到美國蓋竹科3聯盟》家登帶頭赴美拚活下去！一場18個資深創業家的逆襲

談到企業「抱團」，近年電子業最著名例子，就是由晶圓傳輸盒大廠「家登」發起、成員達十八家企業的半導體聯盟，然而，該聯盟的背後，其實藏著一群老創業家們共同尋找新出路的故事。

鏡頭轉到亞利桑那州，美國家登的辦公室。這家在美國註冊的企業，除了持股五一％的最大股東家登外，第二大股東，就是持股四五％、由八家公司組成的「德鑫半導體控股」。

在家登董事長邱銘乾的擘畫，美國家登的角色，是一家廣納八家企業的代理商，這八家企業，就是德鑫半導體的股東們，「美國家登有了他們，就可以從載具這個小的領域，擴充到設備、再到材料。」他指出。

這個布局，顯而易見，就是要在各種成本都高的美國，讓家登更有「活下來」的本錢。

但若進一步探究，德鑫成立的起心動念，你會發現這是一段，邱銘乾替一群「資深」創業家尋覓事業第二春的旅程。

一切源頭，要回到邱銘乾參加十八年的社團：全國創新創業總會。這個成立五十三年、前稱叫青年創業總會的機構，每年都會選出十到十二位的創業楷模，像邱銘乾自己，就是第三十屆創業楷模，目前則擔任該組織的總會長。

這是一個成員間連結極強的組織，「你看這個聚寶盆，就是我（創業楷模）同學送的，」他說，該組織成員人數超越四百人，還分北中南三區，「大家甚至連彼此的二代也很熟。」

只是，在過去，由於每屆楷模來自各行業，儘管彼此感情好，但這些創業家們在商業的合作空間並不多，直到新冠疫情、約莫四年前，發生了改變。

催生者，就是邱銘乾。「我跟大家說，是不是能把班跟班（每屆楷模）很好的連結，更上一層樓，幫助彼此的事業，讓大家變成同一個產業。」而這個產業，就是他最擅長、也是許多傳產嚮往的——半導體。

一句「你做什麼的」開啟合作

於是，他在創業總會下，成立半導體聯盟，號召三十多位楷模加入，「每一家公司剛進來就要講，『我在做什麼？我可以做什麼？』讓大家思考，『他的資源可以怎麼跟我合作？』」

第一個成功跨業的個案，是耐特。這家產品多用在辦公桌椅、手工具的複合材料業者，有一天，耐特董事長陳勳森與邱銘乾一起參與創業總會的高爾夫球活動，「你們公司是做什麼？」「我做複合材料！」兩人在球車上就這麼聊起來。

當時的家登正陷入與同業英特格的官司，對方更施壓雙方共同的塑料供應商、不准出貨給家登，「也許他的材料，能做我的產品？」面對斷料危機的他，靈機一動。

不久，邱銘乾來到耐特位於彰化的工廠，「我跟陳董講，你現有的設備如果要做半導體，大概再做十年也做不進來，除非你投資，」陳勳森問他要投資多少錢？「三千萬，可以試看看，成功你再加碼。」

但他接著說，「不過你要有決心，因為我們從副總、研發主管，對品質都會很挑剔，如果你認為都是他們搞你，這三千萬鐵定浪費，」他告訴陳勳森，只要有決心，「我們幫你debug（除錯）到好為止，只是你要有耐心。」

歷經半年的打磨，耐特不僅獲得家登認證、進入半導體業的大門，家登更因為耐特為其客製化的複合材料，打敗對手英特格。

另一個例子，是共享自行車Ubike供應鏈、電子支付設備商「微程式」。

電子支付與半導 體，看似沒有相關，但邱銘乾看到的是，微程式的核心技術，是電動控制，而自家子公司家碩的設備裡，有一個叫「微流量控制器」的關鍵零組件，長年都被日商壟斷，且單價不菲，「它的核心技術就是電子控制。」

往年家登採購該零組件，金額達一億元。他認為，同樣的零組件，若由台商、譬如微程式製作，單價有機會減少四成。

邱銘乾於是向微程式董事長吳騰彥，提出一項提議，「吳老闆，我給你五百萬元的研發補助費，不過，我有要求，你第一個樣品研發出來，我給你兩百萬元，等到你被我的客戶認證後，我再給你三百萬元。」

他的思考是，「我要的，就是省下四成的採購費用，你想想，如果一年降四成，就省四千萬元，算下來，五百萬元也不算什麼！」目前這項零組件不僅已開發成功，並且正在接受家碩的最大客戶認證。

這個半導體聯盟，後來離開創業總會的架構，成立了德鑫與德鑫貳兩家控股公司。為什麼業者間的關係可以不斷升級、成員越來越多？關鍵，就在於這些創業家，原本在社團裡的「友誼」，及對楷模身分的「榮譽」。

「當面臨衝突，我們都會想，如果這件事做不成，我在新創圈就不用混了！」邱銘乾說，情感與榮譽，是他協調成員讓利時，最好溝通基石，「有些聯盟遇到深層利益、必須做取捨時，就沒辦法運作，就是因為他們沒有友誼。」

