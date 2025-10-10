「少了錢的問題，更能好好相處！」他們用信託兼顧金錢與親情

文●劉萍

做信託，該先評估和盤點的，不是報酬率，而是自己的需要，還有與家人的關係。如何透過信託，讓一家人的財產和生活都得到安頓？請看以下他們的真實故事。

一場意外，家人出現照護分歧

用200萬＋保險年金解決分工分錢難題

「因為心疼媽媽！」是小雨（化名）做信託的起心動念。

四十多歲的小雨，經營一間才藝教室。她的娘家，雖有重男輕女的觀念，但對所有家人，小雨的媽媽全都照顧得無微不至，「就是不夠照顧自己。爸爸過世後，她更捨不得花錢，過得很省。」小雨說。

三年多前，小雨媽媽受傷，住院開刀、全天候看護的花費，一次治療下來至少要五十萬元，小雨和兩個姊妹都肯先出。但媽媽術後需要長期復健，小雨姊妹因為已經婚嫁，也有小孩和工作要顧，便找其他家人商量分工照顧媽媽，「（他們）都沒辦法『幫忙』照顧，也沒想要出錢。」小雨說，她和姊妹本來想扛下來，但又怕動到媽媽的錢會被說閒話，「我已經出錢出力照顧媽媽了，不想還有家人要與我對簿公堂。」

小雨在找閨蜜們訴苦時，其中一位正好在銀行工作，就提到了信託，小雨細問完做法，非常認同，就和媽媽商量。剛開始小雨的媽媽不太放心把錢交給別人，還要繳管理費。她就對媽媽說，「錢放到信託，不會不見，別人也動不到。妳可以先用一部分，剩下沒用到的，也會有定存利息。全部都用在妳身上，大家就不會再吵了。」於是，媽媽在開刀前兩天，決定簽下安養信託。

「之前，家人以為媽媽有存很多錢；要做信託時，才知道只有兩百萬元，難怪媽媽會沒有安全感。」小雨說，但也因為金額清楚，小雨與閨蜜便調整規畫，有以下重點：

第一、交付信託的財產：長年存下來的兩百萬元現金，以及後續保險每月給付的年金，都直接匯入信託帳戶。

第二、財產的運用分配：每月的看護費、復健費、水電、回診醫療等固定花費，從信託帳戶直接撥付給提供服務的機構帳戶。若不是約定名目的花費，就無法動用信託帳戶的財產。

第三、定期通知與訪視：每三個月寄送財產與收支明細給委託人與受益人，同樣都是小雨媽媽；信託監察人須實地訪視確認受益人被照顧的狀況，因是由小雨姊妹擔任，都能確實執行。

因媽媽的財產專用於照護，日常生活或休閒等開銷，就由小雨姊妹分攤。「很慶幸媽媽有做信託，少了錢的問題，我們下一代反而更孝順、更能好好相處了。」小雨說。

30歲超前部署自己與父母老年

統合手邊資產，還能進一步安排養老

「我三十歲時，就為我自己和父母的退休生活，做好一整套的信託規畫。」銘傳大學金融科技創新研究中心執行長李智仁說。

他雖是知名的信託推動者與專家，但十多年前他做信託時，台灣信託業法才上路沒幾年，連金融圈也知之甚少，在一般人只想拚事業的而立之年，他怎麼會想這麼遠？

李智仁表示，當時工作接觸到信託，比起其他單一金融工具，信託跨領域又可整合的特性，讓他同時有興趣研究和用來配置。同時，也因有到日本、美國長期工作的機會，而父母日漸年邁，在他出國期間，萬一父母有失智或其他身心狀況需要照顧，「能有信賴的機制協助，我會比較安心。」

為了準備與信託業者討論，李智仁先寫下規畫想法，從要放入信託的財產，託管期間財產的處分運用，到因應父母身體狀況、市場波動等變化的調整等，全都設想過一輪，例如父母更年邁時，預排在家安養的房子與可進住的安養院；出租的房子有漲到一定價格就出售等。

「大概寫了數十頁。連來洽談的專員，都想不出還有什麼要調整的。」他笑著說。

能做出縝密完整的信託規畫，「是因為，我完全從受益人的需求去考量。」李智仁說。在信託架構中，李智仁是委託人，而受益人有兩組，一是他自己，另一組是父母。由於信託成立後，委託人不得任意變更受益人或終止信託，所以他就設計多人共同受益，「未來無論哪一位離開，都可以依約繼續執行，不用再修改或重新立約。」李智仁說。

由於李智仁的財產多元，透過信託就可以統合管理和運用，對忙碌的他省時又省心力。而對於財產運用與父母照顧，李智仁的規畫重點如下：

第一、財產的管理：李智仁所委託的財產，有現金存款、一間房子，與數張股票。其中，房子因已出租，有委請銀行定期訪視屋況，並將租金所得、存款利息與股票股息，指定給父母。而後期成立的保險金信託，約定保險事故發生時，保險金直接匯入成為信託財產的一部分。

另外，他也設定，當房價有一定漲幅，就可以出售；至於股票，「信託帳戶不適合頻繁交易，但又希望有一點成長性，所以我挑進來的，都是很穩健的績優股，放著領息就好。」他說。

第二、父母的照護：在規畫當時，李智仁的父母還很硬朗，但設想未來需要，便預列了三家安養機構的名單，屆時受託銀行就可安排進住、並啟動給付。而除了安養院的費用，從營養品、代步接送到醫療支出，也都設計在給付範圍裡。

但如果託管的房子不再出租，父母也想在家安養，就將房子收回，讓父母居住，再請看護陪伴照顧。

對李智仁來說，信託讓他提前、具體的思考人生各階段的需求，也對家人彼此照應的心意做了大盤點，「因為做了盤點，就可以提前部署。才不會臨到需要時，因驚慌或時間不及，無法如願安排。」

後來，因李智仁深入參與信託政策倡議和推廣，常收到許多人的好奇和疑問，他自己的實作就成了最好說明的範本。他最開心的是，身邊好友也跟進做信託後，他們都覺心裡比較安頓下來了。

