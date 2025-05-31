首季淨利減四成 博客來能突圍？關鍵落在閱讀器、8萬會員書評

【文●蔡茹涵】

統一超旗下的博客來網路書店，過去被譽為集團內的小金雞，不僅連賺二十年，更一路超越誠品、金石堂等實體書店，市占率近四成。

然而，它在二○二三年第一季首次迎來虧損，儘管迅速轉盈，仍引發外界熱議。最近，它今年首季財報也出爐：淨利一千二百四十八萬元，較去年同期年減四一％。

博客來為何獲利又大減？

「它現在一定會進入短期的陣痛，」統一超股東會上，董事長羅智先罕見為博客來說話：「它必須大量投資資訊、系統類的東西，把該做的事情做好，也許在過程裡，會發現跟讀者之間的新商業模型。你不能說它退（步）了，應該說，它的黃金時代跟現在不一樣了！」

從兩年七千份問卷找方向

聽顧客的話加碼三創新服務

黃金時代不再、閱讀人口迅速流失，書店龍頭的下一步該怎麼走？

商周取得博客來獨家回覆，分享這一年多來，究竟如何力挽狂瀾。事實上，他們所有新策略的起始點，都是來自一份連做兩年、各回收七千多筆問卷的「顧客滿意度調查」，裡頭最重要的問題是：你最期待博客來推出什麼新服務？

遙遙領先的第一名，就是電子書閱讀器。

「我們的BooksPad（博客來閱讀器名稱）開賣三個月，已經銷售超過一萬台，預計會成為博客來第一個突破億元營收的自有商品！」博客來副總經理何禮旭說。

據了解，多數閱讀器在開賣初期就賣出一、兩千台，就已算是佳績，因此BooksPad的銷量確實頗為亮眼。它的研發時程長達一年，由博客來、元太科技與振曜科技共同開發。博客來主管透露，由於過去並沒有開發硬體產品的經驗，這次特別進行組織重整，匯集圖書、百貨、行銷等部門的人才，組成「電子書數位商機team」，因為需要跨領域的經驗。

舉例來說，過去負責紙本書的同仁，可針對排版方式、閱讀習慣給予建議；負責電子書內容的同仁，則可分析過去兩年多的電子書銷量；百貨部門的人，則要針對閱讀器專用筆、保護套等配件給予建議。

增實體活動、書評分級

董座肯等：我們還在復原期

何禮旭透露，博客來已賣了八年的電子書，連七年都是雙位數成長，「而且，我們發現超過五二％的重度用戶（編按：指擁有超過三十本電子書的消費者），都購買了閱讀器。今年電子書的銷售，也已經占全體書籍一一％，是歷史新高！」

顧客滿意度調查的需求第二名，是「線下實體活動」。

過去，他們少有和讀者面對面交流的機會，僅能透過網站和行銷活動來強化品牌印象。因此，從前年開始，他們就舉辦了首場「博客來大講堂」，邀請作家張惠菁、陳雪、江鵝等人現身，與讀者面對面交流。

未來的實體活動目標，將提升至一個月一次。

而他們最後一項收穫大量讀者建議、進行大幅度調整的功能，是「書評2.0」。

許多人在買書之前，都會參考博客來該書籍底下的會員評價頁面，做為是否值得購入的依據。

事實上，這個欄位完全是由讀者自發性新增，每月平均會湧進兩千則新書評，至今累積超過八萬名會員主動書寫心得，已形成一個頗具規模的讀書社群。

於是，博客來推出書評人分級制與追蹤制度。前者，是鼓勵會員多撰寫書評，除了能回饋里程，還能累計積分，頁面上可顯示「Lv.5」、「Lv.7」等不同等級，強化權威感。後者則因應不少書評人會專注於特定領域書籍，如：親子類、旅遊類等，讀者可透過追蹤他們，逐步養成一個個意見領袖。

這些意見領袖中肯的評價，有時遠比出版社或是作者拚命推銷，要更具備帶貨力。

這一年多來，博客來動作更快，但他們也坦言，升級營運系統、投入資安、以及開發閱讀器新產品等，都必須投入大量資金，也是獲利大減的主因。

值得注意的是，博客來投入的三個主要方向，都完全聚焦在閱讀。這是否代表，他們已經放棄了綜合電商之路，要重新專注於賣書？

這個問題，羅智先給了一個耐人尋味的回覆。

當媒體提問，統一超旗下的諸多電商平台，究竟會不會整合？他回答：「我們沒有所謂的整合議題⋯⋯我覺得，我們這些電商的投資都還在一個復原期，要讓員工恢復過去的榮耀感、消費者恢復對它的信心、經銷商恢復跟它的關係，這個東西得花上三到五年⋯⋯。（這些電商）他們原本就有它自己的特色，能夠Reset（重啟）起來，就已經相當不錯了！」

羅智先口中的「維持特色」，似乎暗示了各品牌應該更聚焦於自己的亮點商品。然而，博客來書籍與百貨的營收占比，長年都維持在六比四左右，如何靠著持續強化六成的書籍來達成轉型？這將是他們的下個挑戰。

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※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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