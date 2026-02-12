馬斯克讀希臘史詩、比爾蓋茲看林肯傳記 16本混亂年代推薦書單

撰文者： 曹博凱、陳泳丞

你有多久沒有讀書了？在資訊爆炸的年代，AI可以幫助你深入想理解的議題，但頂尖領導者卻正透過書籍，讓自己不再偏食，並透過經典，掌握歷史的節奏，不因一時的變動而焦慮。商周發現，大家正在看希臘史詩、跟林肯學習，也觀察歷史規律，為進入這個新世界做好準備。十六本書籍，一定有一本適合你。

主題一 鑑往知來

看不清未來？歷史答案早藏在5本書

《革命的年代》權威推薦：外貿協會董事長黃志芳

簡介／本書榮獲《紐約時報》暢銷書與《華爾街日報》最佳圖書。作者從十七世紀的荷蘭說起，梳理歷史上五場大革命的真相：全球化帶來的繁榮必然會帶來反撲。當前全球面臨的極化與民粹，正是歷史規律的重演。

啟發／為何川普能回鍋就任美國總統？他推行極端又反常的政策為何還有不少美國人相挺？本書會告訴你，川普的出現可說是歷史注定的結果。不須把現在的混亂視為「異常」，因為那只是歷史的「常態」，該學習的是如何管理這種反彈現象。

作者／CNN知名主持人札卡瑞亞（Fareed Zakaria）

出版社／天下文化

《長征記》權威推薦：特斯拉執行長馬斯克

《長征記》(來源：取自amazon.com)

簡介／這部古希臘經典史詩記錄了一場軍事史上的奇蹟：萬名希臘雇傭兵從敵國腹地，以絕佳的領導力、紀律與團隊意識，戰勝恐懼，殺出一條血路撤退回國。士兵們會辯論並投票決定戰術、武器和負責領導的將軍，將軍還要提供詳細開銷帳目來贏得信任，宛如一家公司的董事會。

啟發／馬斯克去年三月在自己的X帳號上推薦此書，當時他正擔任美國政府效率部領導人，因開除大量政府職員導致特斯拉被波及、遭到抵制。總走在眾人之前的他，時常閱讀希臘—羅馬時期的歷史，從中尋找智慧與勇氣。

作者／希臘史學家色諾芬（Xenophon）

出版社／商務印書館（簡體中文版）

《無敵》權威推薦：微軟創辦人比爾．蓋茲

《無敵》(來源：取自城邦讀書花園)

簡介／這部普立茲獎得主的傑作揭示了林肯非凡的政治天賦。他大膽起用昔日的政敵進入內閣，透過包容與溝通將對手轉化為最堅實的盟友，是卓越領導力的實戰指南。本書雖已出版逾二十年，仍受各界推崇，是比爾．蓋茲評價最高的一部林肯傳記。

啟發／眼下不論是國內外都充滿派系對立與意見撕裂，林肯化敵為友的做法，對極度分裂的當代環境意義重大，也提醒我們待在意見同溫層，反而可能成為弱點。

作者／古德溫（Doris Goodwin）

出版社／大塊文化

《連結》權威推薦：微軟AI執行長蘇萊曼

《連結》(來源：取自誠品線上)

簡介／哈拉瑞繼《人類大歷史》之後的新作，這次他要談的是人類的「資訊史」。AI從科技角度看，是一個強大的工具，從歷史角度看，它將重新定義人類社會的運作。

啟發／力薦此書的AI樂觀派蘇萊曼和哈拉瑞曾在《經濟學人》有場激烈的辯論。蘇萊曼預測AI很快將具備自己行動的能力，哈拉瑞卻擔憂，這可能代表「歷史將不再由人類主宰」。哈拉瑞也不斷強調：在AI時代下，我們更該學會保有判斷力。

