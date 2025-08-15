一個基金經理人成美國稀土救星 他靠「地緣政治溢價」股價狂飆3倍

【文●曹博凱】

川普掀起的對等關稅風暴暫告一段落。當世界進入高關稅時代，企業獲利不易，一些產業卻靠著「地緣政治溢價」（Geopolitical Risk Premium）效應，加速崛起。

兩千萬美元的豪賭

他救下美國唯一運作稀土場

稀土是最新的例證。八年前，MP Materials創辦人利廷斯基（James Litinsky）的一場豪賭，讓一座破產的礦場如今成為美國突破中國稀土壟斷的唯一解答，還接連拿下美國國防部和蘋果的大單，今年以來其股價已上漲逾三倍。

利廷斯基沒有礦業背景，而是出身金融界，他創辦的對沖基金曾買進加州芒廷帕斯礦山（Mountain Pass）所屬公司Molycorp所發行的垃圾債券。

芒廷帕斯礦山在一九六○至八○年代曾是全球最大的稀土礦場，高峰時約供應全球七成的稀土。Molycorp因不堪跟中國打價格戰，連年虧損下，在二○一五年聲請破產。利廷斯基不想放棄這座美國唯一在運作的稀土礦場，他開始領導團隊，介入其破產程序。

「當時芒廷帕斯礦山處於閒置，整座礦場只有八名員工，而且即將永久失去開採許可，」他在一次訪談中提及：「就像電影場景一樣，我們幾乎是在最後一刻緊急注入了數百萬美元，確保礦場不會關閉。沒有人相信美國還能夠再跟中國競爭（稀土），沒人相信，除了我們。」

最終，利廷斯基和他的團隊在二○一七年，以僅僅兩千零五十萬美元就完成收購。但這可說是一步險棋，畢竟那時，川普才剛開始第一任期不久，美中競爭尚未白熱化，稀土依賴中國並不被當回事。

MP Materials的目標，是要在美國本土重建一條完整稀土產業鏈，從源頭的礦石一路做到附加價值最高的終端磁鐵產品。

起初，礦場的運營仍非常困難，利廷斯基表示，公司在最初前幾年幾乎每天都在破產邊緣；利廷斯基甚至與中國稀土公司盛和資源合作，將開採的礦石運到中國加工，以此換取現金流，度過草創期。

之後，該公司成功建立自己的分離廠，尤其是提煉出最關鍵的永久磁鐵原料「釹鐠（NdPr）氧化物」，並在德州沃斯堡（Fort Worth）設置加工廠，將稀土原料製造成磁鐵。這一切到今年一月才完成，象徵美國終於在本土有了完整稀土產業鏈的雛形。

打造完整稀土供應鏈

美國防部甘願掏兩倍價採購

一切努力，到今年七月終於兌現價值所在。美國國防部宣布將投資該公司四億美元，持有一五％股票，成為最大股東。

美國國防部還承諾，將承購該公司第二座磁鐵製造廠未來十年的所有產能，不僅如此，還設定了每公斤一百一十美元的釹鐠氧化物價格下限；這幾乎比中國主導的市場價格高出一倍，以確保該公司不會再和前東家一樣，被價格傾銷戰擊垮。

緊接在國防部大單的幾天之後，蘋果也和MP Materials簽署價值五億美元的供應協議，將以回收稀土的方式，為蘋果提供稀土磁鐵。

靠本土生產獲得信任，藉此接連獲得訂單，還能拿到高於市場的價格，這就是所謂的「地緣政治溢價」。

其實，MP Materials的財務狀況並不突出，今年第一季財報顯示，它的毛利率大約只有五％，截至三月底為止年虧一億多美元。但「掌控美國最大稀土礦場以及唯一永久磁鐵供應鏈」這樣的地位，仍讓市場相當看好。該公司市值已突破一百三十億美元，等於八年前兩千零五十萬美元的投資收購，如今價值增加逾六百倍。

同樣的邏輯，也正在半導體業上演。超微（AMD）執行長蘇姿丰在七月下旬透露，台積電亞利桑那廠的晶片，成本比台灣生產高出約五％至二○％。然而，新廠的訂單依舊全滿，客戶包括蘋果、超微、高通、博通及輝達等國際巨頭。

一家台灣研究機構的高層對商周透露，「美國國防部本來有在台積電下單，而未來這部分的訂單，也會轉移到台積電的亞利桑那新廠。」

還有醫藥產業，自新冠疫情以來，美國政府一直在推動政策刺激藥廠回本土生產，一些台灣藥廠和台積電一樣，早已提早動身。例如今年第一季，主做藥品代工服務的生技股獲利王保瑞集團，去年接連收購美國三個生產基地。當川普在七月初威脅要對進口藥品課徵二○○％關稅時，美國醫藥大廠紛紛應聲大跌，提早布局的保瑞，股價則一度觸及漲停。

以上這些例子，都揭示了市場對「安全」與「信任」的強烈渴求。對外國製造商來說，哪怕赴美投資不合成本效益，依舊有機會透過「地緣政治溢價」來彌補。

過去，企業追求的是最低成本與最高效率；但在今天，一個安全可控的供應鏈本身就是一種極具價值的產品，這也正在影響著投資市場。

