太魯閣沒了，他們卻更團結！花蓮怎從觀光暴跌走出新生

【文●方歆婷】

沒有太魯閣的花蓮，會是什麼樣子？

站在花蓮市中正路、中華路與中山路交叉路口，有半數以上的店面拉下鐵門，寫著「頂讓」、「出租」的紙張隨風飄動，很難想像，這裡曾經是人聲鼎沸的金三角商圈。

歷經去年大地震，今年第一季，到花蓮觀光遊憩區的遊客人數，降至一百八十五萬人，較去年同期減少近四成，並創二○一八年以來同期新低。

然而，上面這些，只是表面上的花蓮。

當商周團隊深入走訪之後，我們發現，比起被動等待救援，還有一群人，正努力為自己創造奇蹟。

老字號旅館收了，人心不散

員工合開餐廳、老闆促成六飯店聯賣

「山下村」就是其中一個。這間位於花蓮新城老街底的餐廳，是由太魯閣老牌旅館山月村的三名前員工共同打造，帶頭的宋育騰說，「我開這間店，是希望大家別因為一場地震就解散，想山月村的時候，可以來到這裡。」

他口中的山月村，原先位於太魯閣布洛灣台地上，是知名老字號旅館。震後熄燈、員工四散，但他們仍嘗試重新在這間低矮木屋裡拼湊回來，自己修補地板、做桌子，從屋簷彩繪到菜單設計，處處暗藏巧思，「但做餐飲不是我們的專長，真的是邊做邊學，」宋育騰笑稱，他抓著前廚師一直問，還天天向ChatGPT求救。

不過，這份努力很快有了成績，山下村開張首月，營業額就創三十萬元，前山月村老闆、人稱村長的鄭明岡大嘆難得，因為此時的花蓮，觀光客仍舊稀稀落落。

而鄭明岡自己則回到曾服務過的美侖大飯店，擔任無給職顧問，奔走於業者與在地藝術家之間，試圖為花蓮的觀光找出新可能。

今年四月初，花蓮六家飯店推出聯賣案構想，就是出自鄭明岡。他與太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺，原本就是鄰近共患難的戰友，在過去遇到天災人禍時，兩家就有聯賣經驗。今年，趙嘉綺接任花蓮縣觀光旅館公會理事長，鄭明岡乘勢獻策，促成史上規模最大的「花蓮六大飯店聯賣案」。

但是，沒有太魯閣的花蓮，還能賣些什麼？鄭明岡的答案是原住民藝術。他與趙嘉綺合力推出花蓮飯店工藝提案，邀請原住民藝術家進駐飯店創作，並設置展售區，銷售收入採三七分帳，原住民七成、飯店三成，主要用於負擔開發票等行政事務。雖然飯店獲利有限，但能支持部落經濟，與在地藝術家互利共生。

有什麼賣什麼，把日常變品牌

昔日競爭者如今成了「共同守望者」

同樣的問題，花蓮縣政府觀光處處長余明勳的答案卻更直接：「我們有什麼，就賣什麼！」

他說，他的工作就是為花蓮人三百六十五天的日常生活加值，讓它們變成商品和品牌。

余明勳曾任台東縣政府交通及觀光發展處處長，成功推動台東熱氣球節。他舉例，知名的「金城武樹」，原本只是台東池上鄉一棵茄苳樹，農民習慣在樹下乘涼喝茶，卻因藝人金城武來此拍攝廣告，聲名大譟。平凡的日常，瞬間就能成為商品，若更進一步優化，還能成為讓旅人一來再來的理由。

「有什麼就賣什麼的概念，包括地震，」他說，曾有民宿業者發揮創意「賣地震」：入住期間若遇地震，依震度給折扣，三級打七折、四級半價、六級以上免費。

他為花蓮抓出慢活氛圍的基調，培養業者斜槓技能，例如開辦咖啡課程，三梯次全額滿，四十五位民宿業者來上課後，與住客聊咖啡文化、甚至自創咖啡品牌，打造民宿特色。

「有什麼，就賣什麼」加上「創造讓人一來再來的理由」，當業者建立起這套永續模式，就擁有因應地震等挑戰的韌性。

參與聯賣案的六家飯店，也販賣各自風景，從山林、水岸到太平洋。而最可貴的是，關鍵時刻，他們不再只是競爭者，而是這座城市的共同守望者，彼此喊話：「誰都不能先倒下！」

沒有太魯閣後的花蓮，究竟要靠什麼來吸引客人？答案也許不再只是風景，而是人的日常。

無論是一間餐廳、一次體驗或一件工藝品，只要創造新的理由，就能讓人願意再來、願意留下。

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