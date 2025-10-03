迎戰蘋果2萬元筆電！手機霸主高通為何押寶AI PC

【文●邱品蓉】

「一台電腦的利潤其實不高，只有四％而已。」高通行銷長麥塊爾（Don McGuire）說。但這個毛利低、競爭激烈的紅海市場，卻讓手機晶片霸主高通在近年傾盡全力投入。

因為這對他們而言，不只是生意，更是場必須加入的賽局。

根據研調機構Counterpoint，高通仍是全球安卓旗艦手機晶片霸主，去年市占率近六成。雖穩坐龍頭，但執行長安蒙（Cristiano Amon）眼前卻正迎來一場難以迴避的危機。

近年，手機市場成長力道疲軟，高通的大客戶小米、三星也都投入自主晶片研發；更致命的是，該公司可能在兩年後出現一個營收大窟窿：過去占營收約一七％、約六十億美元的蘋果訂單，將在二○二七年完全消失！

不只客戶開始自主研發晶片

蘋果訂單2年後也不保

長久以來，蘋果都是高通手機數據機晶片的大客戶，但自二○一九年蘋果購併英特爾手機數據機業務後，便積極自主研發，將在兩年後完全採用自家晶片。

種種警訊讓高通充滿危機意識，近年積極在物聯網、車用等其他終端布局。只是，這些產品雖也開始貢獻營收，速度卻相對緩慢。例如車用晶片最近一季營收貢獻約九億八千萬美元，僅占本季營收約九％，雖然長期是門好生意，但無法短期看見回報。

因此，他們將目光集中到充滿潛力、迭代快速的領域——AI PC。法說會上，安蒙充滿信心表示：「高通的電腦晶片平台Snapdragon X Elite，是各家電腦廠的AI PC首選，AI會成為強大的驅動力。」

這番宣示雖極具野心，但路並不好走，因為市場早已被既有的遊戲規則牢牢掌控。

電腦市場長年被英特爾加上微軟的「Wintel」組合宰制，至今市占仍高達七成。

做為後進者的高通，雖然以有別於英特爾、強調更低耗能的晶片架構Arm突圍。不過在這條賽道上，也早有蘋果卡位，前幾年該公司自研的Arm架構晶片搭載在Mac筆電後，成功以「使用一整天免充電」為號召，吸引大批消費者跳入蘋果懷抱，市占率已升到九．五％。

而且，對手更狠的殺招，眼看就要到來。市場盛傳，明年蘋果可能推出新台幣兩萬元的平價機種，恐怕會有更多消費者倒向蘋果。Omdia資深首席分析師林信良指出，蘋果的生態黏性極強，一旦用戶進了蘋果系統，所有裝置被綁進去後，幾乎不可能回頭。

不再用難懂的技術語言

改靠簡單一句話打動Z世代

一方面，對手很可能推低價機種把更多消費者圈進生態系；另一方面，兩年後又有逼近兩成的營收缺口要補。

在斷崖逼近前，高通得先逼自己轉變思維。

為了搶時間，高通火力全開，在短短十五個月內連推高、中、低階產品，並喊出二○二九年拿下電腦一二％市占目標，超越蘋果。

但自去年出貨以來，高通電腦市占率仍不到三％。麥塊爾坦言，去年主打微軟AI助理Copilot的策略失誤，「我們發現AI對一般消費者來說太抽象了，必須是更實際的東西，才會真的打動人心。」

這間過去總跟手機品牌、車廠等開發者接觸的巨人，得重新彎腰學習認識消費者，改變行銷策略。

過去在手機時代，高通往往談的是晶片效能、功耗與算力，與一般人相當遙遠。

但現在，針對年輕Alpha世代學生，他們不再講艱澀的技術規格，而是換上一句直白口號：「沒充電器，沒問題」，用最直接的語言訴求續航力。

又譬如，他們鎖定對新科技好奇的「先驅者」。麥塊爾形容：「這群人大多來自Z世代，自認是創作者，在社群平台上高度活躍。」為抓住他們，高通不再只談硬邦邦的效能，而是搬出更貼近生活的合作案例。例如支援Yamaha音樂創作軟體、遊戲大廠雷蛇的電競周邊合作，要讓人很直觀的感受，高通電腦生態系已經能支撐創作的需求。

甚至就連電腦上的貼紙，他們都改以更吸睛的金邊來凸顯高級感。每個細節的調整，都只為能更靠近消費者。

為此，高通也組建百人規模的「Go to Market」團隊，專責市場推廣。這類團隊在英特爾、超微早已存在，但對習慣與企業打交道的高通而言，終端市場的行銷DNA仍須從零開始：人才、工具、甚至市場語言，都得現學現用。

麥塊爾坦言，這是一場學習之旅，他們還在摸索如何打造出屬於自己的市場風格。

在手機時代，高通憑藉技術優勢即可穩坐龍頭；但在電腦市場，光有技術遠遠不夠。真正的考驗，是這個工程師文化濃厚的公司，能否快速學會用消費者的語言重塑自己與世界的關係。轉型從來就不只是產品線的擴張，而是一場轉換心智的修煉。

