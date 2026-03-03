全美創投近2成資金被它吸走 a16z怎靠說故事登上矽谷新王者

撰文者： 董容慈

在企業面臨巨大轉型焦慮、所有人都大談AI技術的二○二六年，如果你不在創投圈，為什麼必須看懂一家矽谷創投的故事？

答案是：因為它精準示範了這個時代最致命的商業武器——敘事力。

憑藉這套武器，它剛剛登基成為矽谷的新王者。它是a16z，最新總資產管理規模一舉突破九百億美元（約合新台幣二兆八千億元），正式擠下紅杉資本，成為全球最具資金霸權的創投帝國。

它的江湖地位，是在最殘酷的環境下確立的。二○二五年矽谷寒冬，美國創投募資總額暴跌三五％，創六年新低。當絕大多數合夥人被迫在寒風中苦站十六個月才能湊齊一檔基金時，a16z卻只花幾個月，就強勢吸走全美創投市場近五分之一的資金。

為何在景氣最冷時，它能讓金主將錢塞進它的口袋？它是如何運用「敘事」這把武器的？

時間回到二○○九年。一位頂級創投合夥人對a16z創辦人安德里森（Marc Andreessen）與霍羅維茲（Ben Horowitz）告白：「創投就像迴轉壽司，你只要坐著，新創就像壽司轉到面前。看到不錯的就拿；錯過也沒差，還有下一盤。」

安德里森決心顛覆這套守株待兔的傲慢規則，斷言「坐等案子上門的中型基金，結束了。」

三百人部隊當創業家經紀人

建「自媒體帝國」創造聲量

a16z決定建立極致規模的資本平台，並引入好萊塢的工作模式，提供「CAA全套經紀人服務」。傳統創投想省錢，他們卻組建逾三百人的「後勤軍隊」，把創業者當成明星經營：你負責把產品做好，剩下的——找行銷長、擋官司、敲開《財星》五百大客戶的大門——全部交給我們。

為了掌握話語權，a16z更建立自己的「自媒體帝國」。當被投資公司推出新產品，有百萬追蹤的合夥人會在X上轉發，並安排創辦人上旗下Podcast，迅速製造全網討論聲量。

這不只為宣傳，更為防禦。智能監控新創Flock Safety的公關危機，就是一場經典的媒體奪權戰。

二○二五年，該公司的車牌辨識系統被揭露遭德州警長濫用、追蹤尋求墮胎的婦女，瞬間引爆政治核彈，公司瀕臨崩潰。

a16z展現驚人的控制力，直接「接管」該公司。公關團隊進駐內部的企業協作通訊平台Slack逐字審核對外文案；霍羅維茲則親自錄製Podcast，利用話語權重新定義戰場，將輿論焦點從「侵犯隱私」，強勢轉移至該技術如何協助警方偵破重大刑案。

安德里森深信，與其求記者筆下留情，不如直接接管大眾的動態牆。

國防訂單包裝成愛國使命

它連AI政策都有關鍵影響力

這套敘事力也應用在國家層級。透過專注國家利益的美國動力（American Dynamism）基金，他們展現了精密的敘事工程：將原本冷冰冰的國防訂單與航太工程，重新包裝為「捍衛西方價值」的愛國義務。這讓保守派金主相信，投資不只是賺錢，更是立場表態，也讓政府更願意開綠燈。

當敘事夠宏大，資金就會跟著靠攏。但這部「造神機器」轉得越快，其龐大的政商影響力也引發強烈反彈。

彭博報導，a16z已成為主導美國AI政策的關鍵力量，甚至對白宮AI提案擁有否決權。他們承諾投入逾一億美元成立超級政治行動委員會（Super PAC），讓AI安全組織Encode政治事務副總裁甘地（Sunny Gandhi）形容是「隨時準備噴火的巨龍」，藉此恐嚇監管官員、替客戶打造法律灰色地帶。

這股反感也延燒至矽谷大佬。Twitter創辦人多西（Jack Dorsey）曾抨擊a16z推崇的Web3只是「創投控制的行銷口號」；頂級創投Benchmark合夥人比爾．格利（Bill Gurley）也重砲批評，這種過度包裝會扭曲市場規律，讓創業者失去紀律，最終導致如旗下新創 Doublespeed利用AI刷流量的造假醜聞。

a16z的崛起，殘酷的揭示了權力結構的變化：未來的贏家，是那些有敘事話語權的人。

當a16z能夠接管新創公司的Slack、大眾聆聽的Podcast、甚至接管愛國主義與國家AI政策的解釋權時，它就握有最強大的金融槓桿。

這是一次震撼教育：在AI抹平技術門檻的年代，產品好只是入場券。如果你無法說好自己的故事、掌握敘事權，你終將只會淪為別人劇本裡的配角。誰掌握定義未來的權力，誰就能在市場恐慌時，握有真正的定價權。

