得罪川普，印度股市慘遭大逃殺 「中國加一變美國減一」後市解讀

【文●楊少強】

「基金經理人最不看好的新興市場。」這個稱號屬於印度。從過去股市兩位數漲幅，到近來外資大舉流出，印度資本市場的現狀，反映該國在客戶與尊嚴間的取捨。

自二○二○年以來，印股有三年每年漲逾一○％，但今年以來它只上漲約三％。彭博新聞網今年八月引述數據，海外投資者今年以來已淨拋售價值一百二十七億美元的印度股票。

這反映市場對印度看法在轉變。野村證券分析顯示，今年六月底有六○％的新興市場基金減少印度持股，七月底這個比率上升到七一％。這些投資者正將資金從印度轉移到台灣、中港和韓國。美國銀行今年八月調查，「印度已從基金經理人眼中的亞洲首選，變成了最不看好的市場。」

導火線：川普狠踩莫迪兩腳

印度股市走下神壇，原因之一或許是它從「中國加一」變成「美國減一」。

近年來美國圍堵中國，企業力行「中國加一」，也就是在中國以外建立據點，印度因此接收不少「去中國化」的供應鏈。從手機大廠蘋果，到零售龍頭沃爾瑪，「這反映了美、印在遏制中國實力方面的共同利益。」《經濟學人》如是說。

不過美、印近來卻因幾件事鬧翻，首先是美國總統川普要求印度開放農產品遭拒——《華爾街日報》稱這是印度的紅線；二是川普以印度購買俄國石油為由，對其加徵五○％關稅。

印度總理莫迪堅持國家尊嚴，不但未向美國屈服，還回頭與中國改善關係。今年八月底莫迪赴中參加上海合作組織峰會，與中國國家主席習近平會面，這意味著印度似乎從「中國加一」轉向「美國減一」。《華爾街日報》解讀：「中、印兩國認識到，他們可能需要美國以外的貿易關係，來抵禦（關稅）對本國經濟的嚴重損害。」

中、印兩國乃是產業上、下游關係。印度從中國購買的大部分商品，都是對印度工業關鍵的投入品。據《經濟學人》數據，印度製藥公司約七成的上游化學品依賴中國。印度出口的智慧型手機，也從中國進口大量零件。

表面上看，美國關稅對印度影響不大。和大多數亞洲經濟體相比，印度對商品出口的依賴程度較低；印度出口僅占其GDP（國內生產毛額）二一％ ，而越南則高逾八五％。

同時，川普雖對印度加徵關稅，但一些規模較大的出口產品，例如智慧型手機和藥品，目前暫時在豁免範圍。

但是，印度政府一直希望振興製造業，這關鍵是要依賴美國市場。與美國鬧翻恐怕無助於「印度製造」目標實現。

中國難取代美國大市場

經濟學之父亞當・斯密（Adam Smith）有一個理論「市場大小決定分工程度」——市場越大，分工程度才會越細。所以大城市才有專業的挑夫、麵包師與釀酒匠，小鄉鎮每個人都是身兼多職。「如果市場小，完全致力於一種行業的人，就得不到多少激勵。」亞當・斯密如是說。

同理，如果印度少了美國這個大市場，它就無法養活各種專業人才。如今美國大企業越來越多在印度設立「全球能力中心」，並聘請精通程式設計和金融等領域的印度人才。

《經濟學人》引述數據，去年這些業務在印度創造了六百五十億美元的收入，預計到二○三○年將達到一千億美元左右。假如印度失去美國市場，它享受到的分工專業化好處恐怕有不少將縮水。

即使中國消費潛力龐大，短期內它要取代美國，成為印度主要市場的機會並不大。今年一到七月，中國對印出口金額近人民幣五千六百億元，是它從印度進口金額的逾七倍。這顯示反而是印度市場協助了中國的分工專業化。

同時，誰有替代選擇，誰就有議價能力。美國至今仍是獨一無二的市場，亞洲出口導向型的經濟體，很難找到其他替代選擇，因此川普的關稅才能逼使日、韓等各國讓步。

如今印度堅持尊嚴，不向美國這個大客戶低頭。結果是如今印度面臨的美國五○％關稅，比越南、孟加拉等周遭經濟體高出一大截。

這直接效果就是：那些「去中國化」以避免高關稅的供應鏈，選擇移往印度的誘因會降低。股市的拋售正反映出此舉的代價，印度財經媒體Mint就稱，無法與美國達成友好協議，「印度市場情緒遭到打擊。」

對市場來說，好消息是美、印雙方目前的分歧，並不像是美、中之間那種根本、結構性的衝突，美國和印度合作的好處仍大於代價。

古希臘歷史學家修昔底德說，「共同利益是（雙方合作）最可靠的保證。」未來印度資本市場能否反彈，或許也要視美、印能否在彼此立場間找到平衡點而定。