作者／知名歷史學家哈拉瑞（Yuval Harari）

出版社／天下文化

《蘋果在中國》權威推薦：最具影響力的科技電子報之一《Stratechery》創辦人湯普森

《蘋果在中國》(來源：商業周刊出版社提供)

簡介／本書從矽谷到華府都備受讚譽，彭博、《經濟學人》等權威媒體都將它納入年度書單。作者採訪超過兩百多名蘋果前高層以及工程師，揭露蘋果這家科技巨頭不為人知的一面：它不僅高度依賴於中國，更是親手教出中國這個製造強權，蘋果甚至沒有B計畫能脫離中國的「綁架」。而這一切，都從郭台銘的一通電話開始……。

啟發／本書看似一本蘋果傳記，實際上是從產業供應鏈角度，記錄著美中競爭的演進以及紅色供應鏈的崛起。

如果想要理解，地緣政治正如何影響商業，並且希望能搞懂蘋果對供應鏈的思考邏輯，這本書是非常好入門的一本書，故事精彩度十足。

作者／《金融時報》記者麥奇（Patrick McGee）

出版社／商業周刊

主題二 趨勢密碼

新科技、新金融，4本書讀懂世界秩序

《變化中的世界秩序》權威推薦：摩根大通執行長戴蒙

《變化中的世界秩序》(來源：商業周刊出版社提供)

簡介／投資大師達利歐運用大數據，梳理出過去五百年大國興衰的規律，稱之為「大週期」，更指出當鉅額債務、內部衝突、新強權崛起，三個條件一齊出現時，就是帝國交替的時刻。

啟發／達利歐五年前建立的模型，精準預測了當前美國內部的衝突，以及正在崩解的全球秩序。他於今年一月底在社群平台X上發文，擔憂美國正處於「大週期」的第五階段（崩潰前夕）過渡到第六階段（現有秩序崩潰）的邊緣。投資人該如何應對帝國的興衰，本書早已有解答。

作者／橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）

出版社／商業周刊

《我們的美元，你們的問題》權威推薦：IMF總裁喬治艾娃

《我們的美元，你們的問題》(來源：取自天下文化出版社)

簡介／本書名列二○二五年《華爾街日報》、《金融時報》、麥肯錫的年度書單。作者以身為世界頂尖經濟學家五十年的親身經歷，描繪了美元霸權的崛起過程；其實，美元一直以來都面臨各種不確定性。作者也指出美元霸權的最新挑戰：加密貨幣的崛起與人民幣的替代。

啟發／美元目前仍是「最乾淨的髒衣服」，但川普接連極端的政策讓美債失寵、美元失信，作者羅格夫的警語正成為現實。喬治艾娃也指出「改變無法阻止，我們都應該為預料外的事（美元替代）做好準備」。

作者／IMF前首席經濟學家、西洋棋特級大師羅格夫（Kenneth Rogoff）

出版社／天下文化

《華為之屋：中國最強大公司的秘史》權威推薦：《晶片戰爭》作者米勒

《華為之屋：中國最強大公司的秘史》(來源：取自誠品線上)

簡介／竇伊文過去一直擔任《華盛頓郵報》的駐北京代表記者，她以長年累積的採訪完成了這部罕見的華為揭密報告。其中也包括對華為創辦人任正非的深度剖析，包括他推崇的「狼性文化」，以及他與多位當權者交手的秘辛。

啟發／要理解中國科技實力的崛起，華為可說是最好的一面鏡子，它能在美國封殺下逆勢壯大絕非偶然。米勒稱本書為「了解中國科技行業及中美科技競爭的必讀之作」。

作者／《華盛頓郵報》記者竇伊文（Eva Dou）

出版社／Portfolio（暫無中譯版）

《為什麼我們這樣對話，那樣生活？》權威推薦：微軟AI研究Podcast WorkLab

《為什麼我們這樣對話，那樣生活？》(來源：取自誠品線上)

