AI生成Podcast教賣枕頭、棉被 助攻寢具南霸天業績翻倍

撰文者： 吳美欣

寢具南霸天億進寢具靠AI教練助攻，讓新人戰力迅速追上老鳥，更帶動枕頭、棉被業績逆勢翻倍成長。這場傳產轉型實驗證明AI能將員工素養平均值從60分拉向80分，在為人員賺進更高報酬的同時，也正開啟企業擴大營運的新契機。

沿著台南高鐵站駛過台江國家公園，抵達坐落在水鳥保育區旁的億進寢具，它是寢具南霸天，在去年房地產不景氣時，它靠著AI助攻，讓枕頭、棉被等品項業績逆勢成長，去年第三、四季試驗期，銷售額最高較前一年同期翻近一倍。

在今年商周《AI創新百強》評選中，它一舉拿下銀質獎，成為中小企業傳產用AI創新賦能的代表。

它證明，用AI能提高銷售戰力，幫員工賺更多錢。

過去，它培訓一名門市銷售人員，得請公司的「超業」擔任講師，但，高手會賣，卻不等於會教，很多高手抗拒上台。更別說，一次兩小時的課，有員工在台下打瞌睡，有人根本無法理解講師的話，勞師動眾，卻無法達到預期成效。

而且，門市不能停止營業，一次培訓只有三分之一的人能上到課，剩下的人，則用錄影回訓，「回去你有沒有看（影片），我不曉得，看了吸收程度怎麼樣，我也不知道。時間久了，SOP的落差就會跑出來，」負責導入AI的億進寢具副總經理柯智正說。

一集20分鐘音頻，讓人不知不覺學完

但，要怎麼改變？他認為，與其逼員工上課，不如讓人在「不知不覺中就學完」。

所以，他做的不是傳統簡報，而是蒐羅各種知識，包含公司內部教材、自己閱讀的外部書籍，加上銷售SOP餵給NotebookLM，生成每一集約二十分鐘的Podcast、圖文與短影音，同一個知識，還分成消費者、銷售顧問的視角，員工可以重複收聽、也可以跟AI互動聊天解惑。

若打開他們的AI教練「枕頭哥」聲音頻道，二十多項教材從賣枕頭、床墊，到如何替顧客挑選合適的寢具高度，甚至連廠拍特賣會的作戰計畫都有，「耳機掛著二十分鐘，這段聽完了還不錯，繼續聽下一段，很多知識就在無形當中灌輸進去，」億進寢具台南健康店店長楊雅棋說。

「員工都說，培訓變好玩了，」柯智正笑著說。

新人縮短上場時間，戰力不輸老鳥

但，一開始推動不容易，因為他們有不少資深門市人員，這群人也會懷疑：「我本來就會賣東西，難道AI比我還厲害？」他採取的第一步，不是跟員工聊AI是什麼，而是由他帶頭，針對枕頭這一品項進行測試，親自聽教材、參加銷售競賽，還邀請所有的區域主管跟店長全數參加。

結果出人意料，銷售競賽第一名，竟然由一位入職不到半年的新人拿下，「結果一公告，老同仁也受到衝擊，怎麼好幾個新人業績都跳上去了，」柯智正說。

當新人追上舊人，舊人也必須跑起來，他進一步把AI教材擴大到賣棉被。當所有人開始衝刺，業績成長更是驚人，即使天氣還沒轉冷的十月裡，棉被銷售額就已經較前一年同期提高九八％。

這樣的成果，不僅他們新人的七大學程全面AI化，所有人在一週內同時完成複訓，認知快速對齊，教材還被重複收聽。新進同仁上場的時間，也從原本需要三個月，縮短到兩個月，還讓他們擁有不輸資深業務的戰力。

「我們績效有三○％個人業績、七○％團體績效，但這三○％，就算你是新人，也可以自己掌握，」柯智正說，當員工個人績效變高了，店長也輕鬆，大家一起領到更高的報酬。

這位文科出身、身為家族第二代的副總經理，甚至用AI自學線上搶答系統、拍貼互動App，並直接用在賣場體驗裡。

「以前一個人頂多創造兩、三倍的貢獻，但是有了AI加持，以後一個人可能會創造一百倍的貢獻，」柯智正說，AI並不是取代人，而是把人員素養「平均值」，從六十分拉到八十分，透過拉高全體戰力，他希望AI能帶動今年的銷售業績，甚至擴大營運據點。

億進證明了，無論大小企業都能善用AI，快速為員工加值，為企業打造下個成長契機。

