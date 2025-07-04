串起一群自學者，創生成式AI年會 不善社交、沒資源的他怎做到？

【文●陳盈螢】

「你在組織裡越基層，越適合學AI編碼；反而老闆沒有應用場景，所以學不會。」這句話不是來自技術人，也不是創業家，而是一個四人小基金會專員羅佩琪。她用AI開發工具，優化補助流程，讓自己即便在小團隊裡，仍能提高服務效率、推動更多AI課程在中小學端實踐。那場演講，她沒有華麗頭銜，卻獲得最長的掌聲。

讓這位素人講者站上舞台的推手，是光圈之外、在後台默默掌控節奏的策展人李慕約。他不是在辦活動，而是在建立微型職場舞台，讓人把做過的事拿出來交換。

背後沒有大型組織，他主辦的生成式AI年會，從一百人年會起步，如今實體票價四千元起跳，參與人數突破八百人，線上觀看一週創造了五百萬元收入。

台下坐著滿滿來自科技、金融、物流與內容產業等的中高階主管，卻沒人在意講者位階，更在意的是：「大家現在怎麼用AI做事？」

「以前只能在江湖上見，現在可以到年會看大家在各產業怎麼做？」薩泰爾共同創辦人鄭晴元表示，這場年會像是去「對答案」，和一大群人共學AI應用。

入場費四千元起跳，李慕約深知：「願意負擔這樣論壇費用的聽眾，通常很在意能提升多少生產力、對議程要求高。」只要內容鬆懈一分、有一絲業配，觀眾就可能發出噓聲。

他打造篩選、互學機制

快把講者逼瘋也逼出潛力

他用機制篩出有料且願意被磨的講者：想上台，每位講者得先參與小聚，只聽不能講；接著進入講者群組，互相觀摩、交換工具、比較進度。

「只剩你沒用Cursor（AI輔助的程式碼編輯器）囉！」這種提醒不是催促，而是節奏提示，讓講者產生追進度動能。羅佩琪坦言，被拉入群組，看到提醒時感到壓力山大，也正因如此，她進入互學循環：「一般演講，是講者上台貢獻；但在這裡，是講者獲得更多。」

「我不是在建立人脈，而是設計一個結構，讓觀眾高效吸收。」李慕約說。他讓講者們甘願排練數次，只為一場二十分鐘、無閒聊、沒廣告的簡報。

「他有種奇特能力，會把每個講者快逼瘋，潛力都逼出來。」講者、91APP產品長李昆謀形容：「過程就是很爽，總結就是痛快！」

自學者不再是一座孤島，而像是為彼此點燈，變成「有效社交」，身邊有人陪著一起跑。

「我其實不太會社交，但我現在做的每一件事，都和人有關。」李慕約說。

他太懂「孤島」的感覺。國小二年級，他隨父親赴法國，語言不通、三年內轉學兩次，被同學以「黃種狗」模仿嘲笑。他學的第一句法文是髒話，因為：「你必須學會劃界，才能活下來。」

為了求生，只好尖銳。高中當班聯會主席，他為學生權益跟校長對嗆：「學校便當有食安問題，為什麼不能訂外送？」但高中同學林冠妏多年後重逢，發現李慕約已變得更柔軟，懂得聽人說話。

轉折點在二○一○年。李慕約從台大畢業，經過一年麥肯錫師徒培訓計畫（mentorship program），卻在終於面試時，敗在一通臨時新增的電話閒聊環節，打碎了他的職涯規畫。那年正是金融海嘯，他說那陣子都得「刻意坐離窗遠一點」，怕自己想不開。

後來他進入台達電行銷部門，白天上班、晚上自學程式、假期回台大當史丹佛創意設計課程助教，不再只是用知識解決問題，而是用「同理心地圖」讀懂他人未說出口的需求。

「我以前很鄙視銷售，但後來發現最難的是，聆聽對方沒說出來的需求，」李慕約說。

接著，他辦TEDx論壇，主題是：失敗，那場聚會成了生命的反轉點，他開始明白，什麼叫作「集體的力量」。

他用「有效社交」促合作

一起解題非交友產生強連結

某電信業主管回憶，一場合作案，其他廠商談了一年，李慕約卻用一封email敲定會議、半年談妥提案：「他總能說出你沒說出來的那一部分。」

他堅持產品不能靠主觀判斷定案，就算客戶稱讚介面漂亮，他仍每兩週開一次會，更新版本，直到連客戶都求饒：「可不可以不要再改了？」

這份執著也延伸到年會策展。他陪著講者一句句彩排，一旦對方無法調整內容，就會果斷拉出停損：「這次不講，換下一次。」但多數講者選擇留下。

李慕約稱這種合作為「有效社交」：不是交朋友，而是先一起解決問題。只有一起做事留下來的信任，才有後續的強連結。

在他設計的年會裡，沒有流量或是個人崇拜，只有一種信念：AI時代，不再是組織為王，一個人只要找到槓桿，就能舉起世界。而這支槓桿，不是頭銜，也不是技術，而是能串起他人、創造知識流動的連結力。

「建立關係對別人來說沒意義，不如把你該做的事做到極好。」李慕約說。這是他的設計邏輯：當你願意把事情做得極好，就不用害怕沒有人想跟你合作。當整個世界都在光速前進，你若能打造出一輛飛快的車，就不用擔心沒人要搭。

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