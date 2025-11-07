西門子、豐田到新東陽都在拍 影音紅利過了，為何企業還搶進

【文●陳盈螢】

明明短影音的流量紅利已經不如兩、三年前爆發式成長，但你知道嗎？當流量紅利已經不在了，反而有越來越多企業搶著進軍短影音。

短影音，正從「抖音一響，父母白養」的娛樂舞台，多元化發展成企業使用的數位名片。

雖然流量紅利爆發期已過，但是今年開始，台灣加入短影音戰場的企業，卻反而比過往兩、三年都踴躍，橫跨各產業，包括台灣西門子、豐田、台灣特斯拉、食品老字號新東陽、雅方，甚至是代理醫療儀器的元佑實業等，不管做2B或2C的企業，都開始拍攝企業短影音。

有趣的是，就連全國處理最多家事訴訟案件的法律事務所喆律，也看好這波趨勢、參與投資成立短影音公司二尾魚。

「現在滑短影音，比手動搜尋更常發生，」喆律創所律師雷皓明說。

品牌把它當「數位名片」

有助搜尋權重、低成本試錯

同樣看到市場潛力的，還有靠短影音，讓二手機車行營收翻三倍的貳輪嶼創辦人林弘毅，他看準趨勢，再成立短影音行銷公司嶼嶼創意，他分享，今年由他們協助企畫或剪輯短影音的企業客戶，已經從去年的個位數成長到一百多家。

因為對企業而言，短影音不只是曝光，更是流量與業績的轉換器。

根據Statista、Firework全球市場調查，短影音已經成為內容行銷主流形式，有超過八○％用戶偏好觀看此形式的內容；七三％消費者偏好透過短影音進行產品研究，特別是Z世代與千禧世代。

汽車美容材料凱閎國際創辦人曾聖凱分享，他們年營收能翻倍成長，靠的就是他在二○二三年七月，每個月持續發一百支短影音到現在，這促成他在二四年營收成長二○○％，且預估今年營業額將成長到逾三億元。

居家清潔品牌淨淨創辦人陳睿笙也在二三年投入短影音，而他因此敵過電商產業的不景氣，甚至在去年業績逆勢成長二○％，年營收破兩億元。

但對企業而言，短影音的價值早已不只在帶動業績，而在於它正重新改寫品牌經營的邏輯。

這也是為什麼越來越多老品牌紛紛開拍短影音，背後有三個關鍵原因。

一是各大平台仍持續調整演算法，增加短影音曝光。包含Google也於近年在搜尋結果中顯示短片專區，幫助品牌增加新搜尋入口，而當企業越早開始累積標籤與互動，就越有機會拿到搜尋權重。

二，短影音是低成本的試錯工具，可以幫助企業「賽馬不猜馬」。李奧貝納前創意策略總監、嶼嶼創意創意長范君達指出，短影音如果不下廣告，僅靠平台演算法與自然流量，其實就是最好的市場前測工具，能增加企業在行銷花費上的投資報酬率。品牌可以用短影音，迅速判斷哪些產品或故事有共鳴，決定哪些內容或產品更值得投資。

三是老品牌接觸年輕世代的工具。例如雅方，靠企業二代經營個人IP、拍短影音，兩個月就吸引十三萬粉絲關注，並帶動三十歲以下受眾重新認識該品牌原來不只賣羊肉爐，還賣冰品。

新東陽經營戰略室課長林貞甫比較短影音與傳統廣告落差，她說，新東陽二三年曾花費一年籌備與拍攝一支長達五分鐘、橫式呈現的企業公益影片，可惜這支影片兩年卻只累積三十萬次觀看。甚至一直到兩個月前，才出現第一則留言。「花很多心力，但到跟大眾溝通中間還有一段距離，」林貞甫說。

今年八月，他們把集團轄下經營的國道服務區跟小農合作的企畫改拍成短影音。沒想到，上傳第三支短影音「曾脆芭樂」光靠自然流量，兩個月達到百萬次觀看，並間接促成關鍵字搜尋「新東陽國道服務區」的次數，是過去約三倍。

