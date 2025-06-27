十位倖存者有七人靠自助！一場防災包搶購潮看台灣樂觀危機

【文●高士閔】

摸摸你的口袋，如果現在災害發生，手邊有東西能幫你活下去嗎？

六月中，美國在台協會（AIT）發文提醒民眾準備防災包，挑動大眾敏感神經。

小北百貨銷量一週暴增11倍

電商也爆賣，但鴕鳥者更多

綜合七月五日的末日預言、俄烏戰爭，以及剛爆發的以伊與中東戰事，讓各種討論越發紅火，有些人關注它的CP值，有些人則開始查詢要準備什麼，「防災包」一詞迅速登上熱門關鍵字榜，更實際轉化為銷量。

PChome站上，六月上旬「防災避難包」整體品類業績與上個月同期相比，成長超過六倍；momo購物網，防災相關用品單週買氣也成長一七八％。

從二○二○年就開始販售防災包的小北百貨行銷部公關經理吳澄彥也證實，「這一週的銷量暴增十一倍。」

雖然國人搶購防災包，但看在學者跟專家眼裡，台灣社會的防災意識，其實仍遠遠不足。

台大國企系教授林俊昇認為，這是一個典型的網路熱潮，等國際情勢緩解就會消失，他期待企業可以從平時就常態性的販售、推廣這類產品，強調防災意識與國家安全的重要性，變成一種社會責任行銷。小北百貨也證實，通常只要一發生地震、天災，防災包銷售都會飆高，但兩、三天後，就又回到平均值。

尤其，台灣每隔幾年就有大地震，但防災意識和準備與條件相似的日本仍有一段差距。

比如日本量販店必酷（Bic Camera）、零售店Loft都有一區專門賣防災用品，手創館（Hands）、唐吉訶德也有，甚至便利商店也都有在做，「台灣企業在協助防災，還有很大努力空間。」林俊昇表示。

「台灣人有一種樂觀偏見。」臺灣防災產業協會秘書長黃少薇解釋，總是等到事情發生了再說。

有一次黃少薇去一個高風險社區，探勘它的風險，比如地震或土石流等，結果看到房舍旁的擋土牆有坍塌風險，就善意的提醒社區總幹事，不料，對方卻反要她不要觸霉頭，跟她說：「快過年了，不會這麼倒楣啦！」彷彿不要提，就不會發生。

台灣防災意識不足！

民眾可從3面向學自救

電梯龍頭崇友發言人郭啟文也贊同，自從九二一後，該公司就積極研發地震針，務求客戶能在地震發生時降低損失，但截至今日，新設電梯客戶只有三成安裝、已運行電梯的用戶則更不積極。

有趣的是，台灣每幾年就有大地震，近幾年各種疫情頻傳，實在沒有樂觀的條件，為什麼國人還會過度樂觀？

東吳大學心理學系教授王韋婷指出，人會過度樂觀，有幾種可能。例如，「否認」戰爭、天災等事件會發生，彷彿事情不存在，就能開心度日，背後心理，是一種應對焦慮的防衛機制，因為人們即使知道問題所在，也不一定能解決問題。此時，若政府、企業又未提供足夠的安全感，就會偏向鴕鳥心態，眼不見為淨。

黃少薇指出，台灣和日本在防災上，還有一大不同之處，日本是政府和民間合作，所以民眾可以輕易在生活中接觸到防災議題，災難發生當下，又能群策群力躲避；反觀台灣，大多舉措由政府負責，民間參與、扮演的角色相對較少，導致防災意識、實地演練到官民協力都有斷層。

也是因為如此，防災包這個議題，其實遠比想像中更重要，它是提醒我們每個人，都應該要有自救意識的一個開端。

一九九五年發生阪神大地震，日本政府研究，災害發生當下什麼樣的舉措更容易活下來？結果發現，十個活下來的人有七個是靠自助，兩個靠互助，一個靠公助。

所謂自助，就是平常就有防災意識、防災準備，所以在災害發生時，可以靠自己活下來；互助則是靠鄰里的幫助才得以倖存，比如老人、小孩；公助，就是靠政府搜救，也就是靠運氣。

