到馬六甲蓋飯店、熊本建「台積宅」，台灣建商怎打國際盃度房市寒冬

【撰文者/林洧楨】

1.當台灣房市交易量創9年新低，海外地產卻火熱，馬來西亞馬六甲鉑昕飯店案，短短半年賣逾7成。台商跨海「自建自售」為何暴紅？剖析背後2大關鍵。 2.建商從美國、日本蓋到東南亞，「海外台積宅」也成為新商機。但海外置產並非穩賺不賠，投資人須留意1風險。

台灣房市冷颼颼，央行打房、兩岸緊張等利空難解，不僅二○二五年交易量恐跌至僅二十八萬棟、創九年新低，新建案接待中心都陷入門可羅雀、銷售人員頻打瞌睡的慘況。

然而，走出台灣，海外地產卻熱浪翻湧。日本、泰國、馬來西亞、英國、美國等仲介業者皆指出，二○二五年洽詢人數呈倍數成長。

馬來西亞馬六甲》

半年賣逾七成，日韓客也買

在這波海外置產潮中，台灣建商自購土地、自建自售的新模式，正逐漸成為投資人青睞的選擇。

例如，亞昕集團在馬來西亞馬六甲黃金沙灘投資興建四十三層、總銷七十二億元的鉑昕國際酒店暨亞昕THE RISE酒店式公寓開發案，該案於二五年七月落成開賣，短短半年便售出逾七成，銷售火熱。

成交買家中，逾五成來自台灣，近四成為中國客，其餘則以日韓等非華人客群為主。

銷售迅速、橫跨中台兩地買家，讓亞昕嗅到龐大商機。日前更宣布啟動第二期頂級豪墅計畫，鎖定台商與國內外高端置產客，進一步擴張版圖。

為何這個台商的海外自建自售案會熱賣？

關鍵，是賣不斷線的服務信賴感、便宜買身分的避險解方。

先看不斷線的服務信賴感，「亞昕是台灣集團，在台灣就找得到我們，而且不用說英文就能通，消費者會相對安心、有保障。」熟悉該案開發的亞昕集團土地顧問張維珍說。

相較於傳統由仲介代理海外建案的模式，經營狀況往往不透明，甚至半途關門，買家淪為「海外地產孤兒」。

自建自售的優勢在於，買家面對的是熟悉的品牌與業務，契約與談判皆能以中文清楚溝通。購屋後，無論是包租代管、在地修繕，或是出售獲利，都能在台灣找到服務窗口。加上上市櫃公司財務資訊公開透明，更強化了信賴感，因而深受台灣買家青睞。

根據馬國統計，馬六甲州二○二四年的入境觀光人數約一千五百萬人次，比台灣同期入境觀光人數多一倍人次，飯店供不應求，也是吸引消費者進場投資的一大主因。

再看便宜買身分的避險解方。該飯店大廳左右兩側電梯，通往的是截然不同的投資方案。左側通往飯店客房，投資人可購買股權成為股東，不僅每年享有免費入住次數，前兩年還有六％固定投報率，之後更能參與三至十五年的淨利分潤。

右側則連接酒店式公寓，這是台灣客群最熱門的選擇：購屋加定存，千萬元有找，即可辦妥馬來西亞最低五年起跳的長期居留權。

對此，專攻馬來西亞移民與置產服務的第二家園移民顧問公司負責人彭百均說，相較於二○二二年美國眾議院首位女議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，這類長期居留權的申辦每月成交約十張訂單，二五年以來的平均月申辦量已翻一倍、達二十張訂單以上。

隨著馬國新政策上路，購屋已成申辦長期居留權的必要條件。馬六甲房價比吉隆坡、檳城、新山低逾一半，成為台灣民眾在亞洲就近置產、取得身分的低總價避險方案，因此買氣更顯火熱。

日本、美國台積宅》

瞄準宿舍，搶包租公商機

另一個值得關注的新焦點，是台商自建自售的「海外台積宅」正在醞釀。多家建商認為，台積電帶動半導體產業進駐，往往推升房市，而唯有台灣建商最懂這股特性。在央行封鎖台灣房市的困境下，不少業者開始探索「跟著台積電出海」的商機，鎖定日本熊本與美國亞利桑那州兩大熱區。

在日本熊本，泰嘉開發、三地開發、清景麟三大南部建商組成聯盟，搶進當地飯店與住宅市場，瞄準台積電員工宿舍需求。主導開發的泰嘉二代、董事長特助呂維哲透露，第一期飯店案預計二○二六年動工，第二期住宅案也已設計完成，未來將回台銷售。

薇閣汽車旅館集團亦看好熊本，旗下不動產公司已砸下上億元銀彈，買下兩塊土地，計畫開發飯店或酒店式公寓。

至於美國市場，大陸建設、達麗建設、全坤建設三大業者目前布局於舊金山、西雅圖等地的長期收益型資產。因具備「美國包租公」特色，被同業普遍點名，他們最有可能率先搶進亞利桑那州，成為台積宅的指標建商。

話雖如此，海外地產並非穩賺不賠，而是高風險投資。以馬六甲為例，雖有台商新建案熱賣，但其低房價本質上源於缺乏高薪科技業進駐，主要依靠山水景致與歷史古蹟支撐觀光。雖具備退休養老宅或度假宅的買盤，但未來獲利了結時，恐難有在地中產階級承接，必須依賴海外客群，增加脫手難度。因此，進場仍需要謹慎評估。

