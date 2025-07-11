讓陸廠技術、信任度都打不過！它的電源線稱霸亞馬遜資料中心

【文●張如嫻】

一條條直徑約三到六公分的黑色電源線，一端插在伺服器上，另一端則連接資料中心配電設備，它的外觀並不起眼，卻是AI伺服器供電命脈。全球最大雲端服務供應商、亞馬遜旗下AWS的資料中心裡，就有超過一半的大電流電源線，都出自這家台廠之手。

它就是從電源線起家的良維。

良維曾替蘋果的電腦、手機做過電源線、連接器、訊號線，卻在一次次跌倒後，二○一八年決定捨棄低毛利生意，轉攻高階產品。

七年過去，它現在是AWS資料中心大電流電源線最大供應商。隨著AI推升伺服器需求，該公司二○二五年第一季營收逾二十三億元、每股稅後盈餘（EPS）近二．六元，皆創歷史新高，帶動近兩個月股價上漲超過四成。

良維轉型能成功，背後是董事長李淳正三度挫敗後，領悟到的策略。

昔日吃蘋果，遭陸廠夾殺

它不是利潤減少就是被取代

「我當初也沒想到，資料中心這塊業務成長這麼快！」李淳正說得輕鬆，一路走來卻不容易。事實上，二十多年前，良維打入蘋果供應鏈時也曾滿心期待，沒想到二○○三年，比良維還早跨入連接器產業的鴻海發動購併，客戶的母公司成了良維的競爭對手，李淳正自知拚不過鴻海，即使會損失上億元，他也斷然收掉該產品線，轉而供應其他線材。

從桌上型電腦訊號線，良維一路做到iPhone「豆腐頭」、Mac電源線等產品，蘋果占公司營收比重一度高達五成。

不料，客戶為降低成本，引進陸廠立訊加入供應鏈，導致電源線產品走向削價競爭，「對手一報價直接打七折，我就知道這樣下去，最後一定會被價格戰打死，」李淳正直言。

第二次遇困境，李淳正選擇往更高階產品做，二○一八年拿下蘋果首款智能音箱HomePod的電源線訂單。

本以為能跨入新領域，做更高附加價值的產品，沒想到該產品銷量不佳，電源線在四個月後就被迫停產，導致公司當年認列兩億元呆帳。

由於消費性電子的連接器、線材大多毛利低、競爭門檻也低，尤其中國廠商進入後，市場殺成一片紅海，良維只得降價求生，有時甚至幾乎沒利潤，否則就是被對手取代。

一次次挫敗，讓李淳正下定決心轉型，在某次蘋果要求降價時，他果斷告訴對方：「對不起，利潤差的產品，我不做了！」

因為他已意識到，捨棄低毛利消費性電子產品、開發高毛利新市場，才是求生之道，即使後續蘋果須開發新品，良維都以獲利為優先考量。

二○一九年，良維美國業務團隊因緣際會接觸AWS，得知對方正在尋找大電流電源線供應商，市面上卻幾乎沒人會做，這讓李淳正看到機會。

這一次，他不會再是別人眾多選擇中的其中一個，而有機會成為客戶最珍視的選擇。

其實，早在二十多年前，良維就替IBM實驗室做過大電流電源線，為了拿下新客戶，李淳正重整團隊，派出有製造大電流電源線經驗的老手們組成七人小隊，負責AWS業務。

遇AWS尋夥伴，小單也押注

砸千萬拿通行全球市場認證

當時良維月營收超過五億元，卻接下AWS一個月僅幾十萬元的訂單，不單是看好雲端市場發展，也希望在降低蘋果營收占比的同時，押注另一家大客戶。

李淳正指出，蘋果產品在乎外觀，AWS則注重安全。大電流電源線最怕短路燒掉，「那是一整櫃伺服器、機房，不是一台手機，賠都賠不完，還會被列黑名單！」李淳正說，為了確保安全，起初一條線要花一年測試，確認從不斷電、沒損壞，才敢交給客戶認證。

儘管這生意與過去蘋果訂單量大的生產邏輯不同，李淳正也不馬虎，他投資新設備、調動資深員工協助，從一個月兩百條線做起，到今年第一季，月出貨量已經達上萬條。

為了做好這門生意，良維更為此聚焦產品線，在自己的優勢上，全力傾注資源，做出超越客戶要求的規格。

以前，他們訊號線、電源線乃至光纖都做，但近年則漸漸主攻電源線，這是李淳正盤點自家優、劣勢後，做出的抉擇。「訊號線需要大量自動化設備，機台又很貴，我不認為我們比得過別人。」

自知贏不了，他們就聚焦電源線產品，並在技術難分優劣的情況下，與對手拚安全規格。

當其他廠商出貨到不同國家，都得重新驗證安全規格，良維的電源線卻一次搞定各國標準，目前，全球只有他們做到這件事。

良維董事長特助李博宇解釋，產品要擁有並維持各國安全認證，既曠日費時又花錢，原因是每個國家有不同電壓、插頭標準，認證機構也不同，必須個別送樣測試，並每年支出千萬元維持這項認證。有些國家的認證，甚至需要每年實地審查工廠，而且，只要產品一有改動，比如外觀或電線長度改變，都得重新申請。

學會早一步預測需求

推出解決客戶長期痛點產品

為了做足產品安全測試，良維自建實驗室，還成立十多人的專責部門，研究與追蹤各國安全規範。

一名連接器廠主管指出，申請多國安全認證非常麻煩，許多廠商因此卻步，只挑少數國家進行。良維願意投資，讓它能比別人更快進入多個市場，換言之，若客戶未來需要到各國蓋資料中心，良維不必等待當地安規認證，馬上就能供貨。

不僅如此，在資料中心市場闖蕩數年的良維，也學會早一步預測客戶需求。原本每年都得開發新品、提升電源線可承受的電流強度，後來良維直接推出一款可承受四十至七十安培的電源線，解決客戶得年年換產品的痛點，更是讓中國廠商無論在技術或信任度上，都無法比拚。

從過去被中國廠商取代的經驗中吸取教訓，如今良維要成為的，是不再能被對手輕易取代的供應商。這番「領悟」帶來的結果是——當同業以購併取得技術、靠各式線材成為AWS最大連接器供應商，大電流電源線卻由良維稱霸。

雖然，這樣的策略也有代價。因為產品廣度小，吃不到電源線以外的市場，該公司成長速度自然比同業慢，也經常讓資本市場產生質疑，「做電源線，人家覺得是老技術，有什麼難？更不會聯想到我們跟AI產業有關。」李博宇坦言，做電源線產品不起眼、營收規模擴張速度不夠亮眼、容易被忽略，這些都是挑選戰場必須付出的代價。

目前良維資料中心產品占整體營收比重已從二○二一年的五％，成長至超過三成、毛利率也比當年增加十四個百分點，來到近三成水準。券商法人指出，良維電源線陸續取得其他雲端公司的認證，出貨量有望持續增加，且客戶考量安全性，不會輕易更換供應商，有利良維建立護城河。

有時候，商場上的競爭其實並無太複雜的道理，就是能不能清楚自己的優勢，做到超越期待，讓客戶非你不可的本事。

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