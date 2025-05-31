讓你12萬就買得到超級電腦！黃仁勳全面圈牢開發者之戰才起步

【文●邱品蓉】

在台北國際電腦展中，輝達首度在台灣亮相的桌上型AI超級電腦「DGX Spark」，雖然僅有巴掌大，卻蘊含著黃仁勳對AI的下一步大企圖。

「這台電腦是為任何想要擁有自己的AI超級電腦的人士打造。」在今年的演說中，黃仁勳興奮的展示該產品。

輝達打造生態圈

要將所有AI開發者都納入

在資料中心領域，輝達市占率高達九成。明明可專注做動輒數千萬美元的資料中心伺服器生意，為何要開發售價只有近四千美元（約新台幣十二萬）的「開發者專屬」桌機？

因為黃仁勳真正想做的事，是要將世界上所有的AI開發者們，都盡可能地納入自己的輝達生態圈。

這其實是與雲端一脈相承的戰略，資料中心巨頭們砸下大筆資金建置雲端算力將告一段落，接下來的重點，在於能將這些投資轉化為實際報酬的AI應用。

不過，未來將暴紅、帶來豐厚收入的AI應用，未必只來自大型企業，也很有可能會出自這些散落在世界各角落、創意無限的小型開發者身上。

這樣的案例在手機時代就能看到軌跡。例如：知名手機遊戲App《憤怒鳥》（Angry Bird），就是由一間來自芬蘭，原先瀕臨倒閉命運的小型遊戲公司所開發。這款遊戲不僅超過四十億次下載，還翻拍成電影、電視劇並延伸出眾多周邊商品。

但，一名研調機構資深分析師指出，輝達雖然掌握了大部分的資料中心客戶，卻還沒有真正掌握在未來能產出大量AI應用的廣大開發者。

因此，越早綁定這些開發者，越有助於輝達壯大開發者生態系，讓更多的AI應用從自家平台長出。屆時，手握熱門應用的輝達，就更能掌握AI時代的話語權。

無論是基於興趣愛好，或職業研究，輝達清楚知道，更平易近人的產品，才能拉近與開發者之間的距離。

輝達企業平台產品行銷總監伯戈因（Allen Bourgoyne）接受商周專訪時舉例，一位擁有蘋果Mac電腦的工程師，即使知道輝達的AI開發工具最好用，卻可能因沒有軟體使用權限，轉而使用其他平台來開發。而DGX Spark就是要解決這樣的痛點。他指出，只要將 DGX Spark 和任何一台筆電相連，誰都可以用輝達的AI工具來開發，不用換設備，只要多添購一台機器並外接插上即可。

在輝達的藍圖中，桌上型超級電腦瞄準的開發者，分為兩種樣貌：包含個人開發者，以及存在於企業或學術研究機構內的AI工程師。

首先，如同早期比特幣的挖礦愛好者一樣，AI模型的開發愛好者也存在著這樣的網路社群，並早已發展成熟，不僅跨國籍、時區，也會定期舉辦線下聚會，「很多人開發AI模型不為什麼，就是覺得好玩而已。」伯戈因觀察。

其次，眾多存在於研究機構、大學和企業內的AI研究人員，也是輝達積極接觸的對象。在黃仁勳的構想中，DGX Spark將會如同一九八○年代個人電腦大量出現在企業辦公室一樣，成為開發AI應用的工程師標配。

開放多家電腦商製造

望品牌加持，加速滲透市場

為了將戰略極大化，輝達還將DGX Spark的設計開放給眾多電腦商來製造，包含華碩、Dell和微星都有出品，希望藉由品牌商，更快滲透進市場。

華碩產品企劃一處系統產品企畫部副處長吳孜儀分享，由於DGX Spark體積小，輝達還特別指定華碩內部，具有迷你電腦「NUC」開發經驗的團隊負責該專案，「客人通常都很在乎迷你PC會不會很吵、發燙，但效能又不可以太差，我們就把這些平衡的經驗用在DGX Spark的開發上。」

一位電腦產業資深分析師認為，黃仁勳此舉，也是在為將來進軍AI PC市場鋪路。一旦培養出使用者習慣，有機會吸引消費者跳槽至輝達的PC陣營，讓輝達從雲端到終端，打造一條龍的AI基礎建設。

不過，黃仁勳「全面接近開發者」的戰略還沒有結束。

伯戈因指出，輝達可能會在接近年底時，推出AI工作站產品「DGX Station」，算力將會介於DGX Spark和真正的資料中心伺服器之間，瞄準企業內部開發AI專案的需求。

複製蘋果、微軟生態系模式

打造完整的輝達AI價值鏈

甚至，在本次台北國際電腦展上，輝達還發布了「RTX Pro」伺服器，拿掉了昂貴的GPU運算模組，改由插入八張消費級的RTX遊戲顯卡進行運算。法人預期價格約會是高階AI伺服器的三分之一，大幅降低成本。

各式各樣的產品百花齊放，意味著黃仁勳要在AI從雲端算力戰，走入終端戰時，搶先抓住戰役中最小的單位，也就是「人」。讓不管是大企業、中小企業、甚至獨立開發者，都能負擔得起，加入輝達陣營。

「確實每一款產品的目標市場都可能會有所重疊，但我們就是希望可以滿足不同AI開發者的需求。」伯戈因說。

如今，當黃仁勳正重新定義輝達，不再只是晶片商，而是AI基礎建設的提供者時，他正在用軟、硬體綁定使用者，複製過去蘋果、微軟都走過的生態系模式，試圖建立自己的AI帝國，打造一條完整的、垂直的AI價值鏈。

透過這方式，輝達可從雲端大語言模型訓練開始，一路延伸到終端AI應用開發，賺到每一塊基於AI技術所開發、應用的「AI財」。從AI將開啟下個黃金十年來看，也創造了一條長遠的盈利模式。從雲端一路到邊緣市場，盡可能將所有人都拉進輝達AI幫，因為黃仁勳很清楚，掌握了人，就是商業上最強大的武器。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【延伸閱讀】

這種「新教養方式」被專家評為第一，更容易教出成功孩子

表現好卻一直沒晉升？主管心中的「不信任行為」，你中了幾個？

花15年研究上千名職場人發現：真正幸福的人都會做10件事