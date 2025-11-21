貝佐斯也投資的肝癌新救星 為什麼選台灣做亞太訓練基地？

【文●游羽棠】

這家公司只靠一款產品，就成為估值三十億美元（約合新台幣九百三十億元）的獨角獸。

它是美國的HistoSonics公司，根據其最新開發的醫學技術，不須產生任何傷口，就能治療肝腫瘤，因此縮短手術後的恢復期。這讓亞馬遜創辦人貝佐斯、矽谷圈知名風險投資家暨PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）、全球前十大藥廠嬌生（Johnson & Johnson）捧著數億美元排隊投資，引發資本市場關注。

如今它也進軍台灣，今年十月，它向衛福部遞出醫材許可證申請，目前尚待核准。同時於台大醫院進行臨床試驗，預計年底前完成十個治療病例。

恢復期約三天，但成本高昂

無創治療肝癌看似天方夜譚。但，這招「隔山打牛」的組織碎化療法，有其原理——它是運用超音波在腫瘤內部形成微小氣泡，氣泡反覆膨脹與破裂的過程會形成一股力量，破壞腫瘤細胞。

這讓術後恢復期大幅縮短，約三天，而傳統手術得花兩週住院觀察。更遑論，有些病患，如：高齡者、慢性病患，被認定身體狀況無法承受傳統手術者；又或是有些病患正好在服用抗凝血藥物，不宜手術，如今都有了治療契機。二○二三年至今，已在全球累計數百個病例。

「我們現在正在做的，是治療其他人無法治療的患者，」台灣第一個使用該醫材的醫師、台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文解釋，即使腫瘤位在非常困難的位置，甚至涉及一些高風險器官，例如膽管或血管，也能避開。「它是純粹的非侵入性，這是非常非常大的進步。」

進步的背後，是龐大而精準的控制，代價高昂。

從手術實況發現，主刀醫師標記手術位置後，機器手臂就會自動開始治療，多數時間只須監測螢幕，確保機器運作順暢。但，現場依然「全程」需要有主刀醫師、影像科醫師、麻醉科醫師、護理師、設備工程師等將近二十名專業人力待命，遠比全人工的傳統手術多了好幾倍人力。

例如，它光是麻醉方式，就很不一樣。

傳統常見的肝癌微創消融手術採取舒眠或局部麻醉，病患在手術過程能保持自主呼吸。但，組織碎化療法要讓機器手臂精準施作，得確保病患在治療過程不能移動，就連呼吸時的胸口起伏都不允許，得採全身麻醉，過程中還要持續監測。

種種要求讓它價格高昂，成為推廣阻力。「以其他國家的經驗，這設備收費是消融的十倍。」黃凱文直言，現有消融療法傷口也只有針孔大小，收費親民，臨床操作更容易。

如果HistoSonics想讓全球醫界為該醫材埋單，須證明它的技術不只先進，還能闖進傳統手術的禁地，具備革命性地位。

在這個關鍵時刻，它選擇仰賴台灣，為它找出不可取代性。首先，HistoSonics與台大醫院合作執行臨床試驗，針對腫瘤位置靠近血管的病患，以組織碎化治療後，檢視能否兼顧安全性與治療效果？接下來還會嘗試以該技術治療胰臟癌、後腹腔肉瘤等難治疾病。

「在台灣做的臨床試驗跟其他國家都不一樣，」黃凱文解釋，目前台大執行的臨床試驗內容，不屬於該醫材的標準適應症，原廠盼能透過合作，擴大使用範圍。「如果能體現出以前的工具沒辦法做到的價值，就有革命性的角色。」

藉台灣技術找更多優化機會

為它奠定未來方向的同時，HistoSonics還仰賴台灣，加速在亞洲的拓展。

長期以來，許多先進醫材在評估該優先進軍哪些市場時，都有台灣，日積月累下，台灣逐漸成為亞洲醫學領域的領頭羊。台灣以健保給付為主，人口又少，論規模，理應小於中國、日本等人口基數更大的市場，為什麼總能搶先採用先進醫材？

「原廠看重市場潛力，」台北市立聯合醫院仁愛院區副院長丁金聰指出，台灣的醫療平均品質高，能給予優化建議，且台灣人經濟能力普遍佳，有能力採用先進醫療者眾多，「單次一百萬元的手術，滿多人負擔得起。」

黃凱文證實，台灣不只搶先使用，還要成為老師。未來台灣是組織碎化刀的亞太區訓練中心，其他亞太國家醫師導入該醫材時，不必再遠赴美國，都能到台灣受訓。

目前組織碎化刀在台灣尚待核准，但它在此又做新適應症的臨床試驗，又開闢訓練中心，這說明了，這隻被資本市場看好、估值達三十億美元的獨角獸，能否如預期發揮它革命性的癌症治療潛力，得靠台灣人才開闢前路。

對台灣而言，小國能靠實力與國際大廠相互成就，搶先引進醫材、訓練足量專業人才，對台灣民眾就是提升醫療品質的正面機遇。

