就累計開發超過三十種AI工具。

先用AI破解AI履歷

最後由人類主管把關

然而，當AI在公司內部化為強大的生產力時；在就業市場中，這股魔力卻可能是摧毀媒合根基的雙面刃。當企業如華航公開表態拒收AI生成履歷，一○四面對的終極叩問是：如果平台上的履歷都可能是AI代筆，企業憑什麼相信你？

為了化解信任危機，黃于純提出一套「用魔法打敗魔法」的防禦機制。

首先是強化客觀驗證，透過實作技能檢測來核發如同社群平台般的「藍勾勾」認證；其次，以AI初步面試與資歷查核，針對經歷細節深度提問，AI就能辨識哪些人是靠代寫撐門面；最關鍵的一環，是由AI完成海量過濾後，最終決策權交還給人類主管，確保判斷的溫度與準度。

這份建立在技術與人性上的「信任」，也推動商業模式的根本轉型。一○四從傳統按刊登計價，走向依媒合效果與AI增值服務計價。過去企業可能要面試十個人才找到一個，有了精準媒合，或許只看三封履歷就能找到對的人。

「十年後的AI就像電力跟自來水一樣是日常，沒人會特別提出來。」黃于純說。

技術會更迭，模型會迭代，但一個平台能否走得長遠，從來不取決於演算法的算力，而是在每一次媒合背後，是否真正將「人」與「信任」放在中心，這才是一○四押注AI的底牌。

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