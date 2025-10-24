推掉代工 靠三種口味稱霸全台！七坪小攤販起家的商用貢丸霸主

文●吳美欣

簡單的生意，怎麼做到極致？讓小攤販成為全台商用貢丸霸主。

在彰化交流道旁有一座廠房矗立，乍看像科技工廠，實則是台灣最大B2B貢丸製造基地，每天早晨七點，一塊塊豬後腿肉被送上運輸帶，工廠人員身著無塵衣，一片片檢查有無多餘油脂，就立刻手工切除，一塊也不能留。

接著，豬肉被送進絞肉機，加入水、調味、打漿，全程自動化輸送一氣呵成，再低溫保鮮，然後送進水煮槽定型煮熟，最後，成品丸子會進入急速冷凍設備，在零下十八度的冷凍室裡，停留至少五十分鐘；包裝計量後，還要通過X光機跟金屬探測雙重檢測，檢驗比機場安檢還嚴格，確保每一顆貢丸，完美無瑕。

這座工廠斥資二十億元，相當於記憶體大廠群聯科技的資本額，但賣的產品卻是一包不過一百元的貢丸。它在產能全開的情況下，一日可生產約五十五噸的貢丸，一顆一顆排起來，高度可達一百六十座台北一○一大樓，稱霸了台灣商用通路市場，從台北環南、濱江，到台中建國市場，都能看見它的產品；再到日式連鎖麵店、台灣滷肉飯品牌、與地方連鎖火鍋店，也用上它的貢丸。

它做最少品項，提高識別度

這座工廠投資者，是圓寶冷凍食品總經理賴勝雄與董事長賴勝煌兩兄弟。他們向老師傅拜師學藝學做貢丸，在榕樹下一攤不到七坪的小販，從一天賣幾十公斤，一步步滾大，到現在一年創造八億元營收的貢丸大王，打響自有品牌福茂。

它的專注，讓它把別人認為低門檻的事情，變成一條難以跨入的護城河。

這對攤販兄弟有一套獨特的經營哲學，第一是不像同業的丸子種類五花八門，他們只做原味、香菇與芋頭三種口味。

選擇最少品項，來維持品質聽起來很簡單，卻包含太多兩難的抉擇。因為食品業的變數多，有原物料成本的波動、還有淡旺季差異。不少廠商禁不起考驗、改用較便宜的食材，導致品質難以持續。

但他們只用可追溯來歷的豬肉，幾乎整顆貢丸都由後腿肉製成，連會影響口感的油脂都要切除，內部推估，食材約占全部成本七至八成，用料也比同業貴約兩成，靠著專注維持品質、經營一個價位帶，讓產品更有辨識度。

第二步開拓市場寧缺勿濫，剛開始願意進貨的店家不多，全靠兩兄弟一家一家親自拜託。但很快，經銷商發現，這款價位略高、品質、供貨穩定的貢丸，市場反應不差，上門合作的經銷商變多了，但他們卻反其道而行開始篩選通路。

兩兄弟從攤販起家，早見慣菜市場的喊價與殺價，他們深知當市場像夜市一樣熱鬧，再來就是無止境的殺價，為避免這件事發生，別人一個市場合作十幾家經銷商，他們卻一區只經營兩、三家。

如果有經銷商亂喊價，他們甚至會直接斷貨，不惜貨賣不出去，「大家不必為搶生意惡性競爭，建立『水幫魚、魚幫水』的關係，」已與他們合作超過三十年、位於高雄專做批發的裕隆食品行總經理吳太隆說。

不願拚價格，捨代工捷徑

更獨特的是，它明明是經營商業通路，卻從不為人作嫁。理論上替別人貼牌代工是條捷徑，但在一九九八年，曾經有台灣知名度極高、信用良好的食品大廠，請他們開一個較便宜的產品線，卻被他們拒絕。

照理說跟著大廠做代工，可能是一筆足以讓他們一夜翻身的訂單，為何他們選擇不做？

「如果目標只是拚價格，你的思維就會一直往那邊靠，最後所有單子都留不住，」賴勝煌說。他認為，代工雖然能短期衝營收，但是一旦習慣為客戶調整品質、壓低成本，整個生產體系都會被迫往下靠。「那不是我們的DNA，」他說，「我寧願讓品牌走在自己的軌道上。」

近年來，物價上漲、人力短缺，福茂必須讓每一分資源發揮最大效益。二○二○年，它斥資自己營業額的二．五倍，蓋全自動工廠，費時四年，終於在去年全新落成。

國道一號彰化交流道旁，它把原本是整車廠的七千坪空地，整頓為觀光工廠。偌大的廠房，用不到六十人，對比過去，他們早期和媽媽一家三口，一天手工製作幾十公斤的貢丸，全自動工廠的產能是手工的千倍，大幅提高人員產值。

但也有同業觀察，花這麼多錢蓋新廠，需求一定要開得出來，否則廠房設施、人事、貸款成本，就足以構成龐大資金壓力，「吃兩份炸雞，很快就能吃完，但要吃下一百份炸雞，難度就很高了。」這名同業說。

現在他們也搶進全聯、家樂福等超市通路，可以想見，如何打開曝光度與民眾需求，是未來重要挑戰。

三種貢丸打天下，市場越冷越要投資，才能見真章，最後能留下來的，才是真正有競爭力的人。

【小檔案】小檔案_圓寶冷凍食品

成立：1984年

董事長：賴勝煌

總經理：賴勝雄

主要產品：香菇、芋頭與原味貢丸、其他丸類

成績單：2024年營收8億元

