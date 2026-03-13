讓金錢不再是陷阱的人 她推廣財務社工年救300家庭脫困

【撰文者／吳美欣 】

1.台股年後一度破3萬5千點，迎來台灣史上最富足時刻；另一面，家庭負債比卻攀至10年新高，中產階級正墜入投資型槓桿陷阱。 2.馴錢師財商研究中心執行長邱淑芸如何培訓超過60名財務社工，協助債務人從投資詐騙與高利貸黑洞中脫困，重獲生活自由？

二○二六年初，號子與手機螢幕上一片喜氣的紅色，台股指數衝破三萬五千點，單日成交量突破一兆元，彷彿這是台灣史上最富足的時刻。

但狂熱沒有維持太久。三月以來，國際局勢升溫，全球股市劇烈震盪，許多人發現，真正脆弱的從來不是行情，而是人們面對金錢風險時的判斷能力。

這種脆弱，已經反映在另一組數字上：據聯徵中心與央行統計，台灣有四十多萬名「雙貸族」，家庭負債比也攀至十年來新高。

隱形金融危機：

「投資型槓桿」成脆弱中產墜落起點

二十年前，商周見證過卡債風暴；二十年後，台灣面對的是另一場更隱形的危機：財務智商的斷層。

當投資市場熱絡、金融商品不斷推陳出新，影響最深的往往不是富有階層，而是一群要育兒、顧長輩、付房貸，卻薪資成長有限的脆弱中產階級，他們努力工作，卻隨時可能因一次錯誤的財務決策，跌入債務深谷。

小檔案＿邱淑芸 出生：1976年 學歷：輔仁大學商學博士 現職：馴錢師財商研究中心執行長 斷層數字：全台約300萬貧窮或近貧人口 修補行動：透過培訓社工成為財務健康諮詢師，每年約可協助300個弱勢家庭進行財務輔導

社會企業馴錢師財商研究中心執行長邱淑芸，做的是類似「財務社工」的角色，她穿梭在台北的高樓與巷弄間，看見的不是紅或綠盤，而是一個又一個被債務拖垮的人生。

「現在的貧窮，不是沒錢花，而是想翻身。」她說。

她觀察，現在的債務形態已從「生存型消費」轉化為「投資型槓桿」，人們借信貸補房貸、借錢投虛擬貨幣。據聯徵中心調查，新增個人信貸總額五年來成長近八成，隨著股市熱絡，「投資理財」也躍升為信貸主要動機之一。

人性其實很單純：想過更好的生活、想早點還清房貸、想給孩子更好的教育、想讓家人輕鬆一點。問題是，當這些願望遇上金融市場與投資話術，又缺乏足夠的財務知識時，就會變成墜落的起點。

王易渝就是其中一個例子。他曾是一名服役十六年的士官長，再四年就能領終身俸，但為了讓家人過得更好，他嘗試投資，卻誤入詐騙與高利貸的黑洞。

受輔導個案之一的王易渝指著手機畫面，這是他退役後遇到的虛擬貨幣投資詐騙案，這曾讓他陷入深淵，如今他已能自食其力，經營小本生意過活。(攝影者：高國展)｜放大原圖

如今他換上一身黑色廚師服，在中壢後火車站開一家蒸餃店。他指著五顏六色的餃子告訴我們：「這是蕈菇松露、這是翠玉素食，都是我自創的口味。」

原先他再四年就能領終身俸，卻遇到投資詐騙，只好提早申請退役，拿退伍金創業。沒想到退伍後，又被熟識的學長拉進另一個投資陷阱。

「他說，你工作這麼辛苦，我可以幫你過更好的生活。」這句話，讓他連退伍金都賠了進去。

債務滾動的速度極快，短短一年多，他從銀行、融資公司，借到俗稱地下錢莊的「日日會」。

向對方借六萬元，每天要還三千，「有人打電話來，你都覺得很害怕，他是不是來要錢的？」他的金融卡在對方手上，「你每天追著錢跑，不會去想事情合不合理，只會想：『我這個月有辦法過得去嗎？』」

像王易渝這樣的人，不努力嗎？其實恰恰相反，他們往往非常努力，願意為了還債每天工作十幾個小時。但沒有對的方法，越努力反而陷得越深。

「我不是想發財，我只是想把洞補起來。」他說。

這樣的故事，在台灣並不陌生。從一九九○年的鴻源案，到近年的投資詐騙，歷史一次又一次重演。人性的弱點沒有改變，金融誘惑卻不斷升級，悲劇就像希臘神話裡的薛西弗斯，石頭一次次被推上山，又一次次滾落谷底。

