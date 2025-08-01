川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

【文●吳美欣】

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的位置，還穩得住嗎？

七月二十四日，美國總統川普罕見親赴聯準會總部，現場瞬間化作一場政治實境秀。他當眾從口袋掏出一份文件，對著鏡頭質疑：「聯準會的整修預算，從二十七億元（美元）飆升到三十一億元。」

畫面切換，鮑爾先是眉頭微皺、搖頭回應，隨後睜大眼睛，一臉難以置信，彷彿在說：「你在說什麼？」他從川普手中接過文件，戴上老花眼鏡，逐行閱讀後反駁：「這裡面還加上了五年前就完工的大樓！」

川普為何一心開除鮑爾？

美債利息爆表＋大而美法案

有記者現場追問川普：「如果這是你主導的建案，會怎麼處理這種預算超支的經理人？」川普直言：「通常我會開除他們。我希望他（鮑爾）能降息，除此之外，我還能說什麼？」

這是近二十年來首度有美國總統親訪聯準會。回顧歷史，總統親臨聯準會的前四次，都是為了祝賀新任主席，這一次卻像是來「督軍」，矛頭直指現任主席。

川普為何如此執著於開除鮑爾？為何甘冒動搖聯準會獨立性的風險，也要迫使其降息？

其中一個關鍵理由，是降低美國龐大債務的融資成本。

高盛近期所出具的報告指出，目前美國債務總額已達三十六兆美元，直逼二戰水準，每年光是付利息就要花近一兆美元，成為第二大政府支出，超過國防跟醫療保險。

加上「大而美法案」在國會闖關成功，《經濟學人》預估，美國政府每年需要支付的利息，從目前占GDP（國內生產毛額）的三％，成長四％至六％，幾乎翻了一倍。

只要利率能降，政府每年就能少付一大筆利息。這筆帳，川普算得精，對聯準會的態度也從喊話變成施壓，手段一波比一波強硬。

再加上，今年是美國國債到期的高峰，有高達九兆二千億美元的國債到期，約占美國市場流通債務總額的三分之一，也接近美國GDP的三成。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，今年正值美國國債到期高峰，無論未來是發行兩年期、五年期或十年期國債，政府壓低舉債成本，但聯準會不降息，舉債成本就會居高不下，「川普怎麼可能不急？」

除了降低融資成本的壓力，更深層的原因則是：川普的經濟戰略核心是圍繞著「製造業回流」與「企業重返美國投資」，再透過減稅刺激內需，雙向推升經濟成長。要達成這個目標，就必須搭配「低利率」和「弱美元」。

大華銀全球短年期投資等級債券基金經理人謝奕騰表示，因為外國企業在美國設廠時，期待的是低利率、弱美元；等到工廠完工、開始出口時，則更需要一個具競爭力的匯率，才能在全球市場與對手一較高下。

要讓美元保持弱勢，聯準會「壓低利率」就是關鍵一環。

川普的終極目標，甚至是將聯邦基準利率壓在一％以內，遠低於當前美國通貨膨脹率與聯準會目標。

一方面壓低利率、一方面課徵關稅，這兩股壓力可能推高通膨，但川普政府的盤算是：只要利率夠低，民眾借貸成本下降，買車、購物壓力減輕，加上減稅政策上路後，民眾可支配所得增加；再結合低利率帶動股市上漲，民眾帳面收入也同步成長，這些效果就有機會抵銷通膨的負面衝擊。

這盤棋若走得順，川普就有可能如願達成兩個目標——讓美國重拾製造業優勢，同時帶動整體經濟成長，一箭雙鵰。

鮑爾走後誰上位？

三位可能人選都是川普粉絲

但若一子錯，就可能滿盤皆輸，變成一場災難，如同一九七○年代尼克森總統向時任聯準會主席伯恩斯（Arthur Burns）施壓，要求快速降息，以刺激經濟，結果釀成前所未有的「停滯性通膨」，也重創了聯準會公信力。

假設鮑爾真的被趕下台，德意志銀行預測，短期的市場動盪難免，美元指數將在一天內下跌三％到四％，並伴隨債券市場的強烈賣壓，十年期、三十年期國債殖利率，將分別上揚○．二和○．五個百分點。

就算鮑爾順利走完任期，新的聯準會主席也會更加「鴿派」，且目前浮上檯面的三個黑馬，幾乎都是「川粉」，可能會更聽從白宮的指示。

謝奕騰則表示，其實新舵手不需要真的降息，只要市場預期這位新人選傾向鴿派、未來可能多次降息，美元就足以轉弱，進而達到刺激經濟的效果。

當前市場對美國降息的預期雖高，但通膨變數仍未消散，長天期國債殖利率易受擾動，難以下行；相對的，短天期國債受惠於政策利率調整，風險相對較低。投研機構 Citrini Research建議「買短賣長」仍會是接下來一段時間內，較為穩健的債券資產配置策略。

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