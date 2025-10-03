AI取代2成人力 營收反增逾20％！她國中畢業自學AI戰勝缺工

【文●高士閔】

這是一個只有國中學歷的老闆，靠自學AI，解決事業危機的故事。

「我們想，有沒有可能透過穩定銷售，回推多久以前要進（原）料？所以才把ERP裡面的資料庫拉出來，之後做一個資料中繼站，開始做這段模型的養成。」一談到AI，艾穎實業、臭味滾品牌創辦人夏綾那止不住話語。

然而，她並不是工程師出身，也不是畢業於相關科系，事實上，她僅有國中學歷，但只要跟生意相關，AI、寵物醫療、法規，她都能侃侃而談。

積極導入AI三年，讓他們公司員工比原本少兩成，但營收卻仍增加二一％。

她能如此熟悉AI，其實是不得不的結果，因為，缺工。

轉型過程曾遇員工出走潮

臭味滾地處斗六，高鐵一小時僅一班，還得再坐四十分車才能抵達，人才外流嚴峻。

為了解決缺工問題，「這已經是我第四次轉型，」夏綾那解釋，先是產線自動化，再來是流程管理，之後才是辦公室數位化和AI。而在第一波產線自動化時，員工就曾走了一大票，甚至發生主管帶走整條產線，整間工廠沒有人的情況。

但，這沒有嚇到夏綾那，因為她知道，不變，更是坐以待斃，「我如果不離開斗六，我一定會面臨更嚴重的缺人、缺工、缺知識的困境。」

更不用說，「從我的年紀來講，再幹二十年也正常，如果你的心態是退休，待在這裡也不舒服，因為整天被我盯。」

台師大科技應用與人力資源發展系教授孫弘岳指出，台灣AI轉型慢，甚至失敗，原因就是大部分老闆年紀大了，想安全下莊，所以害怕承擔風險。

夏綾那坦承，臭味滾能靠AI取代全公司二○％人力，跟公司僅四十餘人有關，「鐵達尼號想轉向，必須要更大的動作，但我就一艘小艇，速度得夠快，不然就會被浪沖走。」

公司規模小，老闆對各項任務的掌握度就高，再加上夏綾那又是自己創業，一手建立了工作流程，所以當要導入AI，她不須叫動員工，只要自己跳下來即可。

「我這裡連IT人都沒有耶，我什麼都沒有，那我怎麼辦？我也不能自我放棄啊，不能自我放棄，我只好去學啊。」夏綾那下定決心。

因此，在生成式AI面世後，她就經常往返台北上課，並從公司找不到人的崗位，去實驗成果。

比如客服部門原需兩到三人才能正常營運，但一旦遇到難以回應的客訴，還是得找老闆。臭味滾並非沒有訓練手冊，但厚厚一本根本沒人願意翻閱。夏綾那就拿NotebookLM來做訓練手冊，讓員工只要搜尋就能找到答案，如今客服部門只需要一人。

「以前我們一定要找一個會Excel的人，寫函數什麼的……，但現在GPT出來，人人都是Excel大師。」夏綾那解釋，這只是AI最微不足道的功能，行銷、財務、IT，以前需要專業人才的領域，現在即使是小白，只要AI在手，都能玩轉，解決傳產找不到工程師、高學經歷人才的問題。

把三成工作拆分成最小單位

Google台灣前董事總經理簡立峰指出，過去對人才的定義是懂多少，但未來，懂多少不再重要，因為AI一定更懂，該怎麼跳脫懂，變出創新，才是員工的新工作。

如今，臭味滾的組織架構，名目上依舊是金字塔，但實際上卻逐漸往「球形」發展，「人資一定會處理好本質工作，但AI輔助太多，所以她有時間去碰觸一直以來感興趣的行銷，」夏綾那以唯一一位人資主管為例。

想讓公司變成球形，就必須把每個職位、每個任務做拆分，「麥當勞的廁所，不是有很多勾勾表嗎，換衛生紙、洗手台等。」夏綾那解釋，當工作定義明確，不同人下的指令，才會讓AI產出一樣的結果。

目前臭味滾約有三成工作做到完全拆分，看似不多，但已讓它不再需要找系統工程師、數據分析師，連客服、財務和行銷人員的需求都大幅下降，僅增加業務。營收也從導入AI前的一億四千萬元，成長至去年的一億七千萬元。

夏綾那坦白，若公司規模在八十人以上，臭味滾的模式或許就無法適用，但她也質疑：「真的需要這麼多員工嗎？」

AI出現，破壞了許多常識，若還套用過往經驗，AI便難以帶來成長。臭味滾的轉型會順利，除了她身先士卒之外，另一大原因就是她沒有被知識、經驗綁架，所以才能跳脫框架，實驗出自己的模式。

換言之，若你也能跳脫框架，或許也能找到最適合自己公司的AI模式。

你也用AI提高企業競爭力嗎？

報名商周【AI創新百強】徵件，加入AI創局者行列！

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

新光三越台中店王復業，一個驚人數字看：停業7個月為何客人都沒跑

每天下班後只花1小時，他摸出打造第二收入的公式

他靠這5招，把一家三口每月伙食費壓在1萬內