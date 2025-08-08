快訊

「歷史性壯舉」變烏龍？15%不是最終關稅是加徵 日輿論轟：遇詐騙集團

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

比「好看」更重要的事 作家盧怡安的家庭料理哲學

聽新聞
0:00 / 0:00

一杯紅茶，藏著沒說出口的愛 黃路梓茵與運將老爸的陪伴練習

聯合新聞網／ 商業周刊
為了逗笑拍照僵硬的父親（左），金鐘獎得主Lulu（右）使出渾身解數搞笑：「這不見得比當主持人輕鬆耶，爸！」。商業周刊提供
為了逗笑拍照僵硬的父親（左），金鐘獎得主Lulu（右）使出渾身解數搞笑：「這不見得比當主持人輕鬆耶，爸！」。商業周刊提供

【文●鄭郁萌】

《膠囊時光》探討親子關係，父親節前夕，透過這對父女的故事，提醒飛得很遠的你回頭看看，身後的父親需要什麼？

首映會紅毯上，鎂光燈閃個不停。其中一集主角、知名主持人黃路梓茵（Lulu）的金髮和開朗笑容，讓現場亮了起來。她卻特意退後一步，記者靠近，她就把父親黃路家翔往前推：「他才是主角啦！」

父親靦腆面對鎂光燈，話到嘴邊又吞回去，Lulu立刻補上笑語。那幕是父女多年來的縮影：父親總在背後守護；如今女兒飛遠又折返，在第一線接住父親的緊張。

母親的形象簡單而直接：照顧、日夜陪伴；但父親話少，不太說「我愛你」，只用接送、付帳單表達愛。成年後，該怎麼靠近？

為女兒安全改行開計程車

黃路家翔原是海軍陸戰隊士官長，孩子出生後，考量職業軍人會隨部隊調動，他脫下軍服改行開車；出身台中松鶴部落的他，想讓孩子受好教育，搬進市區。一九九二年發生健康幼稚園火燒車事件，他擔心女兒的安全，後來乾脆轉行開娃娃車；等女兒漸長，天天開計程車送她們上學。

「我在山上長大，沒把書讀好，想給孩子安全快樂、好好讀書的環境；孩子去哪，我就在哪。」黃路家翔說話聲音不大，幾十年來，他的人生在車裡度過，出門早、回家晚，每天早上卻永遠準時停在門口。

「我一直覺得我爸開計程車很驕傲！」Lulu從不避諱談父親的職業，國中英文課，老師問大家怎麼上學，同學回答「I go to school by bus」、「by bicycle」，只有她說：「I go to school by taxi.」，同學都好羨慕。

計程車司機工作時間彈性，黃路家翔常背著V8攝影機，拍遍兩個女兒的學校活動。「校慶、運動會一定到，連班上分組表演他也拍，同學都叫他『小玉的爸爸』（編按：卡通《櫻桃小丸子》角色），」Lulu說。

全家人到墾丁玩卻遇到颱風，Lulu就演快被吹走的記者：「目前的風勢，可說是十分強勁……。」妹妹演受訪遊客，媽媽當助理，父親笑著拍攝。

「不管遇到多掃興的事，全家一起就開心。」她從小習慣鏡頭，臨場反應也在小劇場裡練出來。如今的Lulu能演、能唱、能主持，不到三十歲獨自擔綱金曲獎典禮，是台灣最被看好的新生代主持人，外界說她的親和力與幽默是天生的，她卻搖頭：「不是天生，是爸爸拍出來的。」

