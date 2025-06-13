麥味登早餐，養出一家興櫃肉品廠！超秦如何用AI以小搏大？

【文●程倚華】

當你早上走入全台連鎖早餐店麥味登，點原塊嫩雞起司蛋鬆餅堡、地瓜雞肉餐時，你可能不知道，你早餐用的雞，是來自他們的兄弟公司，自己收購、電宰、分切而來的。它也即將在六月登錄興櫃，它就是超秦。

超秦旗下業務以雞隻電宰為主，是北台灣最大的家禽電宰場。在台灣，這個戰場的對手有大成與卜蜂，由屠宰量來看，超秦的市占率約七％至八％，兩大巨頭約是超秦的兩到三倍。要論集團規模，卜蜂母公司更是亞洲第四大禽肉公司，論營收規模是超秦的上百倍。在這個很講求規模經濟的戰場中，它是如何殺出一條生路？

商周團隊走進超秦企業位於桃園總部的工廠中。這裡只專注處理雞肉，除了電宰之外，也有分切、加工、包裝生產線。每天一早，雞隻從農舍進到這裡之後，就會針對各種不同的通路需求分裝處理，下午就送到客戶手上。

與每年屠宰量可達四千萬到六千萬隻的大成與卜蜂相比，超秦年屠宰量僅約一千八百萬隻，但他們給自己一個定位：做最精準的客製服務。

先做差異化定位：

我們是連鎖超市餐飲後廚房

「我們是連鎖超市、CVS（超商）、連鎖餐飲的後廚房，」超秦企業董事長卓靖倫表示。

現任揚秦國際總經理林麗玲，二○一○年曾在超秦參與自有品牌綠野農莊開發，她談起當時自創品牌的原因，「我們量少，就要做出差異化。」

別人做電宰生意，就是從做飼料到養雞一條龍，但他們先專注在電宰這個中間位置。

卓靖倫的父親卓元裕，在一九八五年創辦了超秦畜產公司（超秦企業前身），原本從事動物藥品經銷的他，也曾投入養雞，但因不滿傳統市場屠宰、價格混亂，因此投入電宰事業，並從那時起累積合作農舍。卓靖倫回憶，「從他（創辦人）開始，就認為我們是平台，種雞、飼料、養雞讓別人好好做，我們專心做屠宰場。」

從創辦人時期就奠定的「平台角色」，讓超秦與農戶間打下了革命情誼。如今，卓靖倫接棒經營，農舍也陸續交由二代接手。

卓靖倫接任董事長後，重新走訪農舍，與這些年齡相仿的二代農戶溝通未來合作，「我願意繼續做，你們願不願意挺我？」

超秦合作的三百個雞舍養的雞不一樣，用途也不同。為了精準管理，一八年起，超秦開始蒐集、整合數據，並建置AI智慧農業管理平台。

超秦旗下有八大通路（量販、超市、便利商店、電子商務、速食餐飲、團膳、機關團體、中盤），並維持在接近的比重。卓靖倫說，「也不是為了分散風險，是每一種雞都有人愛。」

像是國軍單位需要全雞帶骨、醫療院所偏好去骨雞肉。對超商、超市通路來說，冬天火鍋片賣得好、夏天則是沙拉雞胸熱賣。超秦希望透過客製化的精準媒合，來做到全雞利用。

往上游看，農舍進來的雞隻也會有品種、重量的不同。透過數據蒐集，超秦能掌握每間農舍的飼料效益、成長天數、死亡率等資訊。統合了通路的需求之後，也能回饋給農舍，只要稍微調整飼料選擇、飼養天數，就能養出最符合通路需求的雞隻。

先理解數字，切得才會更精準。卓靖倫說，光是大雞、小雞分切需要的設備設定就有不同。以往，工廠需要每天開會調整產線，如今透過科技，超秦可以預測未來兩週抓雞規格，就能夠提早開始籌備。他比喻，就像是打電動開了隱藏地圖一般，更有效率。藉此，目標在今年將年屠宰量再提升一四％。

擁麥味登等五大餐飲品牌

前後端連結，提升品牌溢價

跟對手不同的是，超秦擁有兄弟公司揚秦國際。揚秦旗下有五大餐飲品牌，其中，光是早餐品牌麥味登在台灣就有九百多間分店，炸雞大師則是把店開到海外三國。

「他們是難得可以自己實際操作末端、理解末端需求，再回饋到本業的公司，」一位業內人士說。

這是路線選擇，當老大決定規模經濟路線時，不太可能細分服務。而該集團善用自家電宰與餐廳的連結效應，也會讓自己跟別人不同，比起其他早餐店，他們的肉品出處更有安全保證，讓近年來麥味登主張健康飲食、使用原塊肉品的策略更具說服力，形成品牌溢價。

舉例來說，麥味登在一九年推出好食嫩雞餐，其中使用到的原塊嫩雞肉，如今平均每間門市每日可售出逾十片，銷量較前一年翻倍成長。

超秦未來仍有挑戰，現在，其上游皆是與契作農場合作，跟飼養戶關係、原料取得是否穩定？需要花更多成本管理。

對手很大，但你永遠都有路，想清楚自己的定位，讓每個行動創造出一加一大於二的可能，你就能形成自己的護城河。

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