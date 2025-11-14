股債、黃金、加密幣都能配置 多重資產基金躍抗波動新熱門！

快訊

聯合新聞網／ 商業周刊
由於經濟與股市前景不確定性高，可逐利又可避險的多重資產配置策略，開始受到市場與投資人青睞。商業周刊提供
由於經濟與股市前景不確定性高，可逐利又可避險的多重資產配置策略，開始受到市場與投資人青睞。商業周刊提供

【文●劉萍】

近一季以來，股市雖然頻創新高，但是同期最大漲幅與跌幅相加，振幅卻也拉高到二一％，投資人有被嚇出場嗎？

沒有，但他們換了一台能自動變速的車子，在波動和轉折風險加大的市場軌道上仍能安穩逐利。而這一台車子就是：多重資產基金。

今年以來，新發行的多重資產型共同基金，不但較往年多，將近十五檔，「吸金力」也增強。像在八月份發行的柏瑞日本多重資產、富邦雙核心戰略多重資產兩檔基金，不到兩個月就募資逾六十億元，速度和金額超越多數新基金，其中柏瑞該檔基金規模更逼近九十億元，大贏八成今年新成立的ETF。

所謂多重資產基金，是將資金不只配置在股票、債券，還包含黃金或不動產等另類資產，並因應市況變化靈活調整各資產比例，以賺取最大化收益；而因在市場動盪時，各類資產間的價格走勢常相反（負相關）或低相關性，可降低整體組合的波動風險。

反映對不確定性的集體焦慮

不過，多重資產會熱，不只是基金產品增加、也不單是股市高處不勝寒的資金轉向，而是一場投資思維的轉變！

「這一股熱潮反映的是，對不確定性的集體焦慮。」財經專家、南台科大財務金融系助理教授朱岳中說，從關稅戰、地緣政治緊張，到去全球化、去美元化等衝擊，市場變得更難預測且極端波動，加上二○二二年股債雙殺的餘悸猶存，「投資人希望除了股、債之外，能找到因應震盪期的替代報酬來源。」

投資研究機構晨星台灣區負責人曾淑雲指出，股債之外的市場正快速擴張，過去的股債配置已經不夠用，大家需要更多元的工具，才有更大的彈性去控制風險、爭取超額報酬。她預估，「繼主、被動式ETF熱潮後，多重資產會成為新一波的投資趨勢。」

面對市場危機具抗跌優勢

除了金融環境質變、基金市場供需增加，基金研究機構理柏亞太區研究總監馮志源觀察到，投資法規也見鬆綁。十月底，金管會首度開放多重資產型、組合型基金可有限度投資虛擬資產ETF，因虛擬貨幣是報酬潛力大的新資產類別，會讓多重資產基金更具投資吸引力。

理論上，多重資產基金的特點是，標的可涵蓋各類市場與資產，在各資產走高時，拉高該資產配置賺取資本利得；同時搭配選擇權、可轉債、衍生性商品等工具和交易策略，增加各種標的孳息收益，並減少市場修正時的資本利損。

聽起來非常理想，不過，這類基金的實際表現如何？

就應對市場危機而言，據彭博數據統計，在網路泡沫、金融海嘯期間，全球股市重跌都超過四三％，多重資產組合跌幅最多僅股市一半。而較近期的新冠疫情期間，全球股市下跌二一％，多重資產組合則只跌一一％，的確展現抗跌優勢。

再看長期績效表現，以全球前三大共同基金公司富達編製的多重資產綜合指數為例，截至十月底的統計，五年、十年的年化報酬率都超過一○％，波動較標普五百指數低，這樣的表現可讓資產持續穩定成長。

若以前述指數為標準，在國內發行的安聯收益成長基金，績效與波動風險表現都優於指數，因基金規模高達一兆七千多億元，堪稱多重資產基金人氣王。而富邦AI智能新趨勢多重資產型基金，成立六年多，年化報酬率高達二四％，也可謂多重資產基金績效王，但波動度比台股大盤高，代表要承受的風險較大。

五年績效維持前段班者佳

不過，在國內觀察多重資產基金的績效，普遍有短期超標、長期落後指數的情況。曾淑雲表示，投資人在挑選時，不能只看一年以內的報酬，而要看長期能否維持穩健的報酬和波動度，「至少五年都維持在前段班，才算通過考驗。」

「多重資產的投資本質，不是追求最大報酬，而是用組合去對抗波動，在報酬與風險取捨中，找到『最高的夏普值（編按：指投資人每承擔一個單位風險，可獲得多少超額報酬）』。」基金理財達人怪老子說。而在做基金比較時，夏普值越高越好，若大於一以上，代表投資效率和報酬佳。他表示，當有多重資產基金符合這樣的條件時，就很適合做為長期的核心配置了。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

