它的產品下海底、上太空 萊德「特種部隊術」衝六成毛利率

低軌衛星通訊在俄烏戰爭中一戰成名，不僅突破戰地瓶頸，更克服天災與海底光纜遭破壞的限制，成為全球通訊的新希望，隨著發射量急遽攀升，市場成長速度直逼AI與5G。

然而，鮮少人知曉，這場通訊革命的背後，竟仰賴一枚僅僅六公分的光纖雷射被動元件，微小得幾乎可以藏進掌心。目前全球僅有三家企業能供應此關鍵元件，其中一家正是來自台灣的萊德光電，全球四大衛星營運商已有兩家是它的客戶。

萊德憑什麼成為太空通訊的黑馬，它的崛起正是全球面對紅色供應鏈低價搶市時的解方：企業版的特種部隊突圍術。

網路泡沫，一度恐撐不下去

一九九九年，曾在中科院研究光通訊的萊德執行長沈培生，在大股東環隆科技支持下成立萊德，總部設在西雅圖。當時網路興起，需大量布建傳輸更快的光纖，帶動光通訊產業風生水起，憑藉團隊的研發能力，半年內就推出光通訊元件生產設備，提供連帶技術與顧問的服務，創業隔年便實現獲利。

好景不常，二○○○年的網路泡沫化重創光通訊產業，「我們前兩年都賺錢，也沒注意，直到○三年才發現不對勁！」沈培生回憶，客戶紛紛受創，市場急凍，萊德在美國的銷售受阻，公司也不得不從六十人裁至三十五人。

「一度以為要撐不下去。」沈培生選擇回台募資，在演講中坦承產業寒冬，但他堅信利基型產品仍有生機，成功吸引台中磐石會成員投資，包括宏全、喬福等企業主與二代，後來和碩旗下華瑋投資也成第二大股東。

○六年，萊德逆勢推出新品光纖檢測儀，因為能把尺寸做到同業的二分之一、表現還不打折，被美國太空總署（NASA）採用，這項產品一度做到年營收五百萬美元，讓萊德從蕭條中重新獲利。

但有些產品運氣就沒有這麼好，比如，萊德在智慧照明事業中曾押寶LED，卻在中國大舉進入後迅速崩盤。沈培生形容，當時萊德開始學著當「特種部隊」，「當你到一個地方，環境不如預期、敵人出乎意料，你就得隨機應變，保持彈性。」他果斷轉型，將原本的賠錢貨轉化為小金雞。

某次，一家石油公司委託萊德開發可置於海底的光纖感測器，用以描繪海底結構、判斷石油與岩層分布。後來甚至有客戶要求在沙漠中使用這項技術。「我們的元件原本是放在冷氣房裡的！」沈培生笑說。儘管挑戰重重，團隊仍依客戶需求重新設計，完成任務。

一○年左右，中國光通訊產業崛起，市場陷入激烈的價格血戰。面對紅色供應鏈的壓境，沈培生選擇不與其正面交鋒，而是轉向高功率光纖雷射元件與智慧照明產品。他的目標是成為客戶眼中的「特種部隊」，專解最難的問題。

比如，NASA發現德州海邊有海龜上岸產卵，希望萊德研發「琥珀色」的燈，降低光害對母龜的影響。沈培生馬上調動資源，滿足客戶特殊需求，「有時候你大概知道這是賠錢的生意，但只要能建立客戶的信任，最難的問題他們就會找你，如此生意才會長久。」

「麻煩生意」打開太空市場

這種「敢接、敢改」的形象，為萊德打開了太空市場的大門。二一年，一家全球知名衛星營運商先是向萊德採購光纖雷射元件，某天卻打電話告訴萊德元件燒掉了，沈培生親自與對方討論，才發現對方將元件直接送上太空，那並非原始設計所能承受的環境，需要他幫忙解決上太空的難題。

沈培生指出，一般光通訊元件傳輸功耗大約○・一瓦，而衛星雷射元件要求的傳輸功耗則是十瓦，相當於百倍挑戰；而且太空屬於真空環境，沒有空氣對流，怎麼讓元件散熱，成了最大難題。

不僅材料、膠水要重新挑選，點膠位置、散熱結構也需特別設計，更別提上太空的元件，一定得抗輻射、耐溫差。每一次設計修改，往往需耗時三個月，動輒二、三十次實驗，這些大廠避之唯恐不及的「麻煩生意」，卻成了萊德敲開太空市場的敲門磚。

萊德薄膜濾光片供應商統新光訊總經理魏敬易印象深刻，「當其他客戶都要求鍍膜層只要一百層，萊德卻要兩百層；別人濾光片規格是承受十瓦的雷射能量、他們就要求二十瓦。」他說，「萊德總是最早來問，而且要求總是比別人高。」

這些近乎苛刻的規格，並非為了炫技，而是為了解決客戶最棘手的問題，萊德的產品多屬客製化，雖然營收規模不大，毛利率卻超過六成，遠高於多數同業。這也證明：技術走在前面，才不容易被取代。不過本土法人提醒，萊德技術生產重鎮仍在中國，要留意地緣政治風險。

特種部隊往往面臨惡劣又不穩定的環境，隨機應變、保持彈性，是精兵突圍的關鍵。企業亦然，唯有真正理解客戶需求、願意承擔最難的任務，才能活得漂亮、走得長遠。

