助學生考上頂大、老師工作減壓 她打造台灣最受歡迎AI筆記本

【文●陳盈螢】

Google旗下AI筆記本應用NotebookLM，正在台灣帶起一波使用熱潮。根據官方公告，全球用戶數前十大市場當中，台灣在其列，而且在台灣最瘋這項應用的一群人——是老師們。

這次被Google官方點名，台灣最受歡迎的暴紅公開筆記本，是來自曾任教育部地理學科中心種子教師、台中高工前地理老師鄭伉妙。

她的筆記本會受到大量老師歡迎，是因為它能幫助老師們有效解決報獎履歷的煩惱，降低額外準備審查資料的負擔，並能利用參賽，接觸評審和更多老師的創新點子。

甚至，她現在也善用它的「檔案對話」功能，比如用來當模擬面試神器。

模擬面試神器助攻錄取台大

鄭伉妙分享，今年她幫助朋友的小孩成功申請上台大地理系，就是應用NotebookLM的檔案對話功能。她會先將大學科系介紹、教授簡介、學長姐經驗分享、朋友小孩的學習歷程檔案等，統統匯入NotebookLM來源庫，再請AI交叉比對檔案，並角色扮演成教授提問。

自從鄭伉妙的NotebookLM應用方法在教育圈暴紅後，她接到更多研習的邀約，今年上半年已經擔任超過五十場AI研習講師，每場研習多則超過五百名教師參加。但這件事對她的重要意義不在於創造多少流量，而是她想幫大家把時間，放在激發教學創意上。

不僅是她，越來越多老師也開始參與筆記行列。

和ChatGPT這類通用型聊天機器人不同，這個AI筆記本不是以網路上公開材料為基礎回答問題，而是根據使用者挑選的來源資料來回答，「比較有憑有據，」鄭伉妙說。

讓老師從繁瑣行政工作解放

這可以幫助教師們解決過往在教學現場使用AI工具面臨的最大挑戰——AI幻覺。

桃園私立大華高中附設國中部國文老師吳奇是這麼形容NotebookLM的：「它是根據我的domain knowledge（專業知識）生成，可以做為我的第二大腦。」

老師們也正透過它「脫困」。鄭伉妙指出，一○八課綱強調素養導向教學，意思是，現在的老師不只要教學生課本裡的知識，還要教解決真實世界問題的能力。以地理科為例，今年分科測驗，融入關稅政策、棒球賽事等情境，代表老師們需要花更多時間準備跨領域素材，而可以匯入不同檔案類型的NotebookLM就會是好助手。

實際進入教學現場時會發現，老師們課前暖身播放的音檔，有些不是用書商附贈的，而是運用筆記本生成的AI音檔；或有老師也用它製作成小說遊戲，幫助學生提升閱讀興趣。

在教學現場之外，老師們也開始衍伸許多應用與發想。比如說，將AI筆記本當成研習活動的客服機器人。

以鄭伉妙暴紅的筆記本為例，內容看似簡單，卻精準打中老師們無暇準備教案徵選的痛點。因為她觀察，很多老師不報獎，不是因為教學不夠創新，而是要準備書面審查資料很費時。

老師們不僅需要整理教案、學習單，還要把分散在不同網頁的學生成果，全部都彙整起來，並且再根據評選標準撰寫內容；但使用鄭伉妙做的筆記本，老師們只要匯入素材，AI就能自動生成一份大綱。

從全球熱門的公開筆記本來看，一個工具要被很多人使用，不是因為它強大，而是它能真正解決問題，而能先用好它，得先不怕犯錯。

這些先行者老師不像有些人會擔心：「按錯按鈕，筆記本被搞得四不像怎麼辦？」卻忘了，這是免費工具，每個帳號最多能寫一百本，這本寫壞了，刪除就好。「接觸新工具，就算沒有人教，我也會去摸一摸，看看它是幹嘛用的，」鄭伉妙說。

不過，NotebookLM再好用，畢竟只是一個工具，要能真正解決問題，關鍵是使用心態。就像宜蘭中山國小老師林穎俊提醒，無論是哪種AI，都是輔助角色，不要因為它生成快，就讓生成的結果綁架了你的思考，限縮創意。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

越南生活很好過？真實生活成本曝光：早餐只要10元，這些卻貴到難下手

害怕孤獨死、遺產被充公？單身族必知5件事，讓你幸福的老去

下屬一有情緒，你就內耗？主管學會這樣回話，保護自己不被拖垮