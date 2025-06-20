不只護國神山，更是護魚神廠！台積電用三奈米規格救一級保育魚

【文●程莉茜】

陽光穿透葉影灑落水面，幾尾銀白細魚靈巧游弋。這裡不是國家公園，也不是自然保留區，而是全球半導體先進製程重鎮——台積電中科廠區內的一座人工生態池。魚池中棲息的是台灣原生種巴氏銀鮈，牠們和兩千元紙鈔背後的櫻花鉤吻鮭相同，都是一級保育類的珍稀淡水魚。稍不留意，隨時滅種。

這條身形僅略大於五十元硬幣的小魚，命運一度與現代化背道而馳。隨著都市化擴張與河道硬化，巴氏銀鮈的原生棲地消失殆盡，如今在科技巨擘廠區中被復育成功。這不是童話，而是一個企業將「製程思維」導入自然治理的真實案例。

「這幾年，外部投資人越來越常問我們有沒有做生物多樣性，」台積電財務長黃仁昭說，從氣候變遷到ESG評級，「這些議題企業以前不熟，但不懂，就開始學。」

中科廠復育從內部溝通做起

首先，是內部溝通。當公司決定投入生物多樣性保育時，最大挑戰不是錢，而是讓這些兼職到專案裡的工程師以及主管們理解這件事的重要性，並能夠確實投入。「我必須確認，他們願意花二○％的時間投入這個計畫，而且主管也要支持。」黃仁昭笑說，每隔一段時間他會問生物多樣性團隊：「你們老闆（指主管）還支持你們嗎？」

兩年前，台積電啟動Eco Plus生態共融計畫，以棲地建構、物種保育、知識培育為三大主軸，目標直指二○三○年建立完整的自然共融框架。第一步，就從中科廠區開始。他們選定了一種最難養活的物種——巴氏銀鮈，做為開場。

選牠，不只因其稀有與敏感，更因牠是中部溪流的象徵。

鄰近中科廠區的台中烏溪流域，居民熟悉水圳、圳溝與小魚的記憶。但這些在地文化，隨著開發與整治逐漸消失。復育巴氏銀鮈，正好補上一塊斷裂的拼圖，也讓台積電有機會重新與在地自然及文化對話。

這座庇護池歷經八個月設計籌備，與觀察家生態顧問公司、台中市野生動物保育協會共同合作評估廠內棲地。池中導入可調整的水循環系統，並須確認有機物含量足夠且無外來種魚類干擾。工程師們除了修枝除藻、水質維護，還要每天巡視，監測水質、溫度與魚群行為。把魚群活動模式一一建檔。

照顧這群小魚，工程難度不亞於三奈米製程良率管理。

這種保育模式，不只是「環保」，更是一場製程優化邏輯的延伸應用。對水質高度敏感的巴氏銀鮈，對水質溶氧量、流速、酸鹼度與光照都有極高要求，稍有閃失，族群即可能全滅。這讓整個復育邏輯，幾乎可與半導體製程管理一一對應。他們期待的是，建立一套「可被複製的復育流程」。

這項復育計畫也挑戰著彼此的信任感。觀察家總經理黃于玻說：「我們公司通常是不跟私人企業合作，因為多數是在環評場上認識的，往往壓力大、溝通困難。」但這次，台積電展現出高度尊重——從合約長度、專業對話到執行彈性，歷時八個月反覆對焦，終於促成合作。

它扮串接者，挑戰棲地治理

「我們要讓合作單位知道，台積電要玩就玩真的，」台積電企業永續副處長張麗絨語氣堅定，她強調這不是CSR，而是公司治理層級的行動。

今年四月庇護池正式完成。五月，魚群穩定適應，台積電也同步建立資料庫，監控魚群變化。

除了廠內行動，台積電也走向廠外。今年三月與農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、台中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」，推動整體中部區域的棲地網絡治理。

「河川保育最大問題是多頭馬車，」中興大學森林學系終身特聘教授柳婉郁說，即便專家發現物種將滅絕，也常因分工不明與預算限制，導致延誤。「政府有行政效率與資源限制，企業能更快彈性調度。」柳婉郁說。

而這次合作，是少見由企業主動扮演「串接者」的角色。從內部工程師、外部NGO、保育署與地方政府，所有人開始學著講同一種語言——物種存活語言。

未來，這條魚是否能真正從台積電的五星級復育池回到烏溪，是下一道挑戰：流域整合、法制協調、社區參與與監測制度，都得補上。

復育一條魚，看似小事，但就像企業面對變動環境挑戰時的自我投射——牠們脆弱、複雜、解方無法一夕見效。但只要有系統、有信任、有技術，仍可能存活，甚至開枝散葉。

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