傳800億買問題生三商壽！揭玉山金非搶不可原因

台灣金融購併擬再添一樁，十月二十三日晚間，傳出玉山金控將以每股約八至八．二元，換股購併三商美邦人壽（以下簡稱三商壽）。

此次購併出手驚人，據市場預估，這樁交易案交易價值約四百八十億元，溢價兩成，比當初中信金買下台灣人壽的溢價幅度還高，並且玉山金還得額外付出三百億元現金，幫三商壽補足資本適足率的缺口。

算下來，等於要付近八百億元的代價，而玉山金去年獲利也不過二百六十一億元。

至二十七日截稿，玉山金跟三商壽皆不評論此傳聞，僅表示若有購併案，須等董事會通過後才會對外公告。外界估計時間可能落在十一月。

資本適足率，是一種衡量金融機構財務狀況的指標，確保保險能承擔風險，因應各類意外發生。但三商壽疫情時投資失利、拖累淨值表現，已連續三年無法達到法定標準，今年上半年又因匯率導致虧損，多次增資無果，淪為市面上唯一財務不及格的壽險公司。

亞洲資產管理中心讓它更急

玉山金若接手，不僅得補足現在的資金缺口，未來十五年，還得多付一千八百至兩千億元，以接軌ICS保險資本標準新制。

偏偏玉山金不像前三大金控有大股東撐腰，股權結構高度分散，員工與家屬約占兩成，增資必須獲得廣泛內部共識，為購併案添加不少難度。

股民哀號，年中時玉山金才表示暫不再配股、轉為配息，若購併後預期獲利跟不上，配息恐怕會更少。消息一出，玉山金週一開盤股價跳跌逾八％，一度跌破三十元。

為何行事穩健的優等生玉山金要砸大錢買一間問題公司？

首先看市場版圖。玉山金是目前台灣市值前五大的金控裡，唯一沒有保險的民營銀行，獲利高度集中於銀行業務。

但完整的金控體系須涵蓋銀行、保險、證券等三種獲利引擎，這使該集團董事長黃男州一直心心念念，多次公開提及保險對金控的重要性，並喊出「金控二．○時代」，認為台灣已進入金控版圖、規模和獲利競爭更加激烈的時刻。

特別是今年起，金管會大力推動亞洲資產管理中心，身價超過一億元的高資產客戶成兵家必爭之地。而壽險正扮演關鍵樞紐，能滿足資產配置、稅務與傳承三大需求，是耕耘這些高資產客戶的重要工具。光是看同業，今年前九個月國泰人壽就坐擁四張百億元以上保單，新契約保費收入貢獻約八百億元，顯示保單對高資產客戶市場的強大吸金能力。

「特別是它（玉山金）在海外也有很多高資產客戶，這些潛在商機與市場需求會形成強大推力，促使它想爭取壽險業務，」金管會保險局前商品審查委員、現為政治大學風險管理與保險學系教授陳俊元說。

溢價購併能一加一大於二？

外界雖認為這次玉山金的出價有些高，但商周詢問多名購併專家，他們一致指出，出價高低並非只看市場價格。「併購價格高低，應該是看『合併後的整體價值』，」資誠聯合會計師事務所前所長張明輝說，購併價格是一個動態，如果買方評估一加一小於二，出價就會低於賣方市價，「但如果一加一大於二，就會高於市價去買。」

但問題來了，玉山金加三商美邦，要如何一加一大於二？

答案之一，藏在玉山金的數位通路裡。近年他們大舉投入數位轉型，金融科技實力在台灣各大金控中數一數二。

據其內部統計資料，目前他們數位業務貢獻，已占個人金融近六成五，數位客戶平均收入貢獻更是傳統客戶近三倍。

美國安卓樂資本合夥人林家振指出，數位保險是新趨勢。若玉山金吃下三商壽，不只可透過App銷售保單、推動交叉銷售，玉山投信所發行的ESG或全球債基金，也能成為保險投資連結標的，開發出壽險與投信連結的新產品，再配合數位通路推廣，形成完整的產品開發與銷售流程。

他估計，透過購併，該集團不只可承接約兩百多萬戶、用戶市占率一成的壽險客戶，更能在既有數位客群中實現至少兩成的交叉銷售轉換率。而且旗下投信也有機會接手操盤壽險資金，解決三商壽原本最弱的投資問題。

但也有會計師提醒，三商壽體質可能比帳面上還弱，未來若適用更嚴格的保險資本標準新制，它可能會有一段苦頭吃。

這不是玉山金第一次下注，早期，該集團也曾買下帳面虧損一百七十億元的高雄企銀，讓它一舉翻轉中小銀行的命運，現在，它又要接手另一個問題學生，這是孤注一擲，還是再次翻身的機運？全看經營團隊的智慧。