簡介／本書出版後一直風靡於美國企業界，成為微軟等知名企業的溝通教材。真正的「超級溝通者」，不是話最多的人，而是能辨別在進行哪種對話，溝通才能有效的達成目的。

啟發／AI時代，與人的溝通容易流失「人味」，學會當「超級溝通者」有益修復團隊凝聚力；而要用好AI，杜希格則在與微軟的訪談中提及，「超級溝通者」的技巧同樣有利於更有「人味」的跟AI溝通。

作者／普立茲獎記者杜希格（Charles Duhigg）

出版社／大塊文化

主題三 亂世中的不變

轉型太瘋狂！經典告訴你存亡底線在哪

《從A到A+》、《十倍勝，絕不單靠運氣》、《為什麼A+巨人也會倒下》

《從A到A+》(來源：取自PChome24h

權威推薦：康寧顯示科技大中華區總裁曾崇凱

簡介／柯林斯的這三本經典著作，共同在說的是：企業能不能長期贏，不能靠靈光一閃或明星領袖，而是一套可靠又卓越的「紀律系統」。這意味著在混亂中堅持到底的執行力，在顛峰時警惕傲慢。將紀律轉化為推動飛輪的文化，組織才能在變局中基業長青。

曾崇凱讀後感／在AI市值狂飆、每天都有人喊造浪的此刻，我反而更常回頭翻柯林斯這一套經典，成為「繁榮期的自我校正工具」。

第一套我會一起讀的是《從A到A+》與《十倍勝，絕不單靠運氣》。AI的擴張速度驚人，都怕輸在起跑點，但快不等於對。算力軍備競賽如果背離「刺蝟原則」，只會讓組織看起來更大、其實更虛胖。《十倍勝，絕不單靠運氣》裡那句「先射子彈，再射砲彈」非常適合用來檢查自己的投資節奏：在商業模式與獲利還沒驗證前，不要先把現金流押上去豪賭；先用小規模、可回收的試驗找到命中的方向，再集中火力放大。

再來是《為什麼A+巨人也會倒下》。它提醒我們，衰敗往往不是因為能力不夠，而是從「傲慢」與「貪婪」開始：自以為全知、市場永遠埋單。放在AI產業尤其刺耳——高股價很容易催生「全知幻覺」，讓企業用公關語言包裝問題，忽略面對技術缺陷（例如幻覺）與市場殘酷的現實。這時候，《從A到A+》談的「第五級領導」就特別重要：用謙卑對抗自大，敢把最難聽的真話放上桌，小心追逐最漂亮的敘事。

最後，我想用「飛輪效應」收尾。

AI應該是加速既有飛輪的動能，而不是破壞核心體驗的吉祥物。越是在榮景裡，越要保持柯林斯所說的「生產力多疑症」——對效率、成本、品質、客戶體驗保持冷靜的懷疑，永遠不忘「存亡底線」在哪裡。樂觀、謹慎，企業才有機會穿越泡沫週期，真正走向基業長青。

作者／企管大師柯林斯（Jim Collins）

出版社／遠流

《平台革命：改變世界的商業模式》權威推薦：明基佳世達集團董事長陳其宏

《平台革命：改變世界的商業模式》(來源：取自amazon.com)

簡介／作者群強調，平台模式之所以強大，在於其能啟動「雙邊網絡效應」——使用者越多，平台價值越高，進而形成「贏家全拿」的護城河。傳統企業靠控制內部資源獲利，平台企業則靠「編排」外部資源、消除交易摩擦成本來創造價值。

陳其宏讀後感／打造沒有輸家、人人都是贏家的平台，是未來生態系經濟最重要的成功關鍵。台灣若趁目前全球能見度最高的時刻，在各行各業若都能以大帶小打造生態系平台，就能不只是半導體或AI伺服器得利，而是有更多產業可一起壯大。

