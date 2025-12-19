台灣ETF背後最大軍火庫！指數商ICE「投資快時尚」搶勝

【撰文/陳慶徽】

1.台灣ETF最大軍火庫竟不老牌是MSCI、標普？台灣ETF逾270檔，發行量占比最高的指數公司是僅約10年的ICE，它怎麼辦到的？ 2. 面對高股息等題材快速輪動，它主打高度客製、快速編指數，1到2個月就能上線，擊中「追題材、求速度」的需求。 3. 但ICE連結資產規模仍落後老牌巨頭；如何進化到打造長青指標，決定它能否躋身全球一線指數商。

快時尚哲學，正在ETF市場中蔓延，甚至成為指數與投信業者們的致勝關鍵。

二○二四年，全球ETF資產規模達到十四兆六千億美元，等於全球第三大經濟體國內生產總額，更寫下年增率二七％的歷史新高。台灣的ETF規模自二○年至今，也翻了三倍。

這股趨勢的最大推手，不僅是發行ETF的資產管理業者，還有它背後的指數公司。每一檔被動式的ETF要發行，都需要有一個可追蹤的指數，指數公司就像是投信的軍火庫。

攤開數據，迄今在台灣掛牌的ETF商品數量總共超過二百七十檔，發行量占比最大的指數公司，竟不是老牌的標普、MSCI、富時羅素，而是正式成立約十年的洲際交易所集團旗下指數業務部門ICE Data Indices（以下簡稱ICE）。

小檔案_洲際交易所集團（ICE） 成立：2000年（2015年底經購併後正式推出ICE指數業務品牌） 董事長兼執行長：傑佛瑞．斯普雷徹 主要業務：指數編纂、數據分析、交易所業務等 成績單：指數連結資產規模全球第6大、債券指數排名第2大

截至目前，在台灣掛牌上架的ETF，有兩成是追蹤ICE旗下的指數，有超過四成的在台投信，曾與它合作發行過產品。且它成長速度驚人，二○二四年有超過半數的新發行ETF採用它編纂的指數，超過台灣證交所旗下的台灣指數公司、國際巨擘彭博指數服務。

提供老牌同業缺乏的客製品

其競爭對手，包括MSCI、標普、彭博，都家大業大，它身為市場中的後進者，該如何突破高牆，找到利基點？

相對於一般指數商與資產管理公司打造產品時，期望打造旗艦款、一檔可長期持續存續的產品，例如標普五百指數、台灣○○五○等，都是歷史悠久，穿越過市場多空循環，屹立不搖、持續壯大的產品。

標普、MSCI、彭博等公司指數業務，都有超過四十年的歷史。做為後起之秀，ICE靠著與領先巨頭迥然不同的策略，晉升全球第六大指數公司。

該公司固定收益與數據服務事業部首席產品長瓦倫．帕瓦爾（Varun Pawar）在紐約接受商周專訪時透露，ICE近年的成功，背後關鍵就是「快」。

「主題型投資者往往會不斷追逐新題材，每三個月、六個月就可能出現新的主題。」帕瓦爾直言，在近年投資熱點快速更迭的背景下，誰能最快推出產品，滿足投資人需求，誰就最有機會突圍。

回顧過去幾年的台股，從疫情後的元宇宙、債券，到高股息，投資市場的熱點不斷更迭，大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，台灣ETF戰場早已進入白熱化階段，若業者有想法，「一、兩個月就要生（指數）出來」，求快，已經成為投信布局ETF市場的最大戰略考量之一。

但MSCI、標普等指數巨頭旗下指數商品眾多，當台灣投信上門時，大多只能在「指數超市」中挑商品，較難客製化產品；一位外資投信主管形容，這些指數產業領先者就像是「有包袱的百年老店」，反倒讓ICE等後進者有機可乘。

願意快速為資產管理業者客製化指數，是ICE在台灣與全球ETF市場快速擴張的關鍵；它獲利來自向投信收取指數客製化編纂費、數據訂閱費、分潤抽成費用，當它願意配合業者需求設計新指標，讓更多ETF產品問世，它也能從中獲益。

為了求快，ICE是第一個與台灣指數公司、櫃買中心簽聯名合作備忘錄的外商指數公司，以此縮短自家指數產品的審核上架時間。

不過，快速發布指數，固然能幫助投信業者快速取得投資人熱錢，但若投資主題或熱潮快速消散，也可能導致ETF淨值下滑，甚至被清算，該投信將被認為眼光失準。

但帕瓦爾卻不這樣看，他認為，沒能在當下提供產品、滿足投資人的需求，才會是更大的失敗。

帕瓦爾解釋，投資熱點固然會一直轉移，一檔產品可能會因市場熱度消散而不受青睞、資金外流，但若ETF發行者能抓到每次的熱點並發行產品，投資人的錢，仍會繼續流入下一檔產品中，ETF發行商並不會因此完全失去所有客戶，而會因持續有話題產品而與客戶維持關係。

以快打慢，不追求檔檔大勝

換言之，比起追求「每一檔產品都大獲成功」或「打造可以亙古流傳的經典商品」，帕瓦爾認為，更重要的是「確保投資人不會離開你」。

這家公司相信，以快打慢，快速打造指數、推出產品，回應投資人需求，比起只專注打造經典，更能立於不敗之地。

靠著速度至上的策略，ICE成為了在台ETF發行檔數最多的指數玩家，但若從連結資產規模（AUM）總數來看，它仍不及富時羅素、彭博等老牌同業。

長期來看，ICE要挑戰全球前五大的定位，如何在求快、以量取勝的同時，創造屬於自己、資產規模更為龐大的指標商品，將是該公司邁入下階段、能否躋身一級戰場的考驗。

