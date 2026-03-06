才5年，開山始祖降級二線追趕者 諾和諾德輸掉減肥藥之戰啟示

【撰文者： FOMO研究院KP】

1.諾和諾德靠減肥藥崛起，市值一度超越LVMH、成為歐洲最高，為何才過了5年竟被禮來超車，降級為二線追趕者，甚至得降價保市占？ 2.當研發追不上對手、購併又卡在反壟斷審查，它陷入兩難困局！口服藥市場將是它下一個翻身機會。

諾和諾德（Novo Nordisk）曾經是減肥藥這個故事當之無愧的主角。

二○二一年，諾和諾德的Wegovy開啟了減肥藥的新紀元。GLP-1這個原本用於糖尿病的機制，突然成為全球最熱門的投資題材，諾和諾德市值一度超越LVMH，成為歐洲最值錢的上市公司。

到了二○二六年，主角已然換人。在美國GLP-1市場，禮來（Eli Lilly）現在市占約六○％。在成長最快、利潤最高的純減肥藥領域，諾和諾德已失去領導地位。

這場競爭的勝負，歸根結柢是療效數字的比較。

諾和諾德的活性成分，在臨床試驗中能達到最多二○％的體重下降；但禮來的活性成分，竟把這個數字推到了超過二五％！

為什麼會有這個差距？諾和諾德使用的是GLP-1單受體激動劑，禮來則採用GLP-1/GIP雙受體激動劑——多一個作用靶點，多一層代謝調節，就多幾個百分點的體重下降。

為追趕禮來研發新藥

市場卻批：難奪回領導地位

為了反擊，諾和諾德把原有的活性成分、和另一種腸道荷爾蒙類似物結合起來，試圖用「雙藥組合」追上禮來的雙受體機制。二月二十三日，試驗結果公布，諾和諾德的新藥，體重下降的效果，仍比禮來的舊藥少了約兩個百分點。好像也相差不遠，對諾和諾德卻是災難。

首先，這是諾和諾德自己設計執行的試驗，即使如此還是輸。其次，跟自己比，諾和諾德是進步了，但市場評估的是：這個藥能不能幫諾和諾德奪回領導地位？答案是不能。最後，基本上就是最壞的情況——諾和諾德的新武器，比禮來的舊武器還要不如。

在試驗結果公布隔天，諾和諾德宣布將大幅調降美國定價，Wegovy從明年一月一日起降價約五○％。這是一個市占率保衛戰的信號，在競爭激烈的市場，當產品效果不再是最佳選擇，價格就成了唯一能用來談判的籌碼。這場競爭，是一個製藥業的經典商業案例。

與科技業不同，藥品市場沒有網路效應，不會因為更多人使用Wegovy而讓它變得更有效。與消費品產業不同，藥品也缺乏真正的品牌忠誠，可口可樂的配方幾十年不變，但品牌護城河依然深厚。製藥業沒有這種奢侈。

諾和諾德的敘事是：我們是開創者，我們的藥物已經經過多年驗證。禮來的敘事是：既然有雙靶點可以減掉更多體重，為什麼還要用單靶點？這種敘事直接將諾和諾德的產品降級為「過渡性技術」。

下一個戰場：口服藥

諾和諾德仍有先發優勢

打針雖然效果好，但很多人怕痛，所以諾和諾德在口服藥市場還有機會。口服GLP-1是下一個前沿，不須自己打針，使用更方便，而且製造成本可能更低，能觸及更廣泛的病人群體。

諾和諾德在這裡有先發優勢。二○二六年初上市的口服Wegovy，是第一個上市的口服GLP-1。在一個快速成長的市場，先進入者有建立品牌認知和處方習慣的優勢。

諾和諾德必須在方便性和耐受性做出差異化，能否憑藉其在口服胜肽藥物的深厚積累和潛在更優的口服效果，守住這片最後的灘頭堡，將決定它在未來市場格局中的地位，是成為一個與禮來分庭抗禮的雙寡頭之一，還是徹底淪為一個二線追趕者。

用購併突圍，卻陷困局：

面臨反壟斷風險遭嚴格審查

製藥業有一個不成文的規則：當內部研發跟不上市場變化，就用購併來補。二○二五年底，減肥藥新星Metsera傳出要出售，諾和諾德立刻開出六十五億美元的報價。

最終，輝瑞以約一百億美元的價格拿下Metsera。諾和諾德不是因為出價不夠高，而是反壟斷風險。

Metsera董事會明確表示，選擇輝瑞是因諾和諾德的提案「存在無法接受的法律和監管風險」。這揭示了諾和諾德一個結構性困境：做為減肥藥市場的（前）領導者，它在這個領域的任何收購都會引發監管機構關注。尤其在當前「美國優先」的環境下，一家丹麥公司想要收購美國生技公司，面臨的審查只會更加嚴格。

諾和諾德執行長杜斯塔達爾（Maziar Doustdar）說，公司今年有高達四百億美元的購併火力，但有錢不代表能花得出去，所以投資人正敦促公司看向心血管疾病、罕見疾病，甚至癌症。但杜斯塔達爾在最近的法說會上說：「我們想要保持、維持並擴大我們在糖尿病和肥胖領域的領導地位，成為這兩個領域的世界最佳。」

這是堅持還是固執，目前很難說。但有一點是清楚的，諾和諾德陷入了兩難：繼續專注於減肥藥但購併選項受限；或轉向其他治療領域，意味著放棄自己最熟悉的戰場。

諾和諾德從曾經的先驅者變成了追趕者，而追趕一點也不容易。但肥胖藥物市場仍然在快速成長，未來十年還會有多次技術迭代，諾和諾德的深厚能力也不會一夜之間消失。

對於病人和整個醫療體系來說，這場競爭其實是好消息。競爭推動創新、改善療效、降低價格。未來幾年，我們可能會看到更有效的藥物、更方便的劑型、更可負擔的價格。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

為雞婆標價，養出超互助團隊！家登如何讓「說出讚美」變業績武器

機器人中國的代價：拼圖1》改賣高科技，賺歐元、新興市場，為何恐更失衡？

拼圖2》逾兩百兆進出口只換回5％成長！中國經濟反彈看「情緒經濟」