邱淑芸看到的，正是這樣的循環。她想做的，是讓這顆石頭不要再那麼容易滾下去。問題不只是貧窮，而是缺乏辨識金融風險的能力。

二十年前，她也曾相信，只要教理財觀念、提供緊急週轉金，就能幫助人翻身，直到一通電話改變了一切。

財務「止血、清創、復健」

她將商學邏輯轉化社工工具

一個陽光明媚的午後，她在戶外喝咖啡，突然一通電話打來，警察問她：「妳認識某某嗎？」「他在車上燒炭自殺，筆記本裡寫著妳的名字和電話。」

她愣住了。

這個人向她借過幾次錢，每次都準時還款，因此她從未察覺他的財務危機。她借給對方的「牛肉麵店週轉金」，最後卻變成償還地下錢莊利息的毒藥。

「我原本以為自己在幫他，但我錯了。幫助人沒有用對的方法，你只是把人推向更糟的深淵。」

那一刻她才明白，債務就像膿瘡。「欠債像膿瘡，給錢是在傷口敷藥，沒有把膿瘡挖出來，你敷再多藥都沒用。」她決定不再只當理財老師，要開創一種新的角色：財務社工。

但這條路不好走。在社福體系裡，社工的任務往往是救急：申請補助、媒合資源，但很少有人教個案如何管理金錢。

「社工師很少談錢、也很怕談錢，」一位社福中心主任透露。

邱淑芸想用商學邏輯救窮，卻面臨社福界與個案的雙重不信任。有社福單位懷疑，原先就與銀行合作的她，是銀行的打手，替銀行推廣貸款，甚至有人當面質疑她：「你是不是要叫低收入戶去銀行借錢？」

就連個案也未必願意接受輔導。她要求每一位個案先整理債務資料、建立記帳習慣，再接受長期財務輔導。許多人一聽到要交出完整財務資料，就感到不自在，甚至懷疑她是不是詐騙。

「當你覺得事情是對的，你會義無反顧，可是體制不一定知道，」她說。

於是為了說服專業人士，她攻讀商學博士，用研究證明這套方法的有效性，這才逐漸開啟社福與學界的大門。

她改變原有合作基金會一次性發放補助的做法，設計嚴格的「財務診療」流程，要求個案必須先做財務盤點，分階段給予輔導，而非一次性補助。

就像外科手術，她先替個案「止血」：處理地下錢莊等債務，再「清創」：盤點債務，最後陪著個案一整年，像是「復健」。漸漸的她發現，改變速度很快，有些個案一開始不願合作，可是當她能夠指出癥結或提供資源時，個案的態度就轉變了，從抗拒到願意主動討論財務狀況。

她把商學院的資產負債表與現金流概念，轉化成社工可以操作的工具。社工不再只是發補助，還能協助個案重新建立財務秩序。

推動至今，她不僅促使輔大成立全台第一所「財務社工中心」，也跟東海大學、屏科大、全台社工單位合作授課，目前已培訓全台超過六十位社工成為「財務健康諮詢師」，一年可輔導三、四百位個案改善財務困境。

「第一次有人帶我們用錢的角度看個案生命經驗，用這個方法很快就能抓住個案墜落的時間，」一位不具名社工師表示。

回到王易渝的故事。現在他每天四點半就得起床包料、直到晚上八點半才能收攤休息，日子很辛苦，但透過邱淑芸的輔導，他學會與銀行協商債務，也終於擺脫地下錢莊。

過去，他的生命是為國家，一通電話任何事都得讓路；現在的日子雖辛苦，但至少能天天看到家人，「現在，我是為家人、為自己而活。」

對邱淑芸來說，真正的成就感不是數字，而是那些重新站起來的人。

「當你看見曾經負責的個案，還能好好的出現在你面前，有能力自己過日子，你就會明白，你讓他們的生命發生了改變。」

她也在個案的生命中學習。曾經是業務的她，過去總是先想到自己，但她發現，當視野從個人成就拉大到社會斷層時，她發現吸引來的資源和夥伴全然不同。

現在的她，不像以前是揮霍的月光族，但她卻活得更踏實。

「你要讓金錢為你所用。當你真的懂得金錢跟生活的關係，生活才會得到自由。」她說：「消滅貧窮是不可能的，但我們可以消滅因無知而墜落的人。」她低頭快速回覆手機訊息，準備趕往下一個約談。

在台灣這片看似富足的土地上，仍有許多人站在斷層邊緣。股市會漲跌、經濟景氣也會循環，但真正決定一個人是否墜落的，往往不是行情，而是是否看懂金錢。

她做的事，只是試著讓更多人，先看懂腳下的路。

