財報不夠亮 盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

【文●馬自明】

AI霸主輝達五月二十八日公布財報，二○二六財年首季稅後淨利低於市場預期，但財報發布盤後，股價竟一度大漲逾五％，為什麼呢？

關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在二十九日邀請三位專家線上直播，為訂戶們以輝達最新財報解析為主軸，即時解答，「輝達後勢怎麼看？AI未來怎麼發展？半導體下一步在哪裡？」這三大重要問題。

商周主筆、科技組召集人：

輝達下半年前景可看3件事

「我們在逆境時，常會低估自己，看待公司也是如此，」商周科技組召集人、主筆侯良儒指出，輝達財報公布前，受到美國對中國晶片出口禁令等利空事件影響，市場對該公司表現期待度偏低。

然而，輝達財務數字出爐後，卻出乎意料的「沒那麼差」。雖然毛利率較去年同期少了十七．九個百分點，稅後淨利也低於市場預期，但整體營收成長表現仍然不錯，而且資料中心的營收年增率更高達七三％，創歷史新高，導致輝達股價盤後大漲。

不過「中國」這個關鍵字，成為輝達最大隱憂。侯良儒指出，黃仁勳在法說會上一共提到中國高達約十四次，指出美國對中國的AI擴散管制政策，對公司造成巨大的影響，讓輝達在中國的市占率從九五％，降至五○％。

輝達將因此走向衰敗嗎？答案是否定的。他認為，雖然中國晶片公司如華為、寒武紀等崛起，侵蝕輝達在中國的市占率，但輝達的價值及股價動能，主要來自於AI龐大的需求；而且，因設備、製程限制與瓶頸，華為等也很難趕上該公司。

因晶片產業技術門檻極高，侯良儒強調，中國相關業者不容易複製電動車大量生產和殺價競爭的模式。換言之，輝達前景仍然可期。

他指出，輝達下半年有三個觀察重點：第一，輝達是否會推出新的中國特製降規版晶片；第二，MGX企業級AI伺服器平台的銷售狀況；第三，主權AI，也就是政府訂單的發展，這可能帶來巨大GPU及伺服器需求。

台灣AI算力租賃龍頭總座：

生技醫療、量子運算是重點

台灣AI算力租賃龍頭、台智雲總經理吳漢章也指出，從輝達財報、以及剛結束的台北國際電腦展，可以看到AI接下來的兩個觀察重點：首先，誰在出錢建AI？其次，什麼是關鍵應用？

他表示，從「誰在出錢建AI」來看，出現兩個新角色：第一是主權AI，也就是各國政府建構AI的基礎設施，以阿聯酋為例，每年將購買五十萬顆輝達的相關晶片、砸下千億美元投資大單，這也成為台灣廠商新的出海口。

第二是AI工廠，就是運用AI技術協助製造業應對研發、製造和品質等挑戰，進行模擬以降低成本、打造有韌性的生產線。黃仁勳也指出，世界正處在AI工廠新開端，預計相關產業和基礎建設規模，全球將達數千億美元，甚至達十兆美元。

主權AI和AI工廠這兩大新興領域，和四大雲端業者，即微軟、亞馬遜（AWS）、Meta和Google，成為輝達、台灣供應鏈的「三隻腳」。

AI關鍵應用部分，吳漢章表示，除生物科技、醫療是輝達眼中重要的應用領域外，量子運算也是AI未來發展重點。

雖然量子運算聽起來像科幻小說，距離一般人遙遠，但他認為，未來十年內，將出現「量子霸權」，也就是有國家、企業或研究者可以掌握量子運算技術，其潛在應用包括精準醫療、DNA研究或電池材料探索等，對各種科學應用將帶來重大突破。

台灣頂尖產業研究機構、工研院產科國際所分析師石立康則指出，全球主要AI伺服器品牌集中在台灣、美國和中國，而美國與中國的大部分代工，也由台灣廠商負責，所以說台灣是伺服器大國不為過。

雖然全球面臨關稅戰，但他認為，台灣因有技術優勢，包括冷卻、電源供應等，即使有關稅，也可以轉嫁，而且許多台灣伺服器代工廠，已轉為美國設廠，並著手打造自動化工廠，這可大幅降低在美國生產，致使成本上升的影響。

頂尖產業研究機構分析師：

台灣半導體瓶頸在人才荒

川普因接下來可能祭出半導體關稅，這為台灣產業帶來陰霾。不過，石立康認為，半導體的本質是「中間財」，不直接賣給終端消費者，而是出貨給模組或系統組裝廠，真正以晶片形式進口到美國的產品，只占全球半導體產品產值約六．四％，縱使課徵半導體關稅，主要受影響的還是最終IC消費廠商，例如蘋果等，而不是半導體業者。

石立康認為，台灣半導體產業擁有韌性，足以面對關稅戰威脅，但產業可能面臨的瓶頸在於人才，尤其高級工程師較為缺乏，但幸好AI發展快速，可望成為半導體業高階人才短缺的解方之一。

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