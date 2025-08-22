莫德納、勃肯鞋背後神秘資金！220歲瑞士百達怎幫富豪用時間賺錢

【文●陳慶徽】

你知道嗎？富豪要富過三代，他們玩的不是金融商品，而是一場耐心卡位戰。

卡贏了，就是數倍報酬。當你以為財富是各種金融商品累積出來時，商周踏入歐洲財富管理重鎮瑞士，揭開你不知道的富人圈一景。

走進瑞士日內瓦的瑞士百達銀行，這家歷史長達二百二十年，也是歐洲管理資產規模最大的未上市金融機構內，竟然藏著一間由米其林一星廚師領軍的餐廳，而這餐廳不對外開放，只給受邀請的銀行客戶與重要合作夥伴。

這只是他們讓有錢客戶埋單的基本配備，要成為他們的客戶，資產門檻為五百萬瑞士法郎（約合新台幣一億八千六百一十萬元）。

用私募股權投資，賺耐心財

百達財富管理全球慈善事業服務主管柯睿思（Christoph Courth）點出，在一般人認知中，財富管理工作似乎就是替富人管理財富，但他們是在管理「成為富有所代表的意涵」。

有錢人最關心的是，如何把財富持續累積到後代，及期盼與未來子孫一起達成什麼樣的成就。

富豪怎麼把財富留下來？耕耘耐心財，是關鍵字。

他們不只是投資理財商品與股票，還會布局未來有機會更賺錢的公司。

私募股權投資，通常指的是在早期投資未上市公司，或是把已上市公司私有化，經過重整、提升公司價值後，再高價出售，抑或是重新上市，賺取價差的行為。

與一般股票交易可以每日、甚至每秒都可以買進或賣出的「快錢」不同，私募股權投資案不僅每案交易金額更為龐大，投資期間動輒長達數年，考驗眼光耐心，還要有「門道」。

以該行有參與共同投資的私募標的——德國品牌勃肯鞋收購案為例，這個由精品集團LVMH所支持的私募股權公司L Catterton主導的投資案，最終經重整，在兩年多後重新上市，市值翻了近一倍。根據瑞士百達透露，這筆投資案為投資人賺進超過兩倍的報酬。

除此之外，包含以mRNA疫苗技術為名的莫德納、中國外送平台美團，都是他們參與標的。

為何瑞士百達可以替客戶爭取到這些投資機會？他們很早就以共同投資的角色，參與大型私募基金的投資案。做為可為案件帶來高淨值人士資金的銀行，他們相對有機會得到大型私募基金的諮詢委員會席次，比起單純提供資金者，他們與案件最大投資股東的關係更為緊密，也更容易拿到有潛力的投資案。

富豪圈自己早已形成生態系，搶先辨別出有前景的獨角獸。

如目前共享經濟的代表企業Airbnb與Uber，在上市前都有獲得這類資金投資。

摩根大通（以下簡稱小摩）二○二四年的家族辦公室報告顯示，私募股權的投資，在該報告所訪談的一百九十個家族辦公室中，是最常見的持有資產，勝過於公開發行的股票。

但，要服務好有耐心的富人，也需要代價。

與客戶綑綁利益創長期關係

「客戶來到我們這裡，希望能建立一段跨世代的長期關係。」百達家族中第九代，擔任瑞士百達管理合夥人職位的百達朗（François Pictet）說，公司沒上市，沒有外部股東會要求每季都要繳出亮眼財報數字，他們才得以專注服務客戶。

為此，包含百達朗在內的七位合夥人，在晉升合夥人時，都需要從現任合夥人中依照帳面價值購買公司股份。換句話說，合夥人、公司與客戶的利益，會綁得很緊。

百達朗曾在專訪中向我們指出，與他身後背負的兩百多年銀行歷史相比，以二十年做為時間的單位，都宛如相對的短期思維。

一般人做價格的買賣，但有錢人還懂得更早去探詢具長期價值的機會，藉此賺到未來。

時間，是最好的複利，正被頂級富人圈貫徹執行。