作者／帕克（Geoffrey Parke）、范埃爾斯泰恩（Marshall Van Alstyne）、邱達利（Sangeet Choudary）

出版社／機械工業出版社（簡體中文版）

《執行長日記》權威推薦：影響力品牌學院創辦人丁菱娟

《執行長日記》(來源：取自誠品線上)

簡介／這本書推出後在全球掀起熱潮，並被無數創業者與職場人奉為圭臬，是因為它成功的將「高深的管理學」轉化為「人人可用的生活哲學」。

丁菱娟讀後感／史蒂文．巴利特他不像傳統企業家，反而像一個擁有老靈魂的頑童，展現出極具領導者的魅力。

我推薦的理由主要有三：

一、它提供了三十三條經過實戰測試的「底層邏輯」。

作者不談虛無飄渺的願景，他把從數百位頂尖成功者身上觀察到的共通性，這些規律涵蓋了商業、決策、心理學與健康，每一條都能直接對應到我們現實生活中遇到的困境。

二、擊碎「努力就能成功」的迷思，教你如何「聰明的贏」。

有時候微小的習慣改變，比沒日沒夜的加班更有用。他教你如何識別哪些努力是徒勞的，哪些改進能產生複利。

三、關於「個人品牌」與「影響力」的洞察。

這和我所關注的個人品牌和影響力息息相關。在自媒體時代，每個人都是自己的執行長。作者分享了大量關於如何溝通、如何說故事、以及如何建立信任的技巧，十分受用。

我總結推薦這本書，是因為它「夠真」。

作者／英國知名投資人巴利特（Steven Bartlett）

出版社／悅知文化

《現場觀察》權威推薦：東和鋼鐵總經理黃炳樺

《現場觀察》(來源：取自全國新書資訊網)

簡介／管理者不能只依賴數據（Data），更要依賴事實（Facts）。數據是經過過濾的抽象概念，而事實只能在現場被觀察到。透過「現場觀察」（Gemba Walk），管理者不是去巡視挑錯，而是去與第一線員工共同「看見」流程中的浪費（Muda）、不合理與不均勻。

公司報表往往滯後且無法呈現全貌，走入「創造價值的現場」，才能跨越部門穀倉的視角限制。這不僅是物理上的移動，更是一種展現尊重的領導藝術——重點不在於下達命令，而在於透過提問激發員工思考。

黃炳樺讀後感／解決複雜管理問題，要從現場觀察啟發思維。對於像鋼鐵這樣高度依賴製程穩定與工安的產業來說，這本書提供了具體的實踐心法：如何透過正確的觀察，找出隱藏在慣性中的問題？如何建立一個讓現場員工敢於說真話、持續改善的文化？這不只是一本管理工具書，更是一種要求領導者謙卑面對現場、尊重專業的哲學。

作者／汽車業管理專家沃馬克（Jim Womack）

出版社／引興精實管理顧問

《葛洛夫給經理人的第一課》權威推薦：OpenAI執行長奧特曼

《葛洛夫給經理人的第一課》(來源：取自樂天KOBO)

簡介／對於經理人而言，最基本功的一本書，連早餐店老闆都適用，被譽為「矽谷之父」的葛洛夫，把管理的本質講得很直白：主管不是「最會做的人」，而是「能讓大家做得更好的人」。

從如何訂定目標、追蹤績效、有效的開會，到招募及激勵員工等，葛洛夫每個環節都親自教你如何成為一流的管理者。

啟發／在AI轉型時，我們忙著用AI做很多事，但常忘記關鍵是產出效果，而且要先學會刪除不必要的流程，以終為始管好自己。這本管理聖經，對最前沿的AI公司也一樣適用。奧特曼認為本書仍是市面上最好的管理指南之一，他經常提及葛洛夫「槓桿率」的概念，強調不論是個人職涯或管理企業，都應該學會在每個環節槓桿出更多產出（output），這是他認為成功的關鍵。

作者／英特爾傳奇執行長葛洛夫（Andrew S. Grove）

出版社／遠流