林貞甫說，企業在短影音世代，需要改變溝通手法，不能一直強調品牌有多棒，而是要去想受眾到底想看什麼？「整部短影音很少提到新東陽，但觀眾反而主動說：『沒有新東陽，我們也不認識這些小農』。」

B2B企業也能用！

西門子靠它提升20％招募率

但，不光是面對消費者的零售業需要短影音，即便是B2B品牌，也開始意識到，過去的企業溝通已經不足以吸引人才與合作夥伴，短影音成了打破現況的新工具。

台灣西門子副總暨品牌長芮家楹分享，西門子是典型的B2B企業，經常受限於與企業客戶簽署保密條款，導致他們若要拍廣告「不好說，也不可以說太多。」

這讓很多人並不清楚，西門子其實做的不是傳產，而是全球前十大軟體公司。

為增加品牌在人才招募市場的競爭力，他們共六名高層主管經過三次閉門會議，才終於拍板決定，捨棄相對安全、小編經營社群的老方法，改用短影音，拍攝老中青三代員工間的互動，從中分享德國公司文化、員工福利，幫助觀眾透過員工更認識品牌。

尤其，他們將短影音的獨特銷售主張，從高層原來設定的工作穩定度，改為年輕員工更關注的工作彈性度，提高社群關注。

結果顯示，在短影音搭配招募活動下，西門子有效應聘履歷及成功招募率，與去年同期相比，雙雙成長約二○％。「我們覺得是對的投入，未來會持續做，」芮家楹說。

這也印證，短影音能幫助品牌以「B2C2B」的行銷策略，先搶下企業員工或對方客戶的心占率，導致企業不得不跟進。

就像做中央處理器的英特爾（Intel）願意出廣告費，是為了讓「合作業者從顧客端感到壓力，」范君達指出。

包含做清潔用品的陳睿笙也有類似經驗。他說，拍短影音之後，公司信箱出現更多「做好功課」的業務主動聯繫，這讓他不用像過去受限於公司規模、新品生產量少，導致與原料廠商在初期合作時，不需要再花很多時間斡旋溝通，才能提高品質。

「短影音幫助吸引跟你相似的人，不用再摸索試探，」陳睿笙說。

投入前先自問能否長期經營

企業規模也影響操作方式

身處汽車美容業的曾聖凱也說，現在他的短影音帳號，更像是他國際通行的「數位名片」，即便說的是不同語言，但因為技術不分國界，且現在內容翻譯相對簡單，很多外國業者看見他的短影音後上門洽詢，幫助他得到日本、韓國、澳洲廠商的合作邀約。

不過說到底，奧美董事總經理莊若芸觀察，這波企業搶拍短影音，背後其實藏著一種「錯失恐懼症（FOMO）」。

正因如此，許多企業在投入短影音前，往往忽略另一個更現實的問題：「目的為何？要短期宣傳還是長期經營？」莊若芸提醒，短影音有延續性的特質，一旦停更，網友或許會認為店家暫停營業。所以短影音不是一次性廣告，是一場需要創意持續輸出的長期戰。

對此，莊若芸建議，並非所有品牌都適合投入，但中小企業可用在與企業客戶、受雇者溝通；提供長銷型與高單價產品的大企業，則可用做知識輸出等。

短影音的紅利期雖已經消逝，但它留下的價值，不只是流量，而是品牌與受眾之間建立的新互動與信任機制。對企業而言，真正的問題恐怕不是「要不要拍」，而是如何讓短影音從一時的流量實驗，成為長期的品牌策略。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

Palantir開月薪16萬挖角高中生：跳過債務、跳過洗腦、拿矽谷學位

60%人幾乎無生產力，橋水創辦人：美國前景堪憂

退休還能年領200萬的秘密：百萬富翁最推的10個被動收入來源

只加3個字，ChatGPT立刻變專家！7組萬用提示詞，提升AI對話品質

想變有錢，先戒掉這4種「不值得的消費」