一隻土雞拆成50種規格賣！元進莊轉念變全聯、好市多熱銷品

【撰文／游羽棠】

1.小盤商元進莊變家禽界總鋪師！它怎把大廠看不上、「規格混亂」的土雞變拆封即食的爆款品、年營收破22億元？ 2.它避開標準化，改專注特色肉品，把一隻雞的雞骨到雞油都變成商品。不在巨人主場裡競賽，而是把瑣碎的「肉屑」變護城河。

在台灣，土雞產業一直被認為是一門難做的生意。規格混亂、產量有限、屠宰量多年停滯，讓多數食品大廠寧可專注於白肉雞市場。

然而近年來，在全聯、好市多與各大超商的熟食架上，卻能看到越來越多油雞、醉雞、滴雞精，甚至是一人份薑母鴨等調理食品。

這些產品多出自雲林一家專做「特色禽類加工」的公司——元進莊。

小檔案_元進莊

成立：2005年 董事長：吳政憲 主要業務：禽肉調理食品製造 成績單：2025年前11個月自結營收約22.1億元、稅後淨利約1億元

它專注於土雞和鴨，把過去在餐廳宴席才吃得到的料理，轉化為各大通路都買得到、且拆封即食的包裝食品，宛如家禽界的總鋪師。

二○二五年前十一個月，它的營收超過二十二億元，超越前一年全年營收。

翻轉停滯多年市場

把宴席料理賣進全聯！

規格混亂的土雞成破口

長期與之合作的全聯也證實，疫後消費者對調理品需求持續提升，該通路自有品牌熟食的業績，也連續五年雙位數成長。

這個成績單乍看亮眼，但事實上，過去長達十年的時間，當上市大廠大成、卜蜂鎖定白肉雞做標準化生產，該市場連年成長，台灣的土雞市場卻宛如一攤死水。

「剛開始只是因為要生存啊！」元進莊董事長吳政憲坦言，起初選擇這條路，不是什麼高明的洞燭機先，而是不得不為的結果。

原來，早在二十年前，當元進莊還是個初出茅廬的盤商時，就察覺了一項嚴重的先天限制：大廠掌控的白肉雞，能透過科學育種，讓每隻雞長得像複製貼上。而土雞的體重範圍極大，從○．八公斤到三公斤不等，規格的混亂，就是它最大的成本負擔。

例如，宴會廳多採用同一規格的甕，開口狹小，只能使用一．一公斤以下的土雞，其餘規格的雞往往難以消化。

然而，土雞規格混亂，居然讓它看到市場縫隙，成為求生的機會。

原來，正因為白肉雞的品項單純，產線才能高速運轉。如果這些上市大廠投入土雞生意，頻繁調整機台、研發多元料理的成本，將遠大於回報。

也因此，元進莊找到自己的定位——不是養土雞，而是制定規格。任何大小、部位，它都能設計成不同的商品。

雞油雞骨全變商機

用各種商品服務客戶

把傳統市場智慧再升級

如今，一隻土雞進入元進莊的產線，能被精確拆解成五十種規格，以最適合的方式加工：大隻油雞腿供應菜市場攤商、中型雞到超市上架、雞胸肉則撕成絲供應便當店。就連用不到的雞骨都蒐集來燉湯、雞油則用於燜筍，用得淋漓盡致。

同樣的醉雞產品，在注重性價比的全聯，用的是米酒；而講求特殊性的好市多，則開發出紹興酒版本，滿足不同通路要求。

「我們每一家通路都做，沒有拒絕過任何客戶，會想辦法用不一樣的商品進去服務，」元進莊總經理、主責業務的吳鋐源說。

吳政憲分析，元進莊觀察到傳統市場有許多廣受歡迎的土雞產品，但規格散亂，難以打進零售通路、成為常態商品，這讓他決心把這些經驗商品化，「就像我們以前把餐廳在用的油雞、雞湯規格化，以後也要繼續把傳統市場的智慧優化成產品。」

他舉例，近期成功在全聯推出生鮮土公雞腿，瞄準的就是識貨的婆婆媽媽。在菜市場，公雞腿比母雞腿更加受歡迎，在超市卻鮮有區分，這讓元進莊看見商機，「我能做出產品區隔，還需要跟通路吵競品、拚促銷價嗎？」

該品項上市半年，銷售穩定成長，讓元進莊乘勝推出半雞、無骨雞腿排等系列產品，成功跨進生鮮銷售。

然而，過程並非一帆風順。吳政憲透露，元進莊在十幾年前，也曾迷信規模，動念投入豬肉、白肉雞加工，卻慘遭滑鐵盧。

相較於飼料大廠從育種、飼料到收購契約的全盤掌控，元進莊對於白肉雞與豬肉成本毫無議價權。

對客戶來者不拒！

不在巨人的主場競爭

輕資產靈活成兩面刃

即便不求利潤，想以損益兩平拚搏，但是大廠只需要隨手降個一、兩元，加上其品牌聲量，消費者便樂於埋單。元進莊再怎麼拚，終究會失敗。

這次失敗，讓吳政憲徹底斷了「什麼都想加工」的念頭。

他學會了不要在巨人的主場競賽，而是利用巨人看不上瑣碎、低利潤、特色肉品的盲點，把這些被別人丟棄的「肉屑」，變成核心競爭力。

他重新定錨：只做特色禽類，並將資源集中在分切技術與製程研發，專門處理規格複雜、讓大廠難以規模化的肉品。

即便在被公認「沒門檻」的食品加工業，元進莊對客戶來者不拒，練就了服務思維，把總鋪師的手感數位化，一舉拿下二十幾項製程專利，築成別人學不來的護城河。

但擁有護城河並不代表高枕無憂。

過去它長期依賴外購原料，輕資產模式雖然靈活，但面對市況波動，市價與契作價格間兩成到三成的價差，就壓縮獲利空間。

今年，元進莊設定目標，將契作比率從五成五拉高至八成五。這不只是為了保障原料，更是為了打造應對風險的韌性。

萬一同業大廠看上這門生意，它也能因為綁定雞農，拖慢競爭者插足的腳步。

即使產業景氣有變，它也能靠著土地、廠房等硬資產度小月。

「這些在我們眼裡是基本配備，但元進莊才剛開始『補課』，」一名家禽大廠總經理直言。

這也反映出元進莊的生存邏輯。正如它的起家故事所揭示：縱使在停滯的產業裡，真正的機會，往往藏在別人嫌麻煩的地方。

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