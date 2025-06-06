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財報不夠亮 盤後股價竟大漲5%！專家揭輝達三隻腳、半導體未來

聯合新聞網／ 商業周刊
《商周訂戶俱樂部》由主持人、商周總主筆呂國禎（左起）與台智雲總經理吳漢章、工研院產科國際所分析師石立康和商周主筆侯良儒分析輝達最新財報與AI、半導體大趨勢。商業周刊提供
《商周訂戶俱樂部》由主持人、商周總主筆呂國禎（左起）與台智雲總經理吳漢章、工研院產科國際所分析師石立康和商周主筆侯良儒分析輝達最新財報與AI、半導體大趨勢。商業周刊提供

【文●馬自明】

AI霸主輝達五月二十八日公布財報，二○二六財年首季稅後淨利低於市場預期，但財報發布盤後，股價竟一度大漲逾五％，為什麼呢？

關鍵時刻，《商周訂戶俱樂部》在二十九日邀請三位專家線上直播，為訂戶們以輝達最新財報解析為主軸，即時解答，「輝達後勢怎麼看？AI未來怎麼發展？半導體下一步在哪裡？」這三大重要問題。

商周主筆、科技組召集人：
輝達下半年前景可看3件事

「我們在逆境時，常會低估自己，看待公司也是如此，」商周科技組召集人、主筆侯良儒指出，輝達財報公布前，受到美國對中國晶片出口禁令等利空事件影響，市場對該公司表現期待度偏低。

然而，輝達財務數字出爐後，卻出乎意料的「沒那麼差」。雖然毛利率較去年同期少了十七．九個百分點，稅後淨利也低於市場預期，但整體營收成長表現仍然不錯，而且資料中心的營收年增率更高達七三％，創歷史新高，導致輝達股價盤後大漲。

不過「中國」這個關鍵字，成為輝達最大隱憂。侯良儒指出，黃仁勳在法說會上一共提到中國高達約十四次，指出美國對中國的AI擴散管制政策，對公司造成巨大的影響，讓輝達在中國的市占率從九五％，降至五○％。

輝達將因此走向衰敗嗎？答案是否定的。他認為，雖然中國晶片公司如華為、寒武紀等崛起，侵蝕輝達在中國的市占率，但輝達的價值及股價動能，主要來自於AI龐大的需求；而且，因設備、製程限制與瓶頸，華為等也很難趕上該公司。

因晶片產業技術門檻極高，侯良儒強調，中國相關業者不容易複製電動車大量生產和殺價競爭的模式。換言之，輝達前景仍然可期。

他指出，輝達下半年有三個觀察重點：第一，輝達是否會推出新的中國特製降規版晶片；第二，MGX企業級AI伺服器平台的銷售狀況；第三，主權AI，也就是政府訂單的發展，這可能帶來巨大GPU及伺服器需求。

台灣AI算力租賃龍頭總座：
生技醫療、量子運算是重點

台灣AI算力租賃龍頭、台智雲總經理吳漢章也指出，從輝達財報、以及剛結束的台北國際電腦展，可以看到AI接下來的兩個觀察重點：首先，誰在出錢建AI？其次，什麼是關鍵應用？

他表示，從「誰在出錢建AI」來看，出現兩個新角色：第一是主權AI，也就是各國政府建構AI的基礎設施，以阿聯酋為例，每年將購買五十萬顆輝達的相關晶片、砸下千億美元投資大單，這也成為台灣廠商新的出海口。

第二是AI工廠，就是運用AI技術協助製造業應對研發、製造和品質等挑戰，進行模擬以降低成本、打造有韌性的生產線。黃仁勳也指出，世界正處在AI工廠新開端，預計相關產業和基礎建設規模，全球將達數千億美元，甚至達十兆美元。

主權AI和AI工廠這兩大新興領域，和四大雲端業者，即微軟、亞馬遜（AWS）、Meta和Google，成為輝達、台灣供應鏈的「三隻腳」。

AI關鍵應用部分，吳漢章表示，除生物科技、醫療是輝達眼中重要的應用領域外，量子運算也是AI未來發展重點。

雖然量子運算聽起來像科幻小說，距離一般人遙遠，但他認為，未來十年內，將出現「量子霸權」，也就是有國家、企業或研究者可以掌握量子運算技術，其潛在應用包括精準醫療、DNA研究或電池材料探索等，對各種科學應用將帶來重大突破。

台灣頂尖產業研究機構、工研院產科國際所分析師石立康則指出，全球主要AI伺服器品牌集中在台灣、美國和中國，而美國與中國的大部分代工，也由台灣廠商負責，所以說台灣是伺服器大國不為過。

雖然全球面臨關稅戰，但他認為，台灣因有技術優勢，包括冷卻、電源供應等，即使有關稅，也可以轉嫁，而且許多台灣伺服器代工廠，已轉為美國設廠，並著手打造自動化工廠，這可大幅降低在美國生產，致使成本上升的影響。

頂尖產業研究機構分析師：
台灣半導體瓶頸在人才荒

川普因接下來可能祭出半導體關稅，這為台灣產業帶來陰霾。不過，石立康認為，半導體的本質是「中間財」，不直接賣給終端消費者，而是出貨給模組或系統組裝廠，真正以晶片形式進口到美國的產品，只占全球半導體產品產值約六．四％，縱使課徵半導體關稅，主要受影響的還是最終IC消費廠商，例如蘋果等，而不是半導體業者。

石立康認為，台灣半導體產業擁有韌性，足以面對關稅戰威脅，但產業可能面臨的瓶頸在於人才，尤其高級工程師較為缺乏，但幸好AI發展快速，可望成為半導體業高階人才短缺的解方之一。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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