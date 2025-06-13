不想朝九晚五、不愛與人交際？解完任務就走的「迷你工作」來了

「迷你工作」風潮真的來了！

這是一個真實場景：台北一家精華地段的飯店，配有十四位打掃人員，但全部人都非正職，他們像是流動的水，有人可能只花一、兩個小時清理客房，接著走到對面餐廳支援中午餐期，下午短暫休息後，到晚上，他們又去做其他工作。

職場中，人們持續換場，你甚至都不認識身邊的同事叫什麼名字。

什麼是迷你工作？

相比開Uber、跑外送等零工經濟，工作時間可能還是以半天起跳，迷你工作更細碎靈活，很像是一個「任務」，工時有時候只要半小時，甚至十分鐘。

舉例來說，到府幫人練習德語口說，只要一小時；幫人遛狗，半小時搞定；甚至幫忙丟垃圾，連十分鐘都不用。

「看起來像工作、實際更像任務」的勞動形態，靈活度更高、時間更短，酬勞明碼實價，比如幫遛什麼狗、在哪裡遛、多久、多少錢，全都清楚標示。

缺工＋媒合平台湧現掀熱潮

越來越多人靠著這些「點狀勞務」，拼出自己的職涯新輪廓。為何它越來越普遍？

一，缺工讓非正職者可獲得更好的待遇。

「很多正職員工算得很精：一個月工作二十二天、薪水三萬五，換算下來一小時工資約兩百元；但現在隨便打一份工，時薪就二百五十元起跳，還能挑時間、選地點，誰還要幹正職？」雲品國際酒店總經理丁原偉說。

如今遇上婚宴旺季，飯店開出時薪四百元仍找不到人，「我開到六百才有人肯來！」一名台北五星級飯店總經理苦笑。

二，迷你工作媒合平台大量出現。

從國內上櫃企業數字科技打造的平台小雞上工，以及PRO360達人網，到國際市場的Upwork、TaskRabbit，日本的Timee等。這些平台不僅各擅勝場，市值與營收也逐年擴大。

Upwork已在美國掛牌上市，去年營收達七億七千萬美元（約合新台幣二百三十億元）。

這是一個近兆元級的人力市場。據市調機構Mordor Intelligence預測，這類「微型任務」媒合市場的規模，將從二○二五年的七十九億四千萬美元，快速擴張至三○年的二百八十一億美元（約合新台幣八千四百億元）。

符合中高齡、年輕人的需求

三，中高齡與年輕人都想要加入。

中央大學人資所所長王群孝分析，物價飛漲，中高齡者靠退休金難以維持理想生活，想重返職場，但體力不允許長時間工作，短工時、低門檻的任務型工作，恰好符合需求。

此外，疫情之後出社會的新世代，更不愛與人交際。

AI幫助他們可以一人完成工作，他們偏好「專案性質」工作，比如影音剪輯、修圖排版、架設簡易網站等，不用朝九晚五、也不須經營人際關係，「年輕人會越來越喜歡這樣的工作！」王群孝說。

根據主計總處統計，截至二○二三年底，台灣約八十萬人從事非正職，占就業人口七％。其中高達八五％的人，寧願維持彈性，也不願轉為正職。

這會如何改變我們的生活與職場？

就生活中，你可以外包更多工作給其他人。

台灣大車隊旗下的55688生活大管家，今年初與PRO360達人網合作，將迷你工作媒合服務導入App。該公司協理林英豪觀察，上線以來成長最快的項目，竟是「到府倒垃圾」。

「年輕人下班後想健身、練瑜伽，加上住得遠，常常趕不上垃圾車，」林英豪笑說，「所以，他們就把垃圾放門口，時間一到，打開手機叫人來收。」

在職場規畫中，你也得開始盤算，倘若外面可「接任務」的人越來越多，這會如何影響自己的工作，把這股力量當作助力。

你也可以更積極，借此機會培養第二專長。在大型半導體通路商擔任工程師的陳重諺，去年考取催眠師執照；在富邦人壽任職的黃詩幃，同時是一名瑜伽老師。他們具備的專長，能協助人們在壓力中找回平衡，也為自己創造職涯的備胎。

「工程師待遇雖高，但取代性也高，沒人能保證這份工作能撐多久，」陳重諺坦言，多一項技能，能助人，也會讓自己在變局中保有選擇的餘地。

未來的職場，真的可能不太一樣！一個辦公室內可能會出現越來越多「只來一、兩小時」的人，甚至是「完成一件任務、便各奔東西」的臨時夥伴。勞雇關係不再是長期綁約，而是一次任務、一場合作。

當大家都習慣談任務時，每個人的履歷也將改寫。過去講求「待過哪家公司」，或做過什麼職位，未來講求「做過什麼任務、解決過什麼問題」。

辦公室要轉型，職場人也要轉型。

但好消息是，科技與環境正在重新定義價值：有本事解決問題的人，不必等升遷、不必靠資歷，就能被看見。這不只是工作形態的轉折，更是超級任務者的黃金年代。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

蘋果為什麼端不出令人滿意的AI？

博通幫Google做晶片，2個月漲70%！華爾街看到什麼隱憂？還能投資AI晶片股？

你幾歲開始不吃Buffet？日本報告發現「這年紀」後，飲食習慣大轉變