孩子長大了，父親也老了。逢年過節，只能在電視螢幕上看到主持跨年節目的女兒。

Lulu也曾自問：「爸爸一直是我的後援部隊，但是我能做什麼呢？」

陪伴，從「問問題」開始

這也是許多成年子女的疑問：父母給了我們一切，成年後，我們該怎麼表達愛？

當父女倆受邀拍攝《膠囊時光》，導演沈可尚問她：「想知道父親什麼事？」她回答：「很無聊的事，我想問他，到底想喝什麼飲料？」

「譬如去餐廳，他到底想喝芭樂汁還是柳橙汁？他永遠說，妳媽媽喝什麼我就喝。」

「這不無聊，我們就拍這個。」沈可尚說：「亞洲父親常忘記自己是獨立個體；而子女也忘了，父親除了是父親，還是個有喜好、有夢想的人。」

於是Lulu在片中反覆追問：「爸，你想喝什麼，紅茶還是綠茶？大珍珠還是小珍珠？甜度和冰塊呢？」父親一開始說「都可以」，逼急了，才吐出一點想法。黃路家翔笑說：「以前是真的沒想過。」

這些看似「無聊」的問題，開了一扇窗。木訥的父親練習說，女兒也認真聽。就像當年，父親一路拍攝著女兒，陪她學會說話，只是現在角色反了過來。

新的對話，慢慢拼出親子關係新地圖：一邊是女兒能給的，一邊是父親想要的；中間的交集，就是最舒服的相處方式。

「我無法複製爸爸的方式，我天性無法做後援，但是我可以替他開路，」女兒說。

不能常見面，但可以固定一年一次旅遊；不能陪過年，但能一起過父親、母親節、生日，她邀爸媽到金鐘、金曲獎典禮，把無法回家的日子，轉變成父母參與的時刻。

黃路家翔也在學著適應回復成自己。「她一直問，我覺得好笑也有點感動；原來要講出來，她們才知道。」

「他現在會主動說：『我想去夏威夷、生日送我Switch就好』，」Lulu扮了個鬼臉：「嚇死我，現在都不敢問了。好好好，我去買。」

Lulu與父親的故事，是一段關於愛與陪伴的練習。孝順，不必複製；愛，也不該到人生最後才說出口。它可能是一杯「大珍珠、半糖、少冰」的紅茶，可以是每年一次的旅遊，也可以是從今天開始，問出那個最簡單的問題：「爸，你最想去哪裡？」

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

越南生活很好過？真實生活成本曝光：早餐只要10元，這些卻貴到難下手

害怕孤獨死、遺產被充公？單身族必知5件事，讓你幸福的老去

下屬一有情緒，你就內耗？主管學會這樣回話，保護自己不被拖垮

商業周刊

追蹤

相關新聞

一杯紅茶，藏著沒說出口的愛 黃路梓茵與運將老爸的陪伴練習

《膠囊時光》探討親子關係，父親節前夕，透過這對父女的故事，提醒飛得很遠的你回頭看看，身後的父親需要什麼？

助學生考上頂大、老師工作減壓 她打造台灣最受歡迎AI筆記本

Google旗下AI筆記本應用NotebookLM，正在台灣帶起一波使用熱潮。根據官方公告，全球用戶數前十大市場當中，台灣在其列，而且在台灣最瘋這項應用的一群人——是老師們。

川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的位置，還穩得住嗎？

挾近180年經營智慧來台投資！德國光學巨頭蔡司2邏輯選定台灣

三年前的有段時間，德國光學巨頭蔡司（Zeiss）的台灣顯微鏡解決方案總監蔡慧，每到週末就開著車在新竹科學園區裡亂繞，只為了能找到蔡司當時將在台灣設立的首座創新中心落腳地，「我們要的地不大不小，其實很難找。」

被內鬼暗渡陳倉搶光訂單 它靠先用後付翻身大賺半導體錢

林口的華亞科技園區，有一家設備業者，不僅客戶涵蓋上游的晶圓代工大廠、封測霸主日月光，甚至包括鴻海、英業達等下游電子五哥，該公司過去三年累計賺了兩個股本，今年上半年營收四十三億元，更改寫歷史新高。這家公司，就是成立三十六年的德律。

金門高粱聯名全家拚「逆齡」 烈酒大廠為何推史上最淡酒？

以五十八度高粱廣為人知的金門酒廠，為何宣布與全家便利商店聯名，推出一款酒精濃度僅○．五％、公司史上酒味最淡的飲料？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。