在工業縣種出比日本貴的米！他和700稻農攻進21國、米其林餐廳

【文●游羽棠】

從台中烏日出發，歷經一小時車程，高樓市景逐漸褪去，取而代之的是，大塊拼接的綠色稻田在眼前展開——這是彰化二林，台灣最大的越光米產地。

來到冒著綠色新芽的稻田旁，一名八旬老伯做完農事，熟練的舉起手機拍照，「剛施完肥，要記錄一下啦！」他笑說，這是糧商米屋智農讓他養成的習慣。

「科技管理，讓我們從放牛班變成資優生！」米屋智農創辦人暨董事長陳肇浩解釋，他與七百多位農民合作種植越光米，結合科技力，打造量穩質精的平價好貨。

稻米產自工業大縣，被污名化

先征戰海外，有日本背書再反攻回台

它旗下的大橋米，是台灣拿過最多次包裝米獎項的品牌，獲米其林餐廳採用。但它不只做精品生意，亦有實惠產品線，每公斤越光米單價只比美國米高出二十元，讓看重成本的連鎖餐飲集團長期採用。

餐飲龍頭王品三度表揚它為績優供應商，旗下半數品牌指名使用；連鎖日式定食大戶屋，則因為白飯擁護者眾，還專門為它推出包裝米銷售。

在海外，它進軍香港市場，該品牌越光米能賣得比日本米還貴，依然暢銷二十年，近年更打進全球二十一國市場。

「剛開始是因為不甘心，」身為糧商二代的陳肇浩坦言，彰化是全台稻作面積最大的縣市，占整體兩成，「大家以為彰化只是工業縣，對農產品有刻板印象。」

東部好山好水的形象深植人心，當地米定價能比西部高出兩成。相形之下，即使是台灣人熟知的優良品種，長在這塊背負污名的土地上，就讓品牌路注定顛簸。

「我們是從逆境誕生的品牌，」陳肇浩回想，台灣市場有疑慮，就從海外打起。

它定期檢驗土壤與水質，是台灣最早推動產銷履歷、最早建立專區管理的業者，二○○七年就打進英國的日商超市。有了重視食安、口味挑剔的日本客戶背書，讓該品牌成功反攻回台，「別人看不起你的時候，就拿出成績說服。」

回到台灣，市面上早有許多形象佳、報價比它低的品牌，該如何勝出？

靠科技精準控制，穩住產量、品質

具備長期供貨底氣，獲連鎖業者訂單

關鍵在它從根本解決台灣米痛點，端出量穩質精的解決方案。

台灣耕地破碎，許多品牌受限於此，規模很小。即使品牌業者有心邀集數百位農民契作，指定品種、要求種植方法，卻苦於每位農民認知不同，品質參差不齊。

「我們有七百多位農民，但是東西很一致，」陳肇浩驕傲的說，他從育種就掌握稻米基因，接著在田間設置感測器，訓練農民用手機拍下每個種植步驟，輔以AI分析，「用影像辨識去判斷稻米生長進度，搭配氣候資料、品種特性，」能評估施肥量，也安排每塊稻田最好的收成時機，讓每粒米都能在一致狀態下銷售。

他舉例，近年氣候變遷，讓越光米的種植與採收，比農民循節氣經驗判斷，晚了兩週，產出品質就證明數據決策的重要性。

台大農經系特聘教授陳郁蕙觀察，「米屋強項是用智慧農業，落實契作的生產管理。」精準控制，吸引許多想大量種植的新興米種米商，找上該品牌合作。

它建立科技決策，是深刻理解現有稻米產業模式的局限，徹底解決量少、品質不穩的困境。

例如，成功與連鎖餐飲業者合作，雖能一口氣收穫大訂單，確保稻米出海口，但也有風險，「對方要求固定價，市場波動是由我們承擔啊。」陳肇浩認為，精準管理下，他有底氣長期供貨，如今與多家連鎖業者合作超過十年。

面對進口米強勢叩關，同業追求量少質精的金字塔頂端生意，他卻不然，「我的競爭力在穩定，用品牌打天下。」

陳肇浩更直言，「農業的競爭力不是靠政策保護，要靠你自己爭氣！」曾經，他只能仰望日本米業，二十年過去，他已與之比肩，並把台灣米賣進二十一國，靠著穩定好品質，在香港市場站穩腳步，甚至賣得比日本米更貴。

「我相信能掌握細節，從源頭做起，才是農業的王道，」他自信道出，每次危機都是轉機。就連米業模範生日本都缺糧， 只要願意持續進步，就有彎道超車機會。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

不是咖啡、也不是午睡！27秒「微休息」快速恢復疲勞和腦力

巴菲特的「最無聊」投資法，小白靠它打敗9成專業投資人

AI會使你變下流白領？2種人準備加薪又搶手，未來職場升級地圖揭密