這個調查大幅改變日本人的觀念，有九成的人竟然是靠「準備」才活下來的。而所謂的防災準備，當然不只有防災包，必須從心理、生理和物質等三個構面去籌畫：

心理面：王韋婷認為，當人面對沒有解方的恐懼時，多半只能訴諸逃避，或變成用過度樂觀或過度焦慮的態度回應。

因此，若想維持健全心態，提升「掌控感」是一大關鍵，而提高掌握感的方法，就是有應對措施，比如培養資訊素養，懂得辨別假資訊，這不只能降低平日焦慮，萬一戰爭真的爆發，敵方可能封鎖資訊，你也才能辨別正確的消息來源，另外就是物資的準備，家有餘糧心不慌。

至於戰爭、天災發生當下，該怎麼讓自己保持冷靜，王韋婷建議參考烏克蘭的心理急救舉措，他們會以社區為單位，彼此互助。

相對一般心理諮詢，都會強調一對一，心理急救舉措會以團體為單位，因為在災害發生當下，人的自尊、財務等平常資源，「損失速度會像龍捲風，此時要累積也緩不濟急。」她解釋，這時僅靠自己是難以負荷的，必須仰賴整個社群的連結，社群緊密度可以幫助個體面對極端的焦慮，才可能獲得安全感。

社群連結也不用等到災害發生再培養，父母平時就應與孩子坦率討論，「什麼是你最珍貴的東西？」「如果要逃難，一定要帶走的物品是什麼？」王韋婷強調，家人，就是你第一個連結的對象。

生理面：黃少薇強調，若你屬於「災害弱勢」族群，像是老人、小孩等，更要特別小心，尤其女性，災害發生時，罹難機率是男性的三倍。至於關注要點，首先得釐清自己的弱點，比如面對土石流或海嘯，人跑不夠快，就得事先熟悉避難路線和建築，最好還能找到協力者，藉此增加生存機率。

物質面：黃少薇建議，依照零一二口訣來準備防災包，並提醒民眾不要便宜行事，災害不會等你平安到家，萬事俱備才來敲門，萬一不幸在通勤途中、辦公室裡遇到呢？

事實上，最好的防災包都是客製化的，日本就會細分到登山防災包、海嘯防災包、車用防災包，甚至還有寵物防災包。真的不知道該從何準備，可以買市面上的通用包，再依照個人需求，比如老人需要心血管藥，兒童可能要考慮到食物的適口性等，去準備。

切記，絕對不要等到大難臨頭，才在搬家裡物資，「絕對來不及。」黃少薇表示，防災包不一定能夠救你一命，但一定能提高生存機率。試想，地震發生，建築物沒崩塌，這時候是抓著防災包就往外跑，還是花個五分鐘、十分鐘找物資，還不一定找得到，倖存機會高？

不可忽略三防災關鍵物資：收音機、手電筒、軍需品

吳澄彥提醒，糧食、水、手電筒等物資，大家都知道，但有三件物品要特別注意，第一是收音機，因為災害發生時，手機不一定有訊號，收音機很可能變唯一的資訊獲取工具。

第二是手電筒，最好選擇「手壓式」、「自發電式」手電筒，就是用人力按壓就能發電，在最危急時刻最能發揮效用。黃少薇提醒，手電筒太亮，戰時反而容易吸引注意，能照明、辨識物品足矣；若家裡有嬰幼兒，建議準備螢光手環。

最後則是軍需品，吳澄彥解釋，台灣食品保存期限通常都不長，所以最好買軍用品，比如軍用口糧或軍用電池；若這些都準備萬全，還想進一步，可以買一些儲能設備，比如太陽能板，這能確保你逃到戶外，也有電力可使用。

黃少薇提醒，我們身處台灣，就是一個活的地科教室，所以要有心理建設：災害一定會來。以地震頻率來說，台灣人一生平均會遇到兩次大地震。面對一定會發生的事，怎麼因應，將決定你怎麼活。

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