比民調更精準預言川普二度當選！平台估值翻4倍的預測市場是什麼

【撰文/陳慶徽】

「聯準會主席鮑爾會在會議中提到通膨幾次？」「Google何時會推出下一代大型語言模型？」「馬斯克這一週會在社群平台X上發文幾次？」

這些看似毫不相關的事件，卻都正成為別人的賭局，而且他人的賭局，還可能影響你的生活。

光是在二○二五年十一月，這些議題就在Polymarket、Kalshi等一個又一個被稱為「預測市場」的交易平台，吸引了來自全球超過四千三百萬筆、逾百億美元的資金押注，超過同月外資買入亞洲債券的資金量體。

馬斯克旗下的社群平台X已跟前述兩大業者展開合作，今年甫入選標普五百指數的美國券商羅賓漢（Robinhood）也正積極搶進這種預測市場。

這種由下注者「賭」出來的結果，甚至被認為比傳統民調還準。

最明顯的例子是上屆美國總統大選。二四年十月，大選進入最後階段，傳統民調多顯示川普與對手賀錦麗選情膠著，但，在預測市場上，川普的勝率卻早早與賀錦麗拉開。最終，川普以過半得票率、全面橫掃七個關鍵搖擺州選舉人票的成績，顯示這些由市場交易出來的數值，更能反映真實世界走向。

淡江大學產業經濟學系教授池秉聰分析，在傳統民調中，受訪者隨口答並沒有代價，但在預測市場中，藉由真金白銀的投入，預測錯誤會面臨損失，這樣的機制，使人們更認真的表達意見。而且擁有更多資訊的參與者，通常也願意投入更多資金下注，讓結果有可能更準確。

「在有人發明出水晶球之前，這是人類目前擁有最準確的預測工具。」Polymarket執行長科普蘭（Shayne Coplan）如此描述自家產品。

事實上，預測市場不是新東西，但為什麼這樣的概念與平台，會突然在近兩年興起？

為何興起？大眾尋求確定感

首先是基礎建設完備。比特幣與穩定幣等加密幣應用普及，讓採用加密貨幣交易的平台如Polymarket，可直接吸納來自全世界的下注資金。

此外，法規通過也幫了一把。過去，這類平台多被視為非法，但二四年，美國聯邦法院認可，業者可在美國推出選舉相關的預測市場合約。

但更在背後推波助瀾的，是大眾在這個不確定性加劇的年代，想透過這種方式理解、甚至影響世界，加深自己的掌控感。

近年，從民調機構低估一六年川普選舉結果，到COVID-19初期專家說法反覆、聯準會與經濟學家對通膨的誤判，都在在讓大眾對權威越來越不信任。

同時，這世界卻因AI、地緣政治，而使不確定性加劇，許多傳統預測工具失效，偏偏，在這個時代做錯決策的代價又越來越大。因此，預測市場成為人們「尋求確定性」的一個新管道。

特別對年輕世代而言，這樣的平台成為他們增加自己對社會的參與感與掌控感的管道。

而二四年的美國總統大選，則是最後一把助燃劑，透過這個當時全球人類最想預測與押注的標的，把預測市場的風潮就此點燃。

如今，Polymarket的市場數據，已逐漸成為各大研究與金融機構的參考引用資料。旗下擁有紐約證交所等事業體的洲際交易所集團，更宣布以二十億美元入股該平台，宣稱未來將引入相關數據供客戶下決策。

不到半年的時間，Polymarket和Kalshi這兩大預測市場平台，公司估值都已躍升超過四倍，後者的估值更已來到一百一十億美元。

但，當這個世界「萬事皆可賭」之後，其實你該警覺的是：他人的線上賭局，正回頭影響你的實體生活。

預測市場最熱3事件！超級盃賭金上看197億元

左右中間人、加劇西瓜效應

池秉聰舉例，當某候選人在預測市場中的勝率極高時，可能導致中間與搖擺選民投給「看起來更有機會贏的人」，出現「西瓜效應」。

而且預測平台的威力和偏誤，比傳統民調更顯著。過去，民調是被動接受調查，「一人一票」；但在預測市場裡，同一個人可以反覆下注，少數人有機會用大量資金影響意見風向。

同時，傳統民調是透過定期調查才公布，但預測市場卻是二十四小時全天運作，任何新事件，都會即時影響市場價格，比民調更頻繁、更快的影響輿論，更放大西瓜效應。

《金融時報》便點出，若有心人士注入資金，有可能藉此間接操弄大眾對選舉事件的看法。

不過，風險的另一面，也代表著機會。數據平台Dune Analytics認為，過去企業與投資人要針對如川普當選等「事件」避險，只能透過間接的金融工具執行，例如投資反映市場波動的恐慌指數；但預測市場問世後，反而讓投資人可以直接就事件本身進行避險，是更直接可以管理風險的工具。

在這個充滿不確定的年代，預測市場比起給答案，其實更像一面放大鏡，放大了部分積極參與議題的人的判斷。關鍵是我們怎麼看待這些數字，畢竟，市場可以預測天氣，但當參與者過於集中與熱烈時，市場本身，也可能是助長風暴形成的推手。

