晶片大神、黃仁勳的AI搶手貨 背後推手都是這家台灣小創投

【文●邱品蓉】

十年前，兩位三十歲上下的青年，在台北瑞光路上一間咖啡店裡碰面。這次會面，催生了創投公司Mesh。

這間公司，成了北美知名AI獨角獸Tenstorrent，及被輝達執行長黃仁勳收購的高精地圖新創DeepMap背後推手。

而其中一位青年，便是Mesh共同創辦人，同時，也是廣達董事長林百里次子──林宇輝。

待過花旗銀行，也進過廣達工作，林宇輝對新創卻始終充滿熱忱。早在二○一○年，他就曾創辦交友網站「愛魅奇」。

雖然，初次創業並未成功，卻成為他二次創業的養分，「那時我就在想，如果我自己不是那匹千里馬，那我可以做個伯樂嗎？」

問題來了，Mesh只是一個初創的小基金，即使背後能連結廣達的資源，但對歐美那些具有潛力、完全不缺人捧錢上門的熱門新創來說，吸引力依然不足。

思考什麼是「台灣才有」

逆風開一家硬體投資創投

「到底有什麼東西是我們有、而別人沒有的呢？」就在林宇輝思考之際，經由朋友介紹，認識了Mesh另一位共同創辦人、台灣初創投資基金KAMIA的創辦人喬國筌。

喬國筌帶領的KAMIA，是以鏈結歐美新創和台灣硬體製造資源為主要特色。

這樣的需求其實一直存在，譬如，曾經有來自矽谷的新創，因為沒有供應鏈相關的知識與資源，為了尋找能提供智慧門鎖螺絲的台灣供應商，就花了半年。

反面來說，台灣硬體大廠，也有和新創的接觸的需求，藉此掌握未來的市場脈動。

而林宇輝想瞄準的，就是以台灣強大的硬體產業為核心，提供新創與供應鏈相關的各種協助。從提供硬體、出貨量、市場需求概況等專業諮詢，到協助媒合新創與供應鏈，藉此接觸更多潛力新創。這樣的想法，與喬國筌不謀而合。

就這樣，兩人即使身處物聯網大爆發、App創業當道的二○一五年，他們仍決定逆風，做一個以「硬體投資」為主要調性的創投。

攤開成績單，Mesh的前兩檔基金，處分率分別達八成和六成。根據知名新創媒體組織Crunchbase統計，一間創投能有近六成的公司出場，就已是不錯成績。

雖然，廣達背景給足Mesh投資硬體的底氣，但，林宇輝深知，這是一頂沉重的王冠，他得比任何人都更謹慎的面對這光環。

「介紹（新創）給廣達，我反而要更小心，」他直言。

頂著王子身分，林宇輝的確能接觸到不少重要人物。但，眼光是否犀利、趨勢預測是否精準，才是身為二代的他能否被「家臣」尊重的關鍵。

「如果我帶去的團隊或技術不厲害，別人就會覺得，以後看到Sam（林宇輝英文名）就敷衍一下。」他很坦白的說。

一名時常與Mesh交流的廣達高層就透露，林宇輝大約一年會介紹兩至三個團隊，過半數都能引起廣達的合作興趣，對趨勢的判斷也很準確，「ChatGPT還沒爆發的時候，他就有來談過一些AI的項目。」

在家世以外，貫徹「雞婆精神」，才是讓Mesh成功的關鍵。

個性原先就喜歡認識新朋友的林宇輝告訴商周，「Mesh跟愛魅奇其實很像，都是在了解雙方需求後提供價值。」

貫徹「雞婆精神」

看準趨勢，未投資也幫忙

什麼是雞婆？聯發科小金雞、Mesh投資標的之一的意騰科技策略長林孟學這樣解釋：「Sam說的『會幫忙』都是真的。」

這個幫忙，指的不是幫忙寫封介紹信就結束，而是更實際的付諸行動。

舉例來說，在AR眼鏡崛起的兩年前，嗅到趨勢的林宇輝就主動幫忙意騰牽線，對接幫大企業接代工的關鍵台廠，更直接帶他們認識關鍵人物，「如果沒有Sam的幫忙，我們大概要花一年才能找到這個人。」林孟學說。

大公司憑什麼相信Mesh所介紹的新創？是因為他們能夠介紹「打中大企業痛點」的新創，「不會說這間公司要A、結果（我們）介紹B，久了，（大公司）對我們也會比較信任。」喬國筌說。

例如：過去，雖然沒有人將第三類半導體的電源供應器用在伺服器上，但伺服器廠有相關想法時，Mesh便將前陣子傳出拿下輝達訂單、市值已超過十一億美元的第三類半導體公司Navitas介紹給代工廠，在未有市場前就搶先開發。

甚至，很多介紹都需要耐心等待，喬國筌分享，「有些大公司剛介紹完，初期沒有合作意願，兩、三年後遇到技術瓶頸，便回頭來找我們。」

這意味著，他們除了幫新創找生意，也必須準確的預測技術走向，才能投對公司、也媒合對公司，不白費每一次的介紹跟鋪墊。

以散熱為例，大企業對散熱的看法是什麼，客戶除了液冷還看重什麼新技術、背後的考量為何，都要付出大量的時間和深入研究才能通盤掌握。

知道企業在做什麼、可能還缺什麼，是在雞婆的更下一層，Mesh能一路走到今日的原因。

不僅如此，Mesh的雞婆，是不計得失的。例如，他們會在還未投資對方以前，就先幫忙，「先建立信任關係後續新創要找人投資的時候，自然就會想到你。」喬國筌說。

雞婆精神貫徹了整個Mesh，林宇輝笑著說，無論是他、喬國筌甚至是Mesh的其他合夥人、員工，找進來的人都有相似性格。

從創立男女間的戀愛平台扮演媒人、到穿梭供應鏈與新創間的媒合，即使項目不同，林宇輝始終扮演著一個角色：讓對的人在合適的時間相遇。

出身科技大廠二代

他必須比別人更雞婆一點

這也是為何，這間台灣小創投，能夠投到Tenstorrent這種由「晶片大神」Jim Keller擔任執行長的知名晶片新創，包含AMD、蘋果和特斯拉的晶片開發，都是他曾經的功績。

喬國筌說，「Tenstorrent多少要知道供應鏈的資訊，我們就會跟它交換意見。」透過提前掌握資訊，該晶片新創能讓AI晶片真的放在台灣伺服器的系統中時，能有最好的能效表現。

靠著各種牽線、促成合作，Mesh也逐步打入眾多硬體大廠，在電腦、手機、半導體等硬體圈裡都有人脈。人脈，代表的就是資訊，也是他們能幫各種人、事、物相互媒合起來的基礎。這，才是真正支撐Mesh運作的關鍵。

不少媒體曾報導，林百里當年對林宇輝創辦交友網站大發雷霆。

如今再度創業，是否會希望能夠拿掉家族濾鏡？或是得到父親認同？

林宇輝坦然的說，「我不會去排除我的家族背景，也不會去否認我是二代，但也希望在外面的名聲，不是一個敗家子。」

這位台灣市值排名第六大企業的二代，正在用屬於自己的方式，想為硬體產業、也為自己，找到一條不同的道路。

縱然贏在人生的起跑點，但廣達的標籤，可以是優勢，也可能是枷鎖。

如何一次次透過商業洞察及投資證明自己，或許正是林宇輝永遠都要比人「更雞婆一點」的最大動力。

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