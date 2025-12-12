科宏晟搭擴廠潮，EPS飆五倍 半導體廠務小蝦米怎追上大鯨魚

【文●張如嫻】

AI熱潮，引發晶圓代工龍頭全台大擴廠，像帆宣為首的廠務工程商，被市場認為是率先受惠「擴廠商機」的業者，然而，眾多業者當中，有一家規模不到帆宣資本額六分之一、總部位於竹北的公司，去年竟大賺近兩個股本，遠勝所有同業。

它，就是二○一四年成立的矽科宏晟。這家由日商關東化學與宏晟合資的公司，專長是搭建化學品的供應系統，三年前，它的營收僅不到十二億元、EPS僅三元左右，到了去年，不僅營收翻了一．六倍，EPS更衝破十八元。

業績倍增的原因，是它不僅手握晶圓代工龍頭、世界先進、華邦電等客戶，它更是全球唯二有能力承接五奈米（以下）製程的化學品供應系統，唯一對手，就是規模大它數倍的帆宣，矽科宏晟這支「小蝦米」，是怎麼跟大鯨魚並駕齊驅？

它搶攻先進製程卻踩坑大賠

化學品供應系統，看似只是「拉管線」，但業者的任務，猶如替晶圓廠「建血管」；就像人的血管栓塞恐引發中風，若管線設置不好或給了不正確的輸送壓力，導致化學品沒送進設備，可能導致一座造價上千億元的晶圓廠瞬間停擺。

這項工作的難，從管線「長度」就可見一斑。一般人可能難以想像，在一座先進製程廠裡，使用到的管線，長度加總就高達七十公里，等於台北到桃園的距離，一旦錯估使用的管材成本、與相對應的設備耗材，就可能讓工程商虧錢。

像矽科宏晟在一九年時，首度從成熟製程向前跨一大步，拿下先進製程廠的訂單。但，因為廠房面積放大，管線總長度也從原本的三十幾公里、增加到七十公里，該公司在經驗不足下錯估成本，導致一九年淨損一億二千萬元，虧掉近半個股本。

當管線變長，雜質的控制更是第一大難題。畢竟，這麼長的管線，管子本身的材質、防鏽塗層、甚至儲放化學品的桶槽，都可能釋放些微的雜質進入化學品，而晶圓廠的要求是，每一毫升的化學品，不能有超過「兆分之一」的雜質。

輸送，是另一項難題。實務上，為了減低化學品的雜質，廠務工程商會在管線裡加裝濾芯，但就像在水龍頭裝濾網，化學品的流速將變慢，進而影響晶圓生產效率，因此，業者必須再加裝加壓馬達，讓化學品以剛剛好的速度、流量進入機台。

以上，都是基本功，當年的矽科宏晟，遇到晶圓代工龍頭，也進入了一場猶如「升級戰」的考驗。

譬如，不像在一般工地，你會看到工人休息時會在角落抽煙小憩；當年，矽科宏晟被該龍頭規定的是，工人要抽煙，可以，但必須走到廠區「一．五公里」之外，而且工人正式施工前，還必須要通過考試、取得證照，而非隨叫隨上工。

更不要說，客戶在建廠過程中，突然變更管線設計。有一次，矽科宏晟被通知更改設計，卻同時被要求，原本十八個月工期不能加長、甚至還要縮短，總經理柯燦塗只能四處找工人，讓工程二十四小時不停工，「你就知道壓力有多大！」

替客戶做更多，解決痛點

曾搶進先進製程廠卻「踩坑」、資源也不如對手的矽科宏晟，後來能追上對手的關鍵，被認為是「替客戶做更多」的服務力。

譬如，輸送系統裡有一個叫「閥件」的零件，它就像水龍頭，專門控制管裡的化學品流速。然而，閥件是金屬打造，久了容易被化學品腐蝕，最糟的情況是閥件將因此斷裂，導致產線停擺，晶圓代工廠困擾多年，卻沒有業者想出解方。

二○年，矽科宏晟決定幫客戶解決這個一般廠務工程商認為是「零組件商的事」的痛點。當時，他找來一家叫喜開理的閥件製造商，雙方花半年設計一款塑膠夾具，用這個額外的零件、將閥件上下夾住，讓閥件就算遭腐蝕，也不會任意崩開。

又有一次，同一家客戶反映，每次檢測化學品都是靠人工取樣，容易被空氣與人們手上的雜質污染。當時，其他業者沒反應，但，矽科宏晟得知後，立刻找來熟識的自動化業者想解方，三個月內就設計一台不用人力介入的自動取樣機。

英特格台灣總經理謝俊安觀察，矽科宏晟對英特格趨近於「死纏爛打」，經常一邊答應客戶，另一邊馬上找他們天天討論設計、催出貨，他說，這種想在最短時間內替客戶解決難題的靈活性，是體量大、決策久的對手，難以匹敵的。

一名本土法人則認為，矽科宏晟雖規模小、策略靈活，但旗下業務類別也較單一，比起帆宣、朋億，業務涵蓋設備代理、無塵室、機電統包工程，可以一起提供給客戶、爭取訂單，其資源與價格難免弱勢。

「我知道公司規模比較小，不像對手資源多，」出身台積電的柯燦塗認為，規模的大小，或許是自己的競爭軟肋，但絕非與對手分出勝負的關鍵，綁住客戶的硬道理，永遠是那份願意做別人不願意做、把客戶事當成自己事的服務力。

【小檔案】小檔案_矽科宏晟 成立：2014年 董事長：郭錦松 主要業務：化學品供應系統工程 成績單：2024年營收31.5億元、年增12%，毛利率30.8%；EPS 18.68元 地位：全球唯二5奈米以下先進製程化學品供應系